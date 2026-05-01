México

Diputadas de México y del Parlamento Europeo firman petición para liberar a Kenia Hernández, activista indígena detenida en 2020

Acusaron que la activista enfrenta un ensañamiento judicial agravado por su condición de mujer e indígena

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A demonstrator holds a paper with Kenia Hernandez Montalvan's picture as people take part in a march marking the International Day of Political Prisoners in Mexico City, Mexico, April 17, 2024. REUTERS/Henry Romero
A demonstrator holds a paper with Kenia Hernandez Montalvan's picture as people take part in a march marking the International Day of Political Prisoners in Mexico City, Mexico, April 17, 2024. REUTERS/Henry Romero

A 2 mil días de la detención de Kenia Hernández, diputadas de México y del Parlamento Europeo firman una petición conjunta para exigir su libertad inmediata. Argumentan que la activista indígena enfrenta una criminalización judicial por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de manifestación.

Las legisladoras mexicanas y europeas, en un pronunciamiento difundido por la eurodiputada Diana Riba i Giner, afirman que Kenia Hernández ha sido privada de su libertad desde hace más de cinco años.

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De acuerdo con el documento, denuncian que durante este periodo sus hijos también han sido separados de su madre y que, tras la detención de la defensora, su abuela —principal cuidadora— falleció en septiembre del año pasado.

Las diputadas sostienen que Kenia Hernández enfrenta un ensañamiento judicial agravado por su condición de mujer e indígena.

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Señalan que a la defensora se le ha negado la participación presencial en audiencias, el acceso a interpretación en idioma amuzgo y las visitas de su familia y equipo jurídico.

Kenia-Hernandez-activista-Mexico
(Foto: Twitter @laraduquea)

“La criminalización e injusta prisión de la defensora mexicana Kenia Hernández Montalván ilustra de manera particularmente cruel estos riesgos y los graves impactos que significan no sólo para las defensoras, sino también para sus familias, colectivos, comunidades y luchas”, subrayan en la carta.

Una delegación del Parlamento Europeo visitó México en el marco de la 32° reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea - México, donde integrantes conocieron el caso.

La eurodiputada Diana Riba i Giner pudo visitar a Kenia en prisión. Las firmantes destacan que su caso representa los riesgos y agravios que enfrentan las mujeres defensoras, sobre todo indígenas.

El documento, firmado por 22 diputadas federales mexicanas y ocho del Parlamento Europeo, señala que el sistema judicial mexicano ha negado justicia a Kenia Hernández y que su encarcelamiento es resultado de modelos racistas, clasistas y patriarcales aún presentes en las estructuras de poder.

“Hoy es urgente que el sistema de justicia muestre que los modelos racistas, clasistas y patriarcales que atraviesan las estructuras de poder ya se están quebrantando”, advierten.

Reiteran que la defensa de los derechos humanos no puede seguir siendo criminalizada y que la voz de las mujeres indígenas no debe ser silenciada tras las rejas.

Este mes, el Observatorio Memoria y Libertad reportó que Kenia Hernández fue absuelta de ocho cargos federales tras un acuerdo con Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), pero aún enfrenta dos procesos del fuero local en el Estado de México por robo con violencia. La carta recuerda que la condena total asciende a 21 años y nueve meses por delitos fabricados.

¿Quiénes son las legisladoras que firmaron la carta?

Las diputadas mexicanas firmantes incluyen a: Amalia López de la Cruz, Alejandra del Valle Ramírez, Claudia García Hernández, Diana Isela López Orozco, Dolores Padierna Luna, Evangelina Moreno Guerra, Gabriela Georgina Jiménez Godoy, Gloria Sánchez López, Julieta Vences Valencia, Herminia López Santiago, María de Jesús Rosete Sánchez, Mónica Herrera Villavicencio, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Rocío López Gorosave, Rosa María Castro Salinas, Rosario del Carmen Moreno Villatoro, Rufina Benítez Estrada, Tatiana Tonantzin Ángeles Moreno, Vanessa López Carrillo, Xóchitl Arzola Vargas, Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez y Zaria Aguilera Claro.

Del Parlamento Europeo firman: Ana Miranda Paz, Anna Cavazinni, Cristina Guarda, Diana Riba i Giner, Estrella Galán, Irene Montero, Isabel Serra Sánchez y Leila Chaibi.

“Ya no es posible ni tolerable seguir profundizando estos daños. Urge garantizar la liberación de Kenia”, concluyeron.

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