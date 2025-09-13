México

Capturan en Paraguay a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, anunció la detención de quien fuera secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López

Por Guadalupe Fuentes

Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el mandato de Adán Augusto López, fue capturado en Paraguay, acusado de ser el presunto líder de La Barredora (SSPC)

Hernán Bermúdez Requena “El Abuelo”, señalado como presunto líder de La Barredora, fue capturado este 12 de septiembre, según informó hace unos minutos Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La detención de Hernán “N” se concretó en Paraguay tras un intercambio de información facilitado por la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que permitió identificar su paradero.

El secretario de seguridad ciudadana anunció la detención de "El Abuelo", presunto lider de "La Barredora" (@/OHarfuch)

Una vez ubicado, se implementaron las acciones necesarias para su aprehensión y posterior traslado a México, donde quedó a disposición de las autoridades. Sobre Hernán “N” pesaba una orden de aprehensión emitida en febrero de 2025 en el estado de Tabasco, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Se presume que el despliegue conjunto respondió al principio de combate a la impunidad y se apoyó en la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia, organismos que desempeñaron un papel esencial en el rastreo y localización del sospechoso fuera del país.

detención de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora

Por otra parte, fue dado a conocer que el 17 de julio de 2025 la Interpol México había emitido una Notificación Roja para la localización y captura de “El Abuelo, lo que reforzó la urgencia y el alcance de la operación, por lo que su captura fue “una muestra del compromiso de la actual administración federal para combatir la corrupción y proteger a la población”, según el comunicado oficial.

¿A qué se dedicaba la organización criminal “La Barredora”?

De acuerdo con autoridades ,Hernán Bermúdez “El Abuelo”, junto con Ulises “El Pinto” formaron una célula criminal identificada como “La Hermandad” y/o “Cártel Policiaco”, relacionada con el tráfico de migrantes, distribución de droga, trata de personas, así como del control del abasto de antros y bares en el estado de Tabasco.

Sin embargo, dicha organización sufrió una ruptura interna en 2023, cuando se disputaba el territorio con el Cártel de Golfo. Fue entonces cuando se formó lo que hoy conocemos como La Barredora”, grupo liderado por Bermúdez Requena.

Actualmente “La Barredora” mantiene una disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control de Tabasco. Por otra parte, una investigación publicada por Mexicanos Contra la Impunidad y la Corrupción, desde 2020 el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya sabía de las operaciones de la célula delictiva, entre las cuales también se encontraba el robo de combustible y la operación de una refinería clandestina en los estados de Tabasco y Veracruz.

