México

Interpol emitió ficha roja contra la suegra de Carolina Flores: qué significa eso y por qué no garantiza su captura inmediata

Erika “N” es buscada por las autoridades por el feminicidio de su nuera y hay alerta en 196 países

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Imagen compuesta con el rostro de una mujer en escala de grises, una silueta de hombre frente a un coche oscuro y una mujer de perfil, con salpicaduras rojas
La imagen compuesta ilustra la investigación del crimen de Carolina Flores, con la fiscalía ubicando un testigo clave para el caso. (Infobae México / Jovani Pérez)

La Interpol emitió formalmente una ficha roja para localizar y detener a Erika “N”, suegra de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, por el presunto feminicidio ocurrido el 15 de abril en un departamento de la colonia Polanco.

La mujer permanece prófuga, y es altamente probable que haya, por lo menos, intentado salir del país.

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(Interpol)
(Interpol)

El día del ataque, una cámara en el inmueble registró el momento en que su suegra atacó a la joven, disparándole en varias ocasiones. Tras los hechos, Alejandro Sánchez, esposo de la víctima, presenció el cuerpo de Carolina y cuestionó a su madre por lo sucedido. La agresora le respondió: “Tu familia es mía, tú eres mío, ella no”.

La denuncia fue presentada a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) un día después. Sánchez Herrera argumentó que priorizó el cuidado de su hija de ocho meses antes de presentarse ante las autoridades. Al cierre de esta edición, la madre de Flores Gómez, Reyna Gómez Molina, sostiene: “Yo no tengo ningún conflicto con mi yerno porque, tanto él como yo, solo buscamos que se haga justicia”.

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¿Cómo funciona la ficha roja de la Interpol?

Carlos Jiménez revela detalles del crimen. (crédito: C4 Jimenez)

La ficha roja emitida por la Interpol es una solicitud formal dirigida a las fuerzas del orden de los países miembros para localizar y detener provisionalmente a una persona buscada, en espera de su extradición, entrega o de una acción judicial similar.

No es una orden de detención internacional, sino una alerta que indica que una persona es buscada por un país o por un tribunal internacional por delitos graves como asesinato, violación o fraude.

Por qué no garantiza la captura inmediata:

  • Cada país miembro de Interpol decide, según su legislación, si detiene o no a la persona señalada en una ficha roja.
  • La notificación roja es solo una base para solicitar la detención; no obliga legalmente a ningún país a arrestar automáticamente al individuo.
  • Hay países que no reconocen la ficha roja como fundamento suficiente para detener a una persona, especialmente si hay consideraciones legales, políticas o de derechos humanos.
  • Interpol prohíbe el uso de la ficha roja para ciertos delitos (por ejemplo, controversias culturales, delitos administrativos o litigios privados) y revisa las solicitudes para evitar abusos políticos o persecuciones indebidas.

Los países que forman parte de la Interpol suman un total de 196

(X/@siete_letras)
(X/@siete_letras)
  • Afganistán
  • Albania
  • Alemania
  • Andorra
  • Angola
  • Antigua y Barbuda
  • Arabia Saudí
  • Argelia
  • Argentina
  • Armenia
  • Aruba
  • Australia
  • Austria
  • Azerbaiyán
  • Bahamas
  • Bahréin
  • Bangladesh
  • Barbados
  • Belarrús
  • Belice
  • Benín
  • Bolivia
  • Bosnia-Herzegovina
  • Botsuana
  • Brasil
  • Brunéi
  • Bulgaria
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Bután
  • Bélgica
  • Cabo Verde
  • Camboya
  • Camerún
  • Canadá
  • Catar
  • Chad
  • Chile
  • China
  • Chipre
  • Colombia
  • Comoras
  • Congo
  • Congo (Rep. Democrática del)
  • Corea (Rep. de)
  • Costa Rica
  • Croacia
  • Cuba
  • Curazao
  • Côte d’Ivoire (Costa de Marfil)
  • Dinamarca
  • Dominica
  • Ecuador
  • Egipto
  • El Salvador
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Eritrea
  • Eslovaquia
  • Eslovenia
  • España
  • Estado de la Ciudad del Vaticano
  • Estado de Palestina
  • Estados Unidos
  • Estonia
  • Eswatini
  • Etiopía
  • Filipinas
  • Finlandia
  • Fiyi
  • Francia
  • Gabón
  • Gambia
  • Georgia
  • Ghana
  • Granada
  • Grecia
  • Guatemala
  • Guinea
  • Guinea Bissau
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