Calor extremo y lluvias impactarán México este 1 de mayo: alerta del Sistema Meteorológico Nacional

El país enfrentará este 1 de mayo una combinación de calor extremo, lluvias y fuertes vientos debido al frente frío 48 y la onda de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El país enfrentará una combinación de altas temperaturas, tormentas y fuertes rachas de viento debido al frente frío 48 y la persistente onda de calor.

Onda de calor dominará gran parte de México este 1 de mayo

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que, aunque el sistema anticiclónico comenzará a debilitarse, el ambiente seguirá siendo muy caluroso a extremadamente caluroso en gran parte del país.

PUBLICIDAD

Las temperaturas más relevantes serán:

Más de 45 °C en zonas de San Luis Potosí y Guerrero

Entre 40 y 45 °C en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

De 35 a 40 °C en entidades del norte y occidente como Sonora, Chihuahua, Jalisco y Nuevo León

De 30 a 35 °C en la Ciudad de México, Tlaxcala y zonas del centro

Esto significa que el calor seguirá siendo uno de los principales riesgos, especialmente en horas de la tarde.

PUBLICIDAD

Lluvias y tormentas: dónde y qué tan fuertes serán

El frente frío número 48 provocará lluvias principalmente en el norte, noreste y algunas zonas del centro y sur del país.

El frente frío 48 provocará lluvias de diversas intensidades en el norte, noreste y zonas del centro y sur del país. (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

Las precipitaciones se distribuirán así:

PUBLICIDAD

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Coahuila (norte y noreste)

Nuevo León (centro)

Tamaulipas (norte y oeste)

Chubascos (5 a 25 mm):

PUBLICIDAD

Chihuahua

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Guanajuato

Michoacán

Guerrero

Morelos

Ciudad de México

Estado de México

Tlaxcala

Las lluvias podrían estar acompañadas de granizo y actividad eléctrica en varias regiones del territorio nacional.

Además, estas lluvias pueden venir acompañadas de:

PUBLICIDAD

Descargas eléctricas

Caída de granizo

Encharcamientos e inundaciones

Posibles deslaves en zonas montañosas

Vientos fuertes y riesgo de torbellinos en el norte

El viento será otro factor importante durante este 1 de mayo, especialmente en el norte del país.

Se esperan:

PUBLICIDAD

Rachas de 60 a 80 km/h en:

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Tolvaneras en zonas áridas del norte

Posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila

Vientos intensos en el sur:

PUBLICIDAD

Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)

Sur de Veracruz

Estas condiciones podrían provocar:

Caída de árboles

Daños en anuncios publicitarios

Reducción de visibilidad

Las tolvaneras afectarán principalmente a estados del norte del país como Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. Foto: Gob. de Chihuahua

Frío, niebla y contrastes durante la madrugadaAunque el día será muy caluroso, durante la madrugada se registrarán temperaturas bajas en zonas altas.

PUBLICIDAD

Se prevé de -5 a 0 °C con heladas en sierras de:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

De 0 a 5 °C en zonas altas de:

Estado de México

Tlaxcala

También habrá presencia de:

Bancos de niebla

Baja visibilidad en carreteras

Ambiente frío en regiones montañosas

Clima en el Valle de México: calor con lluvias aisladas

En la Ciudad de México y el Estado de México se espera un día con cambios a lo largo de las horas.

Por la mañana:

Cielo con nubes dispersas

Ambiente templado

Presencia de bruma

Por la tarde :

Ambiente cálido a caluroso

Aumento de nubosidad

En el Valle de México se espera un día con ambiente cálido a caluroso por la tarde y presencia de nubosidad variable. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Probabilidad de lluvias aisladas con tormentas eléctricas

Temperaturas:

Mínima: 15 a 17 °C

Máxima: 31 a 33 °C

Viento:

Rachas de hasta 40 km/h

Recomendaciones ante el clima del 1 de mayo

Para evitar riesgos ante estas condiciones, toma en cuenta:

Evita exponerte al sol entre las 11:00 y 16:00 horas

Mantente bien hidratado durante el día

Usa protector solar y ropa ligera

Maneja con precaución ante lluvia o niebla

No te refugies bajo árboles durante tormentas eléctricas

Asegura objetos que puedan volarse por el viento

El 1 de mayo estará marcado por contrastes climáticos en México: calor intenso en gran parte del país, lluvias en varias regiones y vientos fuertes en el norte.

Estar informado y tomar precauciones será clave para evitar riesgos durante esta jornada.