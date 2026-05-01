Éxito total en el Zócalo: 31 Minutos reúne a más de 200 mil asistentes en la CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó la gran asistencia al Zócalo durante el festejo del Día del Niño con el espectáculo de 31 Minutos. REUTERS/Raquel Cunha

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que más de 200 mil personas se congregaron en el Zócalo capitalino para disfrutar del espectáculo del icónico programa 31 Minutos, convirtiendo la Plaza de la Constitución en un punto de encuentro masivo para familias y fanáticos de todas las edades.

El evento, que destacó por su ambiente festivo y participación multitudinaria, reafirma la vocación cultural y de acceso gratuito al entretenimiento en el corazón de la capital.

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La asistencia masiva refleja el impacto del programa y la respuesta ciudadana a este tipo de actividades impulsadas por el gobierno local.

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