Dirigente de Morena, Antonio Silván presume foto comiendo una tortuga guao, especie protegida

Antonio Silván, dirigente de Morena en la ciudad de Macuspana, Tabasco, publicó imágenes en redes sociales al consumir tortuga guao, especie bajo protección legal en México.

La publicación fue realizada después de una gira partidista en comunidades de la zona de los Ríos en Tabasco y desató críticas de activistas y usuarios por tratarse de una especie con estatus de Amenazada conforme a la norma NOM-059-SEMARNAT-2010.

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Especialistas ambientales insisten en que el aprovechamiento de la tortuga Staurotypus triporcatus está limitado por ley y requiere permisos, sin excepciones justificada en prácticas culturales. Advierten que la especie enfrenta caza furtiva y destrucción de hábitat, factores que amenazan su viabilidad. La baja tasa de reproducción agrava su riesgo.

Macuspana, municipio natal del expresidente Andrés Manuel López Obrador, acumula antecedentes de reportes sobre maltrato a estos animales, incluyendo prácticas denunciadas de cocción de tortugas vivas. La publicación del dirigente Silvan reaviva las exigencias de activistas para reforzar el control sobre especies protegidas.

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Hasta el momento, ni el dirigente de Morena ni las autoridades ambientales estatales o federales han fijado una postura pública. El Diario de Chihuahua no encontró registros sobre la apertura de alguna investigación oficial.

La caza y consumo de tortuga guao, un delito ambiental tolerado en Tabasco

La tortuga guao tres lomos (Staurotypus triporcatus) permanece catalogada como fauna “Amenazada (A)” en la lista oficial de la Semarnat.

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El consumo de esta especie está regulado y requiere permisos especiales, ya que su extracción y abuso han mermado su población, cuya recuperación enfrenta obstáculos como la caza furtiva, la destrucción de humedales y una baja tasa de reproducción.

Especialistas ambientales advierten que los argumentos culturales o tradicionales no eximen del cumplimiento de la ley, y que la ingesta o captura de quelonios protegidos constituye una infracción ambiental.

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En años recientes se suman las denuncias de que estos animales, además, son cocinados vivos en la región, lo cual agrava los señalamientos por maltrato animal.

Datos previos documentan que la caza de la guao ocurre principalmente en los municipios ribereños del estado, donde la combinación de pobreza y tradición mantiene la presión sobre la especie.

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Activistas y ambientalistas en Tabasco han exigido que se limite el consumo humano y se refuerce la vigilancia en los cuerpos de agua y mercados.

Voces críticas y omisión oficial tras el escándalo en Morena

Imágenes y declaraciones de Antonio Silván tras su gira en las comunidades de los Ríos desataron inconformidad no solo por lo que representa para la especie, sino por la contradicción entre el mensaje partidista y la práctica.

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El mismo Silván difundió el banquete en sus redes y acompañó la publicación con la frase: “El gobierno, se sostiene desde la organización del pueblo“.

Las reacciones en red apuntan a Morena y autoridades municipales por legitimar una conducta sancionada por la propia ley federal. Diversos sectores reclaman una postura clara de Morena y de las dependencias ambientales estatales y federales.

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