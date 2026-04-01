Alicia Bárcena asegura que las playas de Alvarado en Veracruz están libres de derrame de hidrocarburo

La secretaria de Semarnat supervisó acciones de limpieza de hidrocarburo en Veracruz. (Foto: Semarnat)

A través de sus redes sociales, la secretaria de Semarnat, Alicia Bárcena, informó que las playas de Alvarado, en Veracruz, se encuentran limpias y libres de derrame de hidrocarburo tras los recorridos de verificación realizados por autoridades ambientales.

La titular destacó que se mantienen labores de vigilancia para garantizar condiciones seguras a residentes y visitantes:

“En el recorrido de verificación por costas de Alvarado, Veracruz pude escuchar las demandas de sus pobladores de primera mano, se mantendrán actividades de vigilancia por parte del sector ambiental. Por ahora, tenemos playas limpias y seguras para todas las visitantes de la zona”.

Persisten limpiezas de zonas con hidrocarburo

Durante la jornada, la secretaria de Semarnat y representantes del Grupo Interinstitucional (GI) llevaron a cabo inspecciones tanto aéreas como terrestres en diferentes zonas costeras de Veracruz, enfocándose en playas como Punta San Juan, Pajapan, Barrillas, Laguna del Ostión, La Trocha, Escolleras de Alvarado y el malecón de Coatzacoalcos.

Alicia Bárcena en Veracruz por derrame de hidrocarburo. (Foto: Semarnat)

Estas acciones incluyeron la revisión de los avances en contención, limpieza y monitoreo ante la presencia de hidrocarburos en el Golfo de México. Las labores de limpieza se realizaron en coordinación con autoridades estatales, municipales y comunidades locales, lo que permitió constatar la presencia de zonas costeras limpias, especialmente en playa Barrillas, resultado del trabajo conjunto del GI.

Ciudadanía se reunirá con personal de Semarnat, Pemex y Conapesca

En las actividades de supervisión participaron funcionarios de diversas dependencias como la Secretaría de Marina, Pemex, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

Además, se llevaron a cabo reuniones con brigadas operativas y personal desplegado en campo para reforzar la coordinación y las estrategias de atención. Alicia Bárcena dialogó con comunidades locales, prestadores de servicios y visitantes, enfatizando la importancia de reportar cualquier indicio de hidrocarburo en las playas para una respuesta oportuna.

Alicia Bárcena en Veracruz por derrame de hidrocarburo. (Foto: Semarnat)

Entre los acuerdos logrados con la población destaca la realización de una reunión el 1° de abril con personal de Semarnat, Pemex y Conapesca, con el objetivo de dar seguimiento a los apoyos económicos y acciones de limpieza, así como a la atención comunitaria en la región.

Sin impacto “relevante” en Áreas Protegidas

Las autoridades reafirmaron su compromiso de mantener una supervisión permanente para salvaguardar el bienestar de las comunidades y la protección de los ecosistemas costeros y la vida silvestre.

La ASEA y la Profepa ejecutan inspecciones en sitio, recorridos terrestres y sobrevuelos en Veracruz, Tabasco, Campeche y Tamaulipas, con el propósito de hacer cumplir la normatividad ambiental en el sector hidrocarburos. Estas acciones incluyen:

Supervisión de trabajos de contención y limpieza

Evaluación de impacto ambiental

Atención a la vida silvestre

Seguimiento de reportes ciudadanos por presencia de hidrocarburos

Alicia Bárcena en Veracruz por derrame de hidrocarburo. (Foto: Semarnat)

En siete Áreas Naturales Protegidas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas se ha registrado presencia mínima de hidrocarburos, sin impactos relevantes en los ecosistemas. La Semarnat reiteró su disposición de mantener acciones continuas en la zona hasta mitigar completamente los efectos asociados a la presencia de hidrocarburos.