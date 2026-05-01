Alerta por la desaparición de tres adolescentes de preparatoria en Guerrero

Tres adolescentes se encuentran desaparecidos en Tecpan, Guerreo Foto: Alerta Amber

Las autoridades confirman la desaparición de cuatro menores en distintos puntos de Guerrero durante los últimos días de abril. Una de las víctimas, Asunción Estefanía Bello Zacarías, de 15 años, fue vista por última vez en Tixtla el 27 de abril. Por su parte, María Guadalupe Angelito Catalán, de 16 años, habría desaparecido en Tecpan de Galeana al igual que Jesús Luna Flores, de 15 años. La alerta también incluye a otros dos alumnos de la preparatoria 23 de la Universidad Autónoma de Guerrero, quienes fueron reportados como no localizados el martes 28 de abril en el mismo municipio.

En estos casos, la Fiscalía del Estado de Guerrero ha activado la Alerta Amber para la búsqueda tanto de María Guadalupe como de Jesús Luna Flores, de 15 años. Las fichas de localización recabadas por las autoridades permiten establecer la última vez que se tuvo contacto con ellos y la zona probable de desaparición.

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De acuerdo con la Fiscalía, la denuncia de la desaparición de María Guadalupe y Jesús fue presentada el miércoles 29 de abril, al día siguiente de su última aparición registrada. A partir de ese momento se activó el protocolo de búsqueda establecido para menores de edad que no han sido localizados.

Las fichas oficiales especifican los datos físicos y vestimenta con que fueron vistos por última vez, para fortalecer los trabajos de localización.

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Respecto de los adolescentes María Guadalupe Angelito Catalán y Jesús Luna Flores, ambos forman parte de la comunidad estudiantil de la preparatoria 23 perteneciente a la UaGro con sede en Tecpan de Galeana. La desaparición de ambos habría ocurrido el 28 de abril, aunque la revisión de sus últimas actividades apunta a que se encontraban en rutas habituales a sus domicilios.

Las autoridades estatales llaman a la población a sumarse a la búsqueda, solicitando que se comparta cualquier información o indicio, por mínimo que sea, a través de los canales oficiales de denuncia. Se busca asegurar que los menores sean localizados con vida y que, en su caso, se brinde protección inmediata y seguimiento.

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El registro de desapariciones de niñas, niños y adolescentes en Guerrero ha presentado una tendencia al alza en los principales municipios costeros y de sierra. Los datos disponibles muestran que la desaparición de menores suele acompañarse de denuncia tardía y dificultades para obtener información relevante en las primeras horas.

La activación de la Alerta Amber es un protocolo dirigido a canalizar la atención inmediata de los distintos sectores sociales y organismos de seguridad, priorizando la búsqueda rápida de quienes, por su edad, son considerados vulnerables.

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Se solicita que cualquier persona con información útil sobre Asunción Estefanía Bello Zacarías, María Guadalupe Angelito Catalán o Jesús Luna Flores se comunique a los teléfonos y plataformas digitales designados por la Fiscalía estatal para casos de menores desaparecidos.

Las búsquedas se concentran en Tecpan de Galeana y Acapulco, pero las coordinaciones con otros municipios se mantienen activas debido a la posibilidad de traslados dentro del estado o fuera de él. La UaGro participa con acompañamiento institucional y sostiene el contacto con los familiares de los estudiantes ausentes.

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De acuerdo con la información más reciente, no se han reportado avances sustanciales sobre el paradero de los adolescentes ni de la menor desaparecida en Acapulco. El caso se mantiene en curso y se actualiza conforme avancen las indagatorias y la recolección de testimonios.

Hasta el momento, las fichas de búsqueda de los cuatro menores se mantienen activas. Sus familiares reiteran la solicitud a la ciudadanía para que colabore y permita agilizar las tareas de localización. Las autoridades reafirman el compromiso de dar continuidad a las diligencias hasta lograr el retorno seguro de las víctimas.

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Cuatro menores desaparecen en Guerrero entre el 26 y el 28 de abril, incluyendo una niña de 11 años y tres adolescentes.

La Fiscalía estatal activa la Alerta Amber y solicita colaboración ciudadana en Tecpan de Galeana y Acapulco .

Las fichas de búsqueda se mantienen activas; los familiares piden apoyo para dar con su paradero.