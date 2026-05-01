México

Éxito total en el Zócalo: 31 Minutos reúne a más de 200 mil asistentes en la CDMX

Clara Brugada informó sobre la alta asistencia al festejo del Día del Niño en la capital

Guardar
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó la gran asistencia al Zócalo durante el festejo del Día del Niño con el espectáculo de 31 Minutos. REUTERS/Raquel Cunha
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó la gran asistencia al Zócalo durante el festejo del Día del Niño con el espectáculo de 31 Minutos. REUTERS/Raquel Cunha

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que más de 200 mil personas se congregaron en el Zócalo capitalino para disfrutar del espectáculo del icónico programa 31 Minutos, convirtiendo la Plaza de la Constitución en un punto de encuentro masivo para familias y fanáticos de todas las edades.

El evento, que destacó por su ambiente festivo y participación multitudinaria, reafirma la vocación cultural y de acceso gratuito al entretenimiento en el corazón de la capital.

PUBLICIDAD

La asistencia masiva refleja el impacto del programa y la respuesta ciudadana a este tipo de actividades impulsadas por el gobierno local.

Información en desarrollo...

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

31 MinutosAsistenciaCDMXZócaloClara BrugadaDía del NiñoConciertomexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Policías estatales rescatan a persona secuestrada en el Edomex tras persecución: hay dos detenidos

Las autoridades señalaron que se trataría de un caso de secuestro exprés

Policías estatales rescatan a persona secuestrada en el Edomex tras persecución: hay dos detenidos

31 Minutos en el Zócalo CDMX en VIVO: Clara Brugada confirma 200 mil asistentes

Infantes, jóvenes y público de todas las edades se dieron cita en la Plaza de la República

31 Minutos en el Zócalo CDMX en VIVO: Clara Brugada confirma 200 mil asistentes

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 30 de abril?: informan retraso en toda la Línea 1 del Metrobús

Sigue las últimas actualizaciones del transporte público de la CDMX y Edomex este Día del Niño y la Niña

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 30 de abril?: informan retraso en toda la Línea 1 del Metrobús

Condenan a mexicano en EEUU por vender más de una tonelada de metanfetamina y fentanilo y envío de armas a México

El ahora sentenciado operaba desde la cárcel, según los documentos judiciales

Condenan a mexicano en EEUU por vender más de una tonelada de metanfetamina y fentanilo y envío de armas a México

31 minutos en México: las canciones más escuchadas en Spotify en 2026

Datos de la plataforma streaming muestran cuáles son los temas preferidos de los fans de 31 minutos

31 minutos en México: las canciones más escuchadas en Spotify en 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Condenan a mexicano en EEUU por vender más de una tonelada de metanfetamina y fentanilo y envío de armas a México

Condenan a mexicano en EEUU por vender más de una tonelada de metanfetamina y fentanilo y envío de armas a México

Por qué El Mayo Zambada no estaría detrás de las acusaciones de EEUU contra funcionarios, según un exagente de la DEA

Fiscalía de Chihuahua nombra relevo provisional de Román Oseguera Cervantes, titular de la AIC que murió junto a agentes de la CIA

Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa respalda a Rocha Moya tras acusaciones de EEUU

Detienen a Guillermo “N”, uno de los líderes de Los Soto Jiménez, grupo dedicado a fraudes de autos de lujo

ENTRETENIMIENTO

31 Minutos en el Zócalo CDMX en VIVO: Clara Brugada confirma 200 mil asistentes

31 Minutos en el Zócalo CDMX en VIVO: Clara Brugada confirma 200 mil asistentes

31 minutos en México: las canciones más escuchadas en Spotify en 2026

BTS en México 2026: anuncian pop-up store y exposición en CDMX, así puedes registrarte

Luis Álvarez de “El Haragán y Cia” cuenta todo sobre su concierto en la Arena CDMX a más de 36 años de “Valedores juveniles”

Victoria Kühne, nueva novia de Cristian Castro, quiere una relación privada y asegura: “Es el mejor cantante del mundo”

DEPORTES

La Selección Mexicana Femenil anuncia gira de preparación contra Australia rumbo al Mundial 2027

La Selección Mexicana Femenil anuncia gira de preparación contra Australia rumbo al Mundial 2027

Jimmy Lozano y Ryota Nishimura dirigirán academia de futbol en Texas para formar promesas mexicanas

Equipos de la Premier League estarían detrás de Julián Quiñones

Así es el casco que Checo Pérez lucirá en el Gran Premio de Miami

Este es el emotivo mensaje con el que Mazatlán se despidió de su afición y de la Liga MX