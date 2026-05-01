Rollitos de pepino con hummus: snack fresco, bajo en calorías y alto en fibra

La frescura del pepino y el sabor cremoso del hummus se unen en este snack liviano, colorido y perfecto para los días de calor. Los rollitos de pepino rellenos de hummus y zanahoria son una opción saludable y fácil de preparar, ideales para una entrada, picada o como colación fresca para llevar.
Esta receta conquista por lo visual y lo práctico: el pepino aporta agua y textura crocante, el hummus suma proteína vegetal y la zanahoria agrega dulzor y fibra. Es una alternativa vegana, baja en calorías, pero muy saciante.
Receta de rollitos de pepino rellenos de hummus y zanahoria
Los rollitos de pepino rellenos de hummus y zanahoria son láminas finas de pepino fresco, untadas con hummus y rellenas con tiras de zanahoria. Se enrollan y se sirven fríos, decorados con semillas o hierbas frescas.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 15 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 0 minutos
Ingredientes
- 2 pepinos medianos (bien firmes)
- 1 zanahoria grande
- 150 gr de hummus clásico (puede ser comprado o casero)
- 1 cucharada de semillas de sésamo o girasol (opcional)
- Jugo de 1/2 limón
- Sal y pimienta a gusto
- Hojas de cilantro o perejil fresco para decorar (opcional)
Cómo hacer rollitos de pepino rellenos de hummus y zanahoria, paso a paso
- Lavar bien los pepinos y la zanahoria.
- Con una mandolina o pelapapas, cortar los pepinos a lo largo, en láminas finas.
- Pelar la zanahoria y cortarla en bastones bien finitos (también podés rallarla gruesa).
- Extender las láminas de pepino sobre una tabla, untar una capa fina de hummus en cada una.
- Colocar tiras de zanahoria en un extremo y enrollar el pepino, formando un cilindro.
- Disponer los rollitos en un plato o fuente.
- Rociar con jugo de limón, salpimentar y espolvorear con semillas y hierbas frescas si se desea.
- Servir fríos.
Consejos técnicos:
- Usá pepinos firmes y frescos para que los rollitos no se rompan.
- Si el pepino tiene mucha agua, secá las láminas con papel antes de untar el hummus.
- Se pueden preparar con anticipación y guardar tapados en heladera.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 12 a 16 rollitos (ideal para 4 personas como entrada o snack).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 55 kcal
- Grasas: 2 gr
- Carbohidratos: 6 gr
- Proteínas: 2 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 24 horas, tapados para evitar que el pepino se seque. No apto para congelador.
