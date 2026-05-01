México

Detienen a seis funcionarios de Tabasco por coalición y evasión de preso

Las personas fueron capturadas por su posible relación con hechos sucedidos en Centro Penitenciario Número 1 de Villahermosa

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Detienen a seis funcionarios de Tabasco por coalición y evasión de preso
Las personas capturadas (FGET)

Las autoridades de Tabasco informaron sobre la detención de seis funcionarios del municipio de Centro por su presunta responsabilidad en los delitos de coalición y evasión de preso.

Las seis personas fueron aseguradas como resultado de una operación coordinada entre la Fiscalía General del Estado (FGET) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de nivel Federal, en respuesta a órdenes de aprehensión por delitos relacionados con el desempeño de sus cargos.

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La acción ocurrió el jueves 30 de abril, fecha en el que los agentes ejecutaron los mandatos judiciales contra seis personas identificadas como Isidro “N”, José “N”, Arturo “N”, Víctor “N”, Gilberto “N” y Remedio “N”.

De acuerdo con información oficial, a los detenidos se les imputa la presunta coalición de servidores públicos y evasión de preso, hechos que habrían tenido lugar dentro del Centro Penitenciario Número 1 de Villahermosa.

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Primer plano de las manos de una mujer con esposas metálicas brillantes en las muñecas, destacadas por una iluminación de alto contraste sobre un fondo oscuro desenfocado.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las órdenes de aprehensión fueron resultado de trabajos de inteligencia y colaboración institucional que buscaron atender delitos del fuero común, según detallaron las autoridades involucradas.

Luego de las detenciones los seis individuos quedaron a disposición de la autoridad judicial, la cual se encargará de determinar su situación jurídica conforme al proceso legal vigente.

Las autoridades recordaron que, conforme a la legislación nacional, los imputados mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por el órgano jurisdiccional competente.

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez Requena

Por su parte, el pasado 13 de abril la FGET informó sobre la vinculación a proceso y prisión preventiva contra de Hernán Bermúdez Requena, por su presunta implicación en el delito de peculado en agravio del patrimonio.

Hernán Bermúdez Requena llega a Toluca
Foto: SSPC

Además del proceso por peculado, el exsecretario ya había sido vinculado previamente por su posible responsabilidad en el delito de desaparición forzada, lo que eleva significativamente el riesgo penal al que se enfrenta.

Si el exjefe de Seguridad de Tabasco resulta culpable del delito de peculado, la pena podría situarse entre dos y 14 años de prisión. Sin embargo, la acusación por desaparición forzada implica una condena con un rango de 40 a 60 años de privación de libertad.

A Bermúdez Requena se le acusa de liderar una estructura criminal denominada La Barredora. Dicho sujeto fue capturado por las autoridades de Paraguay en diciembre de 2025. Desde el 17 de julio del año pasado la Interpol había emitido una ficha roja con el objetivo de localizar al hombre apodado El Abuelo.

“Bermúdez Requena es señalado como fundador y miembro del grupo La Barredora, vinculado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Reportes del Ejército mexicano lo ubican desde 2019 como pieza clave de redes delictivas en Tabasco, con presunta supervisión de ejecuciones, extorsiones y disputas territoriales", compartieron las autoridades de Paraguay.

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