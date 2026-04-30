Detención de suegra de Carolina Flores: estos son todos los países en los que se buscó a Erika “N” por el feminicidio de la exreina de belleza

La detención de Erika Guadalupe "N" pone fin a una extensa búsqueda internacional por el feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores. (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

La detención de Erika María “N” en Venezuela cierra una de las búsquedas internacionales más extensas tras el feminicidio de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza.

La emisión de una ficha roja por parte de Interpol movilizó a autoridades de casi 200 países, activando redes de colaboración inéditas para un caso de este tipo.

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Datos personales, características físicas y fotografía de Erika María "N" fueron incluidos en la alerta internacional emitida por Interpol. (Foto: Interpol)

La notificación roja representa el máximo nivel de alerta internacional y permite que cualquier país miembro de Interpol colabore con la localización y detención provisional de personas buscadas por delitos graves. En el caso de Erika “N”, la emisión de esta alerta significó que su búsqueda pasó a ser global y no se limitaría al territorio mexicano.

¿Qué es una ficha roja de Interpol y cómo funciona?

La ficha roja es una herramienta clave en la cooperación policial internacional:

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Permite a los países miembros de Interpol identificar y detener provisionalmente a personas buscadas por delitos graves, como feminicidio .

No es una orden de arresto automática , pero sí una solicitud formal para localizar y retener a la persona mientras se tramita la extradición.

Cada país decide, de acuerdo con su legislación, si procede con la detención y bajo qué condiciones legales.

La notificación roja incluye detalles físicos, datos personales y fotografía de la persona buscada.

La notificación roja de la Interpol permite a los países miembros notificar y detener a personas buscadas por delitos graves como el feminicidio. (Foto: Interpol)

De esta manera, la emisión de la ficha roja fue determinante para que la búsqueda de Erika María “N” traspasara las fronteras mexicanas y se convirtiera en un caso de alcance global.

Países en los que se buscaba a Erika Guadalupe “N”

La localización de la suegra de Carolina Flores se realizó dentro de una red internacional que abarca:

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América: México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Martín, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.

Europa: Alemania, Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Kazajstán, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Moldova, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, Vaticano.

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La alerta internacional se activó en 196 países, dificultando que la sospechosa pudiera eludir la justicia tras el feminicidio de Carolina Flores Gómez. (Especial)

Asia: Arabia Saudí, Armenia, Azerbaiyán, Bangladés, Baréin, Birmania (Myanmar), Brunéi, Bután, Camboya, Catar, China, Chipre, Corea (Rep. de), Corea del Norte, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, India, Indonesia, Irán, Irak, Israel, Japón, Jordania, Kazajstán, Kirguistán, Kuwait, Laos, Líbano, Malasia, Maldivas, Mongolia, Nepal, Omán, Pakistán, Palestina, Qatar, Singapur, Siria, Sri Lanka, Tayikistán, Tailandia, Timor-Leste, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam, Yemen.

África: Angola, Argelia, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Congo (Rep. Democrática del), Costa de Marfil, Egipto, Eritrea, Esuatini, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, Guinea Ecuatorial, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, Malaui, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, República Centroafricana, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Zambia, Zimbabue.

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Oceanía: Australia, Fiyi, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Micronesia (Estados Federados de), Nauru, Nueva Zelanda, Palau, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Autoridades de América, Europa, Asia, África y Oceanía participaron en la búsqueda de Erika María "N" a través de la red global de Interpol. (Imagen ilustrativa Infobae)

En total, 196 países integran la lista de naciones donde se activó la alerta. Esto significa que Erika “N” podía ser localizada y detenida en cualquier punto del planeta donde opere la red de Interpol.

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La amplitud de esta red internacional hizo prácticamente imposible que la sospechosa pudiera evadir la acción de la justicia mexicana.

Extradición y consecuencias judiciales

Tras su captura en Venezuela, las autoridades del país notificaron formalmente a México y comenzaron los procedimientos de extradición.

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La Fiscalía General de la República coordina el proceso de extradición, siguiendo los protocolos internacionales.

El caso de Carolina Flores continúa bajo investigación en México, con la expectativa de que la responsable enfrente la justicia lo más pronto posible.

La Fiscalía General de la República coordina el proceso de extradición, basándose en tratados bilaterales y protocolos internacionales para que la detenida enfrente justicia en México. (Crédito: X | @karlacamed)

Así, el traslado de la detenida en la próximas horas dependerá de acuerdos y del cumplimiento de requisitos legales tanto en ambas naciones