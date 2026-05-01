Rollitos de pepino con hummus: snack fresco, bajo en calorías y alto en fibra

Te decimos la receta para que la prepares desde casa

Diez rollitos de pepino rellenos con crema blanca, decorados con semillas negras y eneldo fresco, se presentan elegantemente en un plato blanco sobre una superficie clara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frescura del pepino y el sabor cremoso del hummus se unen en este snack liviano, colorido y perfecto para los días de calor. Los rollitos de pepino rellenos de hummus y zanahoria son una opción saludable y fácil de preparar, ideales para una entrada, picada o como colación fresca para llevar.

Esta receta conquista por lo visual y lo práctico: el pepino aporta agua y textura crocante, el hummus suma proteína vegetal y la zanahoria agrega dulzor y fibra. Es una alternativa vegana, baja en calorías, pero muy saciante.

Receta de rollitos de pepino rellenos de hummus y zanahoria

Los rollitos de pepino rellenos de hummus y zanahoria son láminas finas de pepino fresco, untadas con hummus y rellenas con tiras de zanahoria. Se enrollan y se sirven fríos, decorados con semillas o hierbas frescas.

Un tazón de hummus cremoso con aceite de oliva y semillas, rodeado de pepino en rodajas, zanahoria en bastones y varias semillas sobre una superficie de madera clara, ideal para un snack saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 15 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 0 minutos

Ingredientes

  1. 2 pepinos medianos (bien firmes)
  2. 1 zanahoria grande
  3. 150 gr de hummus clásico (puede ser comprado o casero)
  4. 1 cucharada de semillas de sésamo o girasol (opcional)
  5. Jugo de 1/2 limón
  6. Sal y pimienta a gusto
  7. Hojas de cilantro o perejil fresco para decorar (opcional)

Cómo hacer rollitos de pepino rellenos de hummus y zanahoria, paso a paso

  1. Lavar bien los pepinos y la zanahoria.
  2. Con una mandolina o pelapapas, cortar los pepinos a lo largo, en láminas finas.
  3. Pelar la zanahoria y cortarla en bastones bien finitos (también podés rallarla gruesa).
  4. Extender las láminas de pepino sobre una tabla, untar una capa fina de hummus en cada una.
  5. Colocar tiras de zanahoria en un extremo y enrollar el pepino, formando un cilindro.
  6. Disponer los rollitos en un plato o fuente.
  7. Rociar con jugo de limón, salpimentar y espolvorear con semillas y hierbas frescas si se desea.
  8. Servir fríos.

Consejos técnicos:

  • Usá pepinos firmes y frescos para que los rollitos no se rompan.
  • Si el pepino tiene mucha agua, secá las láminas con papel antes de untar el hummus.
  • Se pueden preparar con anticipación y guardar tapados en heladera.
Primer plano de rollitos de pepino rellenos, decorados con trozos de tomate, semillas de sésamo negro y eneldo, sobre un plato blanco con fondo claro.
Rollitos de pepino rellenos de queso cremoso y hierbas, adornados con tomate picado, semillas de sésamo negro y eneldo fresco, se presentan elegantemente en un plato blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 12 a 16 rollitos (ideal para 4 personas como entrada o snack).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 55 kcal
  • Grasas: 2 gr
  • Carbohidratos: 6 gr
  • Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 24 horas, tapados para evitar que el pepino se seque. No apto para congelador.

