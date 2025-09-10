México

¿Qué es el huachicol fiscal? El delito que provoca grandes pérdidas a México

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció acciones contundentes para combatir el fraude en la importación de hidrocarburos

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Este delito ha provocado pérdidas
Este delito ha provocado pérdidas millonarias a la economía mexicana Foto: (iStock)

El impacto del huachicol fiscal en la economía mexicana ha alcanzado dimensiones alarmantes, con pérdidas superiores a 170 mil millones de pesos, según el análisis “Recaudación potencial del contrabando fiscal” elaborado por Petro Intelligence, citado por UNO Tv. Este esquema, que ha sido señalado como una de las amenazas más graves para el sector energético nacional, se ha consolidado como una modalidad de evasión que aprovecha vacíos legales y la debilidad institucional en los procesos de importación de hidrocarburos.

A diferencia del huachicol tradicional, que consiste en el robo físico de combustibles directamente de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), el huachicol fiscal opera mediante la manipulación de fracciones arancelarias. Los responsables introducen gasolina y diésel al país registrándolos como productos exentos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), tales como lubricantes, alcoholes o aditivos.

Esta maniobra permite que los combustibles ingresen al mercado interno a precios considerablemente más bajos, lo que genera márgenes de ganancia elevados y distorsiona la competencia.

Roberto Cantú Blanco es uno
Roberto Cantú Blanco es uno de los nombres más resonados en el tema del huachicol fiscal. Foto: Jovani Pérez / Infobae México

La sofisticación de este esquema requiere la intervención o el descuido de autoridades aduanales, así como el uso de permisos temporales de importación. Estos permisos son utilizados para declarar mercancías distintas a las que realmente se están introduciendo, lo que facilita la evasión fiscal y la comercialización ilegal de combustibles.

La presidenta Claudia Sheinbaum abordó este fenómeno durante su conferencia matutina del 8 de septiembre, donde detalló que el huachicol fiscal ha sido detectado en puntos estratégicos del país, entre ellos el puerto de Tampico.

En ese lugar, un buque fue interceptado tras haber declarado falsamente el transporte de productos que no correspondían a combustibles, lo que derivó en la detención de 14 personas, entre las que se encontraban empresarios, marinos en activo, un marino en retiro y exfuncionarios de aduanas, todos presuntamente vinculados a una red de contrabando que operaba principalmente en el estado de Tamaulipas.

Este fenómeno se relaciona con
Este fenómeno se relaciona con la evasión de impuestos. Foto: (iStock)

En la actualidad, el huachicol se ha transformado en una actividad criminal de gran escala, al punto de que la Embajada de Estados Unidos en México la considera la segunda fuente de ingresos del crimen organizado, solo superada por el narcotráfico.

La evolución hacia el huachicol fiscal marca un cambio en la naturaleza de este delito. Ya no se trata de perforar ductos o extraer gasolina de manera clandestina, sino de un entramado más complejo que involucra fraude fiscal, corrupción y complicidad institucional.

La administración encabezada por Claudia Sheinbaum ha reiterado su compromiso de aplicar una política de cero impunidad para quienes participen en estas prácticas, con el objetivo de frenar el daño económico y restablecer la legalidad en la importación de combustibles.

Temas Relacionados

Huachicol fiscalHuachicolmexico-noticias

Más Noticias

Guana se corona de nuevo como líder en ‘La Casa de los Famosos México’ tras una final de infarto

El comediante tuvo el poder de elegir quien le acompañará en la suite de la casa, además de que gozará de inmunidad en las nominaciones

Guana se corona de nuevo

Cuáles son los mejores destinos para pasar el 15 de septiembre en CDMX

Estos lugares pueden ser opción ideal para quienes buscan llevar la fiesta mexicana más allá de la rutina

Cuáles son los mejores destinos

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Sismo de 4.0 de magnitud

Temblor en México hoy: Se registra sismo de 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: Se

Predicción del clima en México: estas son las temperaturas para el 10 de septiembre

Revisar el clima antes de salir de casa puede ayudar a estar preparado y evitar sorpresas meteorológicas

Predicción del clima en México:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 16 millones

Aseguran más de 16 millones de pesos en cocaína en camioneta que pretendía pasar de México a EEUU

Armas caseras, relojes y una máquina de carpintería: lo decomisado en el Cereso No.3 de Ciudad Juárez tras revisión

Ubican y destruyen plantío con más de ocho mil plantas de marihuana en Sonora

Junior H, Natanael Cano y Peso Pluma: los famosos que han sido amenazados por el narco

Choca vehículo de la Defensa que trasladaba reos en Tamaulipas: hay al menos 14 heridos

ENTRETENIMIENTO

Ricardo Pérez explota contra la

Ricardo Pérez explota contra la prensa por preguntas sobre “chismes” a Susana Zabaleta

Critican a Jezzini por “jugar” con la salud mental y fingir desaparición

La Casa de los Famosos México 2025: Aldo de Nigris, Abelito y ‘El Guana’ compiten por el liderazgo

Fans de Oasis realizan ritual a Tláloc para que no llueva durante los conciertos en CDMX

“Besties con MTV” y “Relatos de la Noche”: Los podcast que están marcando tendencia en Spotify México

DEPORTES

Faitelson señala a Javier Aguirre

Faitelson señala a Javier Aguirre de generar más dudas con el Tri de cara al Mundial 2026

Revelan la fecha en la que se jugaría el México vs Portugal para inaugurar el Estadio Azteca en 2026

Este truco con 2 ingredientes les dará brillo a tus muebles de madera

México y Corea del Sur empatan el partido, Santiago Giménez logró marcar en los minutos finales

Por qué César Montes no jugó con la selección mexicana en el amistoso contra Corea del Sur