México

Calor extremo y lluvias impactarán México este 1 de mayo: alerta del Sistema Meteorológico Nacional

El organismo advierte tormentas en el norte y temperaturas superiores a 40 °C en gran parte del país

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Un mapa de México resalta con colores cálidos indicando una ola de calor. A su derecha, un reloj de pared analógico sin números y un calendario mensual con fechas visibles.
El país enfrentará este 1 de mayo una combinación de calor extremo, lluvias y fuertes vientos debido al frente frío 48 y la onda de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El país enfrentará una combinación de altas temperaturas, tormentas y fuertes rachas de viento debido al frente frío 48 y la persistente onda de calor.

Onda de calor dominará gran parte de México este 1 de mayo

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que, aunque el sistema anticiclónico comenzará a debilitarse, el ambiente seguirá siendo muy caluroso a extremadamente caluroso en gran parte del país.

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Las temperaturas más relevantes serán:

  • Más de 45 °C en zonas de San Luis Potosí y Guerrero
  • Entre 40 y 45 °C en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • De 35 a 40 °C en entidades del norte y occidente como Sonora, Chihuahua, Jalisco y Nuevo León
  • De 30 a 35 °C en la Ciudad de México, Tlaxcala y zonas del centro

Esto significa que el calor seguirá siendo uno de los principales riesgos, especialmente en horas de la tarde.

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Lluvias y tormentas: dónde y qué tan fuertes serán

El frente frío número 48 provocará lluvias principalmente en el norte, noreste y algunas zonas del centro y sur del país.

Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población en general debido a las fuertes precipitaciones previstas.
El frente frío 48 provocará lluvias de diversas intensidades en el norte, noreste y zonas del centro y sur del país. (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

Las precipitaciones se distribuirán así:

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

  • Coahuila (norte y noreste)
  • Nuevo León (centro)
  • Tamaulipas (norte y oeste)

Chubascos (5 a 25 mm):

  • Chihuahua
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Guanajuato
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Morelos
  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Tlaxcala
Las lluvias podrían estar acompañadas de granizo y actividad eléctrica en varias regiones del territorio nacional.
Las lluvias podrían estar acompañadas de granizo y actividad eléctrica en varias regiones del territorio nacional.

Además, estas lluvias pueden venir acompañadas de:

  • Descargas eléctricas
  • Caída de granizo
  • Encharcamientos e inundaciones
  • Posibles deslaves en zonas montañosas
  • Vientos fuertes y riesgo de torbellinos en el norte

El viento será otro factor importante durante este 1 de mayo, especialmente en el norte del país.

Se esperan:

Rachas de 60 a 80 km/h en:

  • Chihuahua
  • Durango
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas

Tolvaneras en zonas áridas del norte

  • Posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila

Vientos intensos en el sur:

  • Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)
  • Sur de Veracruz

Estas condiciones podrían provocar:

  • Caída de árboles
  • Daños en anuncios publicitarios
  • Reducción de visibilidad
Foto: Gob. de Chihuahua
Las tolvaneras afectarán principalmente a estados del norte del país como Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. Foto: Gob. de Chihuahua

Frío, niebla y contrastes durante la madrugadaAunque el día será muy caluroso, durante la madrugada se registrarán temperaturas bajas en zonas altas.

  • Se prevé de -5 a 0 °C con heladas en sierras de:
  • Baja California
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango

De 0 a 5 °C en zonas altas de:

  • Estado de México
  • Tlaxcala

También habrá presencia de:

  • Bancos de niebla
  • Baja visibilidad en carreteras
  • Ambiente frío en regiones montañosas

Clima en el Valle de México: calor con lluvias aisladas

En la Ciudad de México y el Estado de México se espera un día con cambios a lo largo de las horas.

Por la mañana:

  • Cielo con nubes dispersas
  • Ambiente templado
  • Presencia de bruma
  • Por la tarde:
  • Ambiente cálido a caluroso
  • Aumento de nubosidad
Clima Valle de México CDMX Edomex
En el Valle de México se espera un día con ambiente cálido a caluroso por la tarde y presencia de nubosidad variable. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Probabilidad de lluvias aisladas con tormentas eléctricas

Temperaturas:

  • Mínima: 15 a 17 °C
  • Máxima: 31 a 33 °C

Viento:

  • Rachas de hasta 40 km/h

Recomendaciones ante el clima del 1 de mayo

Para evitar riesgos ante estas condiciones, toma en cuenta:

  • Evita exponerte al sol entre las 11:00 y 16:00 horas
  • Mantente bien hidratado durante el día
  • Usa protector solar y ropa ligera
  • Maneja con precaución ante lluvia o niebla
  • No te refugies bajo árboles durante tormentas eléctricas
  • Asegura objetos que puedan volarse por el viento

El 1 de mayo estará marcado por contrastes climáticos en México: calor intenso en gran parte del país, lluvias en varias regiones y vientos fuertes en el norte.

Estar informado y tomar precauciones será clave para evitar riesgos durante esta jornada.

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