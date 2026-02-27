Salma Luévano buscará la gubernatura de Aguascalientes, podría competir con Arturo Ávila en la encuesta internas de Morena

Salma Luévano dio a conocer sus intenciones de contender a la gubernatura de Aguascalientes. (Foto: Instagram)

La exdiputada federal militante de Morena, Salma Luévano, reconoció sus intenciones de contender por la gubernatura de Aguascalientes en las elecciones que tomarán lugar en 2027. La política adelantó que en las próximas semanas le hará saber la decisión a la dirigente del partido oficialista Luisa María Alcalde.

Comienza el destape rumbo a la elección de 2027

Durante la mañana de este viernes 27 de febrero, la periodista Azucena Uresti entrevistó a Luévano, con quien reveló su ambición de gobernar Aguascalientes, por lo que podría participar en la contienda interna de Morena en la que definirán a los candidatos que buscarán ocupar algún cargo público elegido por voto popular en 2027.

Entre las necesidades que la también funcionaria exhibió, son:

Criticó el destino de la derrama económica debido a que no se refleja la inversión en lo que necesita la población.

Falta de agua , ya que aseguró hay ciudadanos que pasan varios días sin tener acceso al servicio, sin embargo, sí hay un cobro,

Inseguridad en la vía pública y el transporte, debido a la falta de alumbrado en las calles.

El TEPJF determinó que Salma Luévano sí fue agredida por el diputado del PAN.

Arturo Ávila también podría participar en las internas de Morena

Desde hace varios meses, el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, ha manifestado en distintos espacios sus intenciones de buscar la candidatura por Aguascalientes.

Cabe recordar que en el proceso electoral de 2022 no participó debido al criterio de paridad de género, el cuál busca una alternancia, por ejemplo, si un hombre es el gobernador actual de un estado, Morena prioriza que su candidata sea mujer.

Sin embargo, en repetidas ocasiones no ha descartado contender por encabezar la alcaldía Cuauhtémoc, ya que ha mantenido una disputa mediática con Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, de quien ha dicho que mantiene un “pésimo gobierno”.

Arturo Ávila Anaya anunció el retiro de su iniciativa de ley para modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Crédito: Cuartoscuro

¿Quién es Salma Luévano?

La activista, estilista y política Salma Luévano nació en Aguascalientes y creció en Minatitlán, Veracruz. Forma parte de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y es reconocida como la primera diputada transgénero en México.

En septiembre de 2021, Salma Luévano asumió su cargo como diputada en el Congreso de México, convirtiéndose, junto con su compañera María Clemente García Moreno, en una de las dos primeras personas trans en alcanzar ese nivel de representación en las curules.

Salma Luévano se define como “madre de las cuotas arcoíris”, aludiendo a los espacios institucionales destinados a “grupos en situación de vulnerabilidad”, con énfasis en el colectivo LGBTIQ+.

Una de sus victorias comenzó con un oficio dirigido al Organismo Público Local Electoral de Aguascalientes, donde Salma Luévano residía, y culminó en el Tribunal Federal Electoral, instancia en la que, junto a su equipo, logró que se reservara un 10% de espacios para las poblaciones en desventaja.