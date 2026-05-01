Incautan más de 30 toneladas de autopartes tras cateos en Iztapalapa

Más de 30 toneladas de autopartes quedaron bajo custodia después de que efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ejecutara dos órdenes de cateo en la Alcaldía Iztapalapa. Foto: SSC-CDMX

Más de 30 toneladas de autopartes quedaron bajo custodia después de que efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ejecutaran dos órdenes de cateo en la Alcaldía Iztapalapa, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), como parte de una estrategia para combatir el robo de vehículos y piezas en la capital del país.

A través de una serie de investigaciones de gabinete y campo, efectuada el pasado 9 de abril, las autoridades identificaron dos propiedades presuntamente vinculadas al desmantelamiento y venta ilegal de autopartes de una marca reconocida.

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En aquella ocasión, los efectivos detuvieron al presunto líder de un grupo delictivo relacionado con el robo de vehículos. Además, solicitaron nuevas órdenes judiciales de investigaciones para localizar otros puntos de almacenamiento y comercialización de piezas automotrices.

De acuerdo con los reportes, un agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba ante un juez de control, quien otorgó las órdenes de cateo para intervenir los inmuebles sin uso de violencia durante todo el proceso.

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Más de 30 toneladas de autopartes quedaron bajo custodia después de que efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ejecutara dos órdenes de cateo en la Alcaldía Iztapalapa. Crédito: SSC-CDMX

El primer operativo se desarrolló en una propiedad de calzada Ermita Iztapalapa, colonia El Santuario. Los oficiales encontraron un parabrisas con etiqueta de registro público, tres motores con medios de identificación alterados y una puerta trasera.

En ese mismo inmueble, los agentes lograron incautar aproximadamente 30 toneladas de autopartes, las cuales representaron uno de los mayores decomisos recientes en la Alcaldía.

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El segundo despliegue ocurrió en una propiedad adyacente a la anterior, donde los efectivos de la SSC-CDMX decomisaron alrededor de cinco toneladas de autopartes adicionales, así como documentos y placas de circulación.

Entre los objetos asegurados se encuentran una tarjeta de circulación, un fragmento de metal con número de serie y dos placas del Estado de México.

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Más de 30 toneladas de autopartes quedaron bajo custodia después de que efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ejecutara dos órdenes de cateo en la Alcaldía Iztapalapa. Crédito: SSC-CDMX

Finalizados los cateos, ambos inmuebles quedaron asegurados y sellados bajo vigilancia policial. Las autopartes y objetos decomisados fueron entregados al Ministerio Público para dar continuidad a las investigaciones.

El agente ministerial se encargará de analizar los indicios para determinar la posible relación con otros delitos similares. Se espera que la indagatoria permita identificar a más personas involucradas.

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La SSC y la FGJ reiteraron su compromiso de actuar coordinadamente para combatir delitos de alto impacto, por lo que mantendrán el trabajo conjunto con el Gobierno Federal para fortalecer la seguridad en la capital.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con este tipo de delitos en la capital.

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