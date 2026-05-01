México

¿Tomas antidepresivos? Cuidado con el golpe de calor y los ISRS

Especialistas advierten que la combinación de factores ambientales y psicofármacos exige supervisión médica constante para evitar complicaciones de salud

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Conocer la forma de regular la temperatura durante la ola de calor es fundamental para las personas que utilizan estos fármacos. Foto: (iStock)
Conocer la forma de regular la temperatura durante la ola de calor es fundamental para las personas que utilizan estos fármacos. Foto: (iStock)

En los meses más calurosos del año, los riesgos del calor intenso y el consumo de antidepresivos pueden combinarse y poner en peligro a quienes viven con depresión. Temperaturas elevadas donde los termómetros superan los 30℃, interfieren con la capacidad natural del cuerpo para adaptarse y protegerse del sobrecalentamiento.

Esta situación se agrava en personas que utilizan medicamentos para la ansiedad y depresión, como los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina (ISRS).

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Primer plano de una mujer en una calle de CDMX con expresión de malestar, tocándose el cuello, mientras un cartel luminoso indica 'OLA DE CALOR' y 35°C
Las altas temperaturas en todo México pueden afectar a los pacientes de estos medicamentos. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Cómo afecta el calor a quienes toman antidepresivos

El cuerpo humano cuenta con un mecanismo sofisticado, la termorregulación, que mantiene estable la temperatura corporal. El hipotálamo, ubicado en el cerebro, recibe información de sensores en la piel y médula espinal. Cuando detecta calor, activa procesos como la sudoración y vasodilatación para disipar el exceso de temperatura.

Los ISRS —como la fluoxetina, sertralina, escitalopram y paroxetina— no sólo influyen en el estado de ánimo: interfieren también con el sistema regulador de temperatura, ya que la serotonina es fundamental para ambos procesos. Si la señalización serotoninérgica se ve alterada, disminuye la capacidad del organismo para responder al calor, lo que puede comprometer su defensa natural.

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Entre los riesgos más relevantes de combinar ISRS con temperaturas elevadas destacan:

  • Reducción de la capacidad para sudar,
  • Menor percepción de la sed,
  • Efecto sedante que dificulta reconocer señales tempranas de alerta,
  • Mayor riesgo de golpe de calor y deshidratación,
  • Posibilidad de condiciones graves, como el síndrome serotoninérgico.

Los efectos secundarios comunes de los ISRS incluyen náuseas, pérdida de apetito y disminución de la sensación de sed. Cuando al calor ambiental se suman estos factores, aumenta considerablemente el peligro de complicaciones graves.

Antidepresivo
La combinación de estos medicamentos con las altas temperaturas pueden descompensar a los consumidores. (Crédito: Freepik)

Recomendaciones clave para pacientes y médicos ante olas de calor

Durante la primavera y el verano, especialmente en zonas de clima extremo, médicos y pacientes deben valorar con atención los riesgos asociados al uso de ISRS y la posibilidad de alternativas o ajustes terapéuticos. Existen acciones concretas que pueden reducir los peligros y mejorar la seguridad del tratamiento:

  • Consultar al médico si el tratamiento actual sigue siendo adecuado en temporada de calor.
  • Vigilar síntomas de deshidratación o golpe de calor: mareo, debilidad, ausencia de sudor o confusión.
  • Reforzar la hidratación, aunque no se perciba sed evidente.
  • Sostener hábitos saludables, actividad física ligera y mantener el contacto social.
  • Explorar otras opciones psicológicas o médicas si la respuesta a los ISRS es limitada.

La suma de calor y medicamentos puede llegar a poner en peligro la vida, por lo que la prevención y el control profesional son esenciales. Ningún tratamiento debe considerarse suficiente por sí mismo; el contexto físico, emocional y social también influyen en los resultados.

El cuidado integral y el acceso a información clara permiten abordar tanto el reto del clima como el de la depresión, y aumentan las probabilidades de mantener calidad de vida y seguridad en quienes atraviesan estos momentos.

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