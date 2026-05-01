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Sheinbaum presume avances de la 4T en derechos laborales, pero mujeres lideran tasa de informalidad y desempleo en México

El INEGI revela la persistencia de obstáculos para mujeres en empleo formal

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Sheinbaum destacó la creación de la reforma contra la brecha salarial por género. | Presidencia
Sheinbaum destacó la creación de la reforma contra la brecha salarial por género. | Presidencia

En el marco del Día del Trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó los avances en materia de derechos laborales, tanto de su gobierno como del sexenio anterior, ambos del Movimiento de la Cuarta Transformación, en un contexto donde las mujeres encabezan las cifras de informalidad y desempleo en México.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria aseguró que entre "las transformaciones profundas" para las y los trabajadores está el aumento al salario mínimo del 154% en términos reales, del 2018 al 2026.

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Resaltó que la eliminación del outsourcing permitió que los trabajadores accedieran a derechos laborales completos, con contratos formales, reparto de utilidades y salarios íntegros.

Sobre esto último, acusó que antes las empresas contrataban año con año, lo que impedía la acumulación de beneficios y protegía a los patrones de responsabilidades legales. “Eso se terminó”, afirmó.

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Mencionó la reducción de comisiones en las Afores y la reforma que mejoró las condiciones para el retiro.

Asimismo, resaltó el establecimiento de la justicia laboral como un sistema renovado, con procedimientos más ágiles y equitativos para los trabajadores, y una democracia sindical basada en voto universal para la elección de representantes.

Sheinbaum apuntó que estos cambios buscaron garantizar que las y los trabajadores tuvieran voz y voto en la toma de decisiones dentro de los sindicatos. “Es una visión completamente distinta al pasado”, sostuvo.

La presidenta informó sobre la creación del certificado laboral para trabajadores agrícolas, que obligó a las empresas exportadoras a garantizar la afiliación al IMSS y el acceso a prestaciones sociales.

Añadió que quienes laboran en plataformas digitales recibieron seguridad social, y quienes perciben al menos un salario mínimo accedieron a todas las prestaciones. Para quienes trabajan menos horas, existió la posibilidad de asegurar el derecho a la salud.

Sheinbaum subrayó que cerca de cinco millones de créditos impagables del Infonavit fueron disminuidos o eliminados, beneficiando a igual número de trabajadores.

Informó que el Infonavit ahora construye viviendas y no solo otorga créditos, al explicar que el programa Vivienda para el Bienestar previó la construcción de un millón ochocientas mil viviendas para personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos, además de que el FOVISSSTE también redujo deudas y permitió la construcción directa de vivienda.

Sheinbaum enfatizó que la Constitución estableció la igualdad salarial para mujeres y hombres por trabajo igual, al tiempo que las cifras delINEGImostraron que las mujeres lideraron la informalidad y el desempleo en el país.

La última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), publicada en abril pasado por el INEGI, reveló que la informalidad laboral en mujeres alcanza 56.5%, con una variación anual de más uno punto siete puntos.

Según la encuesta, entre los hombres, la tasa es de 53.7% y disminuye en el último año. La desocupación femenina es de 2.7% frente a 2.2% en hombres.

Es decir, la brecha de participación económica es de 28.7 puntos porcentuales en desfavor de las mujeres.

Entre las mujeres de quince años y más, la PEA representa 45.1% y más de la mitad permanece fuera del mercado laboral.

En los hombres, la tasa de participación es de 73.8% y únicamente una cuarta parte está fuera de la PEA. El 67.4% de las mujeres ocupadas tiene empleo asalariado, mientras que los hombres alcanzan 65%.

La subocupación es similar entre ambos grupos, pero las condiciones críticas de ocupación afectan más a los hombres (41.8%) que a las mujeres (36.4%).

La PNEA disponible, es decir, quienes aceptarían un empleo aunque no lo buscan activamente, suma 3 millones 17 mil 79 mujeres.

La presidenta Sheinbaum sostiene que las reformas impulsadas por su gobierno buscan cerrar estas brechas.

No obstante, los datos del INEGI muestran que las mujeres siguen afrontando mayores obstáculos para acceder y permanecer en el empleo formal.

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