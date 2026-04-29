Interpol emitió ficha roja contra la suegra de Carolina Flores: qué significa eso y por qué no garantiza su captura inmediata

La imagen compuesta ilustra la investigación del crimen de Carolina Flores, con la fiscalía ubicando un testigo clave para el caso. (Infobae México / Jovani Pérez)

La Interpol emitió formalmente una ficha roja para localizar y detener a Erika “N”, suegra de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, por el presunto feminicidio ocurrido el 15 de abril en un departamento de la colonia Polanco.

La mujer permanece prófuga, y es altamente probable que haya, por lo menos, intentado salir del país.

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(Interpol)

El día del ataque, una cámara en el inmueble registró el momento en que su suegra atacó a la joven, disparándole en varias ocasiones. Tras los hechos, Alejandro Sánchez, esposo de la víctima, presenció el cuerpo de Carolina y cuestionó a su madre por lo sucedido. La agresora le respondió: “Tu familia es mía, tú eres mío, ella no”.

La denuncia fue presentada a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) un día después. Sánchez Herrera argumentó que priorizó el cuidado de su hija de ocho meses antes de presentarse ante las autoridades. Al cierre de esta edición, la madre de Flores Gómez, Reyna Gómez Molina, sostiene: “Yo no tengo ningún conflicto con mi yerno porque, tanto él como yo, solo buscamos que se haga justicia”.

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¿Cómo funciona la ficha roja de la Interpol?

Carlos Jiménez revela detalles del crimen. (crédito: C4 Jimenez)

La ficha roja emitida por la Interpol es una solicitud formal dirigida a las fuerzas del orden de los países miembros para localizar y detener provisionalmente a una persona buscada, en espera de su extradición, entrega o de una acción judicial similar.

No es una orden de detención internacional, sino una alerta que indica que una persona es buscada por un país o por un tribunal internacional por delitos graves como asesinato, violación o fraude.

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Por qué no garantiza la captura inmediata:

Cada país miembro de Interpol decide, según su legislación, si detiene o no a la persona señalada en una ficha roja.

La notificación roja es solo una base para solicitar la detención; no obliga legalmente a ningún país a arrestar automáticamente al individuo.

Hay países que no reconocen la ficha roja como fundamento suficiente para detener a una persona, especialmente si hay consideraciones legales, políticas o de derechos humanos.

Interpol prohíbe el uso de la ficha roja para ciertos delitos (por ejemplo, controversias culturales, delitos administrativos o litigios privados) y revisa las solicitudes para evitar abusos políticos o persecuciones indebidas.

Los países que forman parte de la Interpol suman un total de 196

(X/@siete_letras)

Afganistán

Albania

Alemania

Andorra

Angola

Antigua y Barbuda

Arabia Saudí

Argelia

Argentina

Armenia

Aruba

Australia

Austria

Azerbaiyán

Bahamas

Bahréin

Bangladesh

Barbados

Belarrús

Belice

Benín

Bolivia

Bosnia-Herzegovina

Botsuana

Brasil

Brunéi

Bulgaria

Burkina Faso

Burundi

Bután

Bélgica

Cabo Verde

Camboya

Camerún

Canadá

Catar

Chad

Chile

China

Chipre

Colombia

Comoras

Congo

Congo (Rep. Democrática del)

Corea (Rep. de)

Costa Rica

Croacia

Cuba

Curazao

Côte d’Ivoire (Costa de Marfil)

Dinamarca

Dominica

Ecuador

Egipto

El Salvador

Emiratos Árabes Unidos

Eritrea

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estado de la Ciudad del Vaticano

Estado de Palestina

Estados Unidos

Estonia

Eswatini

Etiopía

Filipinas

Finlandia

Fiyi

Francia

Gabón

Gambia

Georgia

Ghana

Granada

Grecia

Guatemala

Guinea

Guinea Bissau

Guinea Ecuatorial

Guyana

Haití

Honduras

Hungría

India

Indonesia

Irak

Irlanda

Irán

Islandia

Israel

Italia

Jamaica

Japón

Jordania

Kazajstán

Kenia

Kirguistán

Kiribati

Kuwait

Lesoto

Letonia

Liberia

Libia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Líbano

Macedonia del Norte

Madagascar

Malasia

Malaui

Maldivas

Malta

Malí

Marruecos

Marshall (Islas)

Mauricio

Mauritania

Micronesia (Estados Federados de)

Moldova

Mongolia

Montenegro

Mozambique

Myanmar

México

Mónaco

Namibia

Nauru

Nepal

Nicaragua

Nigeria

Noruega

Nueva Zelanda

Níger

Omán

Pakistán

Palaos

Panamá

Papúa Nueva Guinea

Paraguay

Países Bajos

Perú

Polonia

Portugal

RDP Lao

Reino Unido

Rep. Centroafricana

Rep. Checa

Rep. Dominicana

Ruanda

Rumania

Rusia

Salomón (Islas)

Samoa

San Cristóbal y Nieves

San Marino

San Martín

San Vicente y las Granadinas

Santa Lucía

Santo Tomé y Príncipe

Senegal

Serbia

Seychelles

Sierra Leone

Singapur

Siria

Somalia

Sri Lanka

Sudáfrica

Sudán

Sudán del Sur

Suecia

Suiza

Surinam

Tailandia

Tanzania

Tayikistán

Timor-Leste

Togo

Tonga

Trinidad y Tobago

Turkmenistán

Túnez

Türkiye

Ucrania

Uganda

Uruguay

Uzbekistán

Vanuatu

Venezuela

Vietnam

Yemen

Yibuti

Zambia

Zimbabue