5 formas de usar una mezcla de sal y romero en el hogar: estos son sus beneficios

Una tradición doméstica demuestra cómo estos ingredientes ayudan desde la limpieza hasta la creación de espacios con buen aroma y energía positiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La unión de sal y romero ha trascendido la cocina para convertirse en un recurso versátil dentro del hogar.

Este dúo, apreciado por sus cualidades naturales, se emplea en distintas tareas domésticas que van desde la limpieza hasta la aromatización de ambientes.

La tradición y la practicidad se fusionan en esta mezcla, que aporta soluciones sencillas y efectivas para mejorar la vida cotidiana en casa.

La mezcla de sal y romero se utiliza como recurso natural para la limpieza y aromatización de ambientes en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirve mezclar romero con sal: estos son 5 beneficios para el hogar

La mezcla de romero con sal aporta múltiples ventajas en el entorno doméstico, gracias a las propiedades naturales de ambos componentes.

A continuación, se describen cinco beneficios principales de su uso en el hogar:

Purificación de ambientes: Al esparcir la mezcla en esquinas o colocarla en bolsitas dentro de armarios, se favorece la neutralización de energías negativas y se contribuye a crear una atmósfera más armoniosa. Muchas personas recurren a este método para renovar el ambiente y promover el bienestar en la vivienda. Eliminación de olores: La combinación destaca por su capacidad para absorber la humedad y combatir malos olores en espacios cerrados, como armarios, cajones o zapatos. El aroma del romero se suma al efecto higienizante de la sal, logrando ambientes frescos y agradables. Limpieza y desinfección de superficies: Utilizar la mezcla para frotar tablas de cortar, encimeras de cocina o superficies de madera ayuda a eliminar bacterias y residuos. La acción abrasiva de la sal y las propiedades antisépticas del romero potencian la higiene en áreas propensas a la acumulación de suciedad. Repelente natural de insectos: Colocar la mezcla en puntos estratégicos del hogar contribuye a ahuyentar hormigas, polillas y otros insectos. El aroma del romero actúa como repelente natural, mientras la sal dificulta el paso de pequeñas plagas. Aromatización de espacios: Usar la combinación como parte de la rutina de limpieza o en pequeños recipientes permite perfumar habitaciones de manera continua. El resultado es un hogar con fragancia fresca y notas herbales, sin recurrir a productos artificiales.

La combinación de sal y romero absorbe la humedad y elimina los malos olores en armarios, cajones y zapatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer una combinación de sal y romero para el hogar

Para preparar una combinación de sal y romero destinada al hogar, solo necesitas unos pocos pasos sencillos.

Toma aproximadamente 200 gramos de sal gruesa y mézclala con dos o tres ramas de romero fresco, o bien con dos cucharadas de romero seco desmenuzado.

Coloca ambos ingredientes en un recipiente y mezcla con las manos hasta que el aroma del romero se integre bien con la sal. Luego, distribuye la mezcla en pequeñas bolsas de tela, frascos abiertos o recipientes decorativos, según el uso que le vayas a dar.

Si prefieres un efecto más intenso, puedes añadir unas gotas de aceite esencial de romero antes de guardar la preparación. Esta mezcla se puede renovar cada mes para conservar su frescura y eficacia.