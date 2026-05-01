Calor extremo y lluvias impactarán México este 1 de mayo: alerta del Sistema Meteorológico Nacional

El país enfrentará una combinación de altas temperaturas, tormentas y fuertes rachas de viento debido al frente frío 48 y la persistente onda de calor.
Onda de calor dominará gran parte de México este 1 de mayo
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que, aunque el sistema anticiclónico comenzará a debilitarse, el ambiente seguirá siendo muy caluroso a extremadamente caluroso en gran parte del país.
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Las temperaturas más relevantes serán:
- Más de 45 °C en zonas de San Luis Potosí y Guerrero
- Entre 40 y 45 °C en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- De 35 a 40 °C en entidades del norte y occidente como Sonora, Chihuahua, Jalisco y Nuevo León
- De 30 a 35 °C en la Ciudad de México, Tlaxcala y zonas del centro
Esto significa que el calor seguirá siendo uno de los principales riesgos, especialmente en horas de la tarde.
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Lluvias y tormentas: dónde y qué tan fuertes serán
El frente frío número 48 provocará lluvias principalmente en el norte, noreste y algunas zonas del centro y sur del país.
Las precipitaciones se distribuirán así:
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Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Coahuila (norte y noreste)
- Nuevo León (centro)
- Tamaulipas (norte y oeste)
Chubascos (5 a 25 mm):
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- Chihuahua
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Guanajuato
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- Ciudad de México
- Estado de México
- Tlaxcala
Además, estas lluvias pueden venir acompañadas de:
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- Descargas eléctricas
- Caída de granizo
- Encharcamientos e inundaciones
- Posibles deslaves en zonas montañosas
- Vientos fuertes y riesgo de torbellinos en el norte
El viento será otro factor importante durante este 1 de mayo, especialmente en el norte del país.
Se esperan:
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Rachas de 60 a 80 km/h en:
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
Tolvaneras en zonas áridas del norte
- Posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila
Vientos intensos en el sur:
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- Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)
- Sur de Veracruz
Estas condiciones podrían provocar:
- Caída de árboles
- Daños en anuncios publicitarios
- Reducción de visibilidad
Frío, niebla y contrastes durante la madrugadaAunque el día será muy caluroso, durante la madrugada se registrarán temperaturas bajas en zonas altas.
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- Se prevé de -5 a 0 °C con heladas en sierras de:
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
De 0 a 5 °C en zonas altas de:
- Estado de México
- Tlaxcala
También habrá presencia de:
- Bancos de niebla
- Baja visibilidad en carreteras
- Ambiente frío en regiones montañosas
Clima en el Valle de México: calor con lluvias aisladas
En la Ciudad de México y el Estado de México se espera un día con cambios a lo largo de las horas.
Por la mañana:
- Cielo con nubes dispersas
- Ambiente templado
- Presencia de bruma
- Por la tarde:
- Ambiente cálido a caluroso
- Aumento de nubosidad
Probabilidad de lluvias aisladas con tormentas eléctricas
Temperaturas:
- Mínima: 15 a 17 °C
- Máxima: 31 a 33 °C
Viento:
- Rachas de hasta 40 km/h
Recomendaciones ante el clima del 1 de mayo
Para evitar riesgos ante estas condiciones, toma en cuenta:
- Evita exponerte al sol entre las 11:00 y 16:00 horas
- Mantente bien hidratado durante el día
- Usa protector solar y ropa ligera
- Maneja con precaución ante lluvia o niebla
- No te refugies bajo árboles durante tormentas eléctricas
- Asegura objetos que puedan volarse por el viento
El 1 de mayo estará marcado por contrastes climáticos en México: calor intenso en gran parte del país, lluvias en varias regiones y vientos fuertes en el norte.
Estar informado y tomar precauciones será clave para evitar riesgos durante esta jornada.
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