¿Cuándo podría ser extraditada Erika “N” a México? Así será su proceso tras el feminicidio de Carolina Flores

La captura de Erika María “N” en Venezuela marcó un avance clave en la investigación del feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores. (Interpol, Redes)

La captura de Erika María “N” en Venezuela marcó un punto clave en la investigación por el feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza que fue privada de la vida en Polanco.

La detención internacional impulsó el inicio de un proceso de extradición que, aunque ya está en marcha, aún no tiene una fecha definida y depende de múltiples factores legales y diplomáticos.

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El caso por la muerte de Carolina Flores continúa bajo seguimiento internacional mientras las autoridades mexicanas y venezolanas gestionan los procedimientos judiciales y diplomáticos pertinentes (Redes/Carlos Jiménez)

El caso ha despertado una gran expectativa social y mediática, con la atención puesta en los pasos que restan para que la acusada sea trasladada a territorio mexicano y enfrente la justicia por uno de los crímenes de género más impactantes de los últimos años.

¿En qué etapa está el proceso de extradición?

Tras su arresto en Caracas, Erika María “N” permanece bajo custodia de las autoridades venezolanas mientras se desahogan los procedimientos requeridos.

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La Fiscalía de la Ciudad de México , en coordinación con la Fiscalía General de la República , ya formalizó la solicitud de extradición.

La petición debe ser revisada y validada por los tribunales venezolanos , quienes analizarán la documentación y los cargos.

El tratado de extradición entre México y Venezuela , firmado en 1998 , obliga a la entrega mutua de personas requeridas por la justicia, salvo excepciones muy específicas.

Durante este periodo, Erika María “N” no podrá salir de Venezuela ni ser liberada, salvo por resolución judicial extraordinaria.

La Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República solicitaron formalmente la extradición de Erika María “N”.(FGJCDMX)

Este proceso puede durar desde algunas semanas hasta varios meses, dependiendo de la agilidad del sistema judicial venezolano y de los recursos legales interpuestos por la defensa.

Factores que pueden influir en el plazo de extradición

El tiempo que tome concretar la extradición de Erika María “N” depende de diferentes variables institucionales y legales.

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Las autoridades venezolanas deben analizar la solicitud mexicana y asegurarse de que el delito imputado también sea perseguible en su país.

La defensa de la acusada tiene derecho a presentar recursos legales , lo que podría retrasar su entrega.

La carga de trabajo en los tribunales y los trámites diplomáticos también pueden extender los tiempos.

Erika María “N” permanece bajo custodia de las autoridades venezolanas y no podrá salir del país durante el proceso legal.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Sólo tras cumplirse todos estos requisitos legales, se autorizará el traslado de Erika María “N”, hasta ese momento, la acusada permanecerá bajo resguardo en territorio venezolano, sin una fecha específica para su extradición.

¿Qué ocurrirá cuando Erika “N” llegue a México?

Una vez que se concrete la extradición, el proceso penal contra Erika María “N” se desarrollará en territorio mexicano.

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A partir de su llegada, la justicia mexicana tomará el control total del proceso legal.

Será presentada ante un juez , quien determinará su situación jurídica y resolverá sobre su vinculación a proceso.

En México enfrentará cargos por feminicidio, delito que puede ser castigado con hasta 70 años de prisión.

La extradición de Erika María “N” permitirá a la justicia mexicana procesarla por feminicidio, delito que alcanza hasta 70 años de prisión.(Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

De esta manera, el desenlace judicial dependerá de las pruebas presentadas y del desarrollo del juicio, pero la extradición representa un paso fundamental para que la acusada responda ante la ley.