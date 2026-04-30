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Cuándo termina la ola de calor en México: en estos estados bajará la temperatura

Las temperaturas extremas registradas en abril superaron récords recientes y llevaron a las autoridades a activar alertas en varias zonas del país

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Un mapa de México resalta con colores cálidos indicando una ola de calor. A su derecha, un reloj de pared analógico sin números y un calendario mensual con fechas visibles.
Los pronósticos oficiales prevén que la ola de calor termina en los próximos días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas semanas, la Ciudad de México y diversas regiones del país han atravesado una etapa marcada por temperaturas inusualmente elevadas.

Los termómetros han superado los registros históricos en varias entidades, obligando a millones de personas a modificar sus rutinas diarias ante el riesgo de afectaciones a la salud.

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Las máximas diarias han alcanzado valores que rozan los 32 ℃ en la capital, según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional.

Esta situación ha motivado la emisión de múltiples alertas amarillas por parte de las autoridades locales, especialmente en trece alcaldías donde la exposición prolongada al sol puede conllevar riesgos considerables para la población.

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El fenómeno climático que elevó las temperaturas en varias regiones del país está por llegar a su fin, según advierten las autoridades y especialistas.

Aunque el calor extremo aún predomina en la mayor parte del territorio, los pronósticos oficiales indican que la ola de calor se encuentra en sus últimas jornadas, despertando expectativas entre la población ante la inminencia de un alivio térmico.

Cuándo termina la ola de calor en CDMX y otras regiones

A pesar de la persistencia de este fenómeno, el interés de la población se centra en conocer cuándo cederán las temperaturas extremas y en qué momento podrán retomarse las actividades cotidianas sin el riesgo que implica la ola de calor.

La dinámica de este tipo de eventos meteorológicos exige un monitoreo constante de los pronósticos oficiales para anticipar cualquier cambio significativo.

Según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la ola de calor que inició el sábado 25 de abril se prevé que finalice este jueves 30 de abril en los siguientes estados:

  • Ciudad de México
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Colima
  • San Luis Potosí
  • Nuevo León
  • Tamaulipas

El descenso de los valores térmicos se atribuye a la interacción de sistemas atmosféricos que introducirán humedad y favorecerán el inicio de la temporada de lluvias en las próximas semanas.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional advierte que la temporada general de altas temperaturas en México suele extenderse hasta junio, coincidiendo con la llegada de las lluvias y la entrada de humedad proveniente de ciclones tropicales.

La intensidad de la ola de calor disminuye cuando se establecen condiciones lluviosas de forma sostenida, especialmente en la segunda quincena de ese mes.

La onda de calor finaliza este jueves 30 de abril en Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Colima, Nuevo León y San Luis Potosí, según pronósticos oficiales. (CONAGUA)
La onda de calor finaliza este jueves 30 de abril en Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Colima, Nuevo León y San Luis Potosí, según pronósticos oficiales. (CONAGUA)

Recomendaciones de autocuidado ante el calor extremo

Ante la persistencia de temperaturas elevadas, las autoridades han reiterado la importancia de seguir protocolos de autocuidado.

Entre las acciones recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Secretaría de Protección Civil destacan:

  • Evitar la exposición solar directa entre las 11:00 y las 16:00 horas.
  • Vestir ropa ligera y de colores claros.
  • Utilizar bloqueador solar.
  • Hidratarse constantemente y resguardarse en espacios ventilados.

El golpe de calor representa una emergencia médica cuando la temperatura corporal supera los 40 ℃.

Los síntomas a identificar incluyen dolor de cabeza, piel caliente, mareo, confusión y náuseas. En estos casos, se debe trasladar a la persona a un lugar fresco, aplicar paños húmedos y buscar atención médica de inmediato.

Además, la ciudadanía debe proteger especialmente a niños y adultos mayores, así como evitar la actividad física intensa durante las horas de mayor radiación.

Las autoridades sugieren también limitar el consumo de alimentos en la vía pública, ya que el calor acelera su descomposición.

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La OMS y Protección Civil recomiendan evitar el sol entre las 11:00 y 16:00 horas, usar ropa clara, bloqueador solar, mantenerse hidratado y buscar espacios ventilados. (Freepik)

Variaciones regionales y previsión para los próximos días

Mientras el centro y sur del país han soportado la ola de calor, el norte enfrenta la llegada del frente frío número 48, que traerá lluvias y posible caída de granizo en entidades como Sonora y Chihuahua.

Estas condiciones meteorológicas contrastantes reflejan la complejidad climática de México en el cierre de abril y la inminencia de la transición hacia la época de lluvias.

El seguimiento de avisos oficiales, como los emitidos por la Conagua y la SGIRPC, permite a la población mantenerse informada sobre cualquier cambio significativo en el pronóstico de temperaturas y tomar medidas preventivas oportunas.

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