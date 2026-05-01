Clara Brugada respalda a Claudia Sheinbaum ante acusaciones de EEUU contra Rubén Rocha

Clara Brugada expresó su respaldo a Claudia Sheinbaum y llamó a defender la soberanía nacional ante las acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, manifestó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum en medio de la controversia generada por acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos.

Durante un evento en Azcapotzalco, Brugada llamó a reconocer el liderazgo de la mandataria federal y subrayó la importancia de la soberanía nacional. “No queremos injerencias internacionales. Queremos respeto a México”, expresó ante asistentes, al reiterar el apoyo de la capital al gobierno federal.

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Acusaciones de EE.UU. contra funcionarios de Sinaloa

El posicionamiento ocurre luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros funcionarios y exfuncionarios del estado.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, los señalados habrían mantenido presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”.

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Las imputaciones incluyen conspiración para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, posesión ilegal de armas y acuerdos con organizaciones criminales.

Las acusaciones fueron difundidas junto con solicitudes de detención y posibles procesos de extradición. Ninguno de los implicados ha sido detenido y varios han rechazado los señalamientos.

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Sheinbaum pide pruebas y rechaza injerencias

Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó una postura que combina la exigencia de legalidad con la defensa de la soberanía.

La mandataria señaló que su gobierno no protegerá a ninguna persona que haya cometido un delito, pero enfatizó que las acusaciones deben estar sustentadas con pruebas.

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Indicó que será la Fiscalía General de la República la encargada de analizar la información enviada por Estados Unidos y determinar si existen elementos suficientes para proceder conforme a derecho.

Asimismo, reiteró que México no permitirá la intervención de gobiernos extranjeros en decisiones que corresponden exclusivamente al país. En caso de existir pruebas sólidas, añadió, se actuará conforme a la ley; de lo contrario, advirtió que los señalamientos podrían tener un trasfondo político.

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Funcionarios señalados en la acusación

Entre las personas incluidas en la acusación del gobierno estadounidense se encuentran:

Rubén Rocha Moya

Enrique Inzunza Cázarez

Juan de Dios Gámez

Enrique Díaz Vega

Dámaso Castro Saavedra

Marco Antonio Almanza Avilés

Alberto Jorge Contreras Núñez

Gerardo Mérida Sánchez

José Antonio Dionisio Hipólito

Juan Valenzuela Millán

Investigación en curso y contexto bilateral

Las autoridades mexicanas informaron que las solicitudes de extradición serán revisadas conforme a los tratados internacionales vigentes, y que cualquier decisión dependerá de la existencia de pruebas suficientes.

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El caso se desarrolla en un contexto de tensión en la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

Además, ocurre en un momento marcado por otros episodios recientes que han generado fricciones entre ambos países, lo que ha intensificado el debate sobre los límites de la cooperación bilateral y el respeto a la soberanía nacional.

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