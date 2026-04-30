México

NASA revela las zonas de hundimiento de la Ciudad de México: se registran 2 centímetros mensuales de descenso

El fenómeno fue reportado por primera vez en 1925 y, para finales del siglo pasado, algunas zonas descendían hasta 35 centímetros por año

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Vista aérea del Ángel de la Independencia con andamios en su base, rodeado de árboles de jacarandá con flores moradas y edificios altos en CDMX
Ciudad de México. (Galo Cañas/ Cuartoscuro.com)

La Ciudad de México, uno de los lugares más poblados a nivel mundial, se ha visto afectada en las últimas décadas por el movimiento del subsuelo, causando un hundimiento irreversible.

De acuerdo con información brindada por la NASA, el satélite NISAR, ha demostrado su los cambios en la corteza terrestre desde el espacio, los cuales superan obstáculos como la nubosidad o la densa vegetación, que suelen limitar otros sensores.

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La capital mexicana, con cerca de 20 millones de habitantes, está asentada sobre un acuífero. La extracción intensiva de agua subterránea, junto con el peso de las construcciones, ha ocasionado que el antiguo lecho lacustre bajo la urbe se compacte de manera sostenida desde hace más de un siglo. El fenómeno fue reportado por primera vez en 1925 y, para finales del siglo pasado, algunas zonas descendían hasta 35 centímetros por año, afectando infraestructuras clave como el Metro.

En años recientes, distintas generaciones de satélites han seguido el comportamiento del terreno en Ciudad de México. El lanzamiento de NISAR en julio de 2025 ha impulsado este monitoreo, facilitando la vigilancia de áreas de rápido cambio que resultan difíciles de analizar desde la superficie. El radar de banda L permite detectar movimientos sutiles, como hundimientos, elevaciones, desplazamientos de glaciares y variaciones en cultivos, operando día y noche, sin importar las condiciones climáticas.

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NASA
NASA (captura de pantalla)

Puntos de referencia y señales del hundimiento

Los datos más recientes corresponden a mediciones realizadas entre octubre de 2025 y enero de 2026, coincidiendo con la temporada seca en la CDMX. Las áreas con descensos superiores a dos centímetros mensuales se identifican en azul oscuro en las imágenes satelitales, mientras que las zonas en amarillo o rojo suelen representar interferencias que disminuirán a medida que se recopilen más registros.

Entre los emblemas de la ciudad, el Ángel de la Independencia sobre el Paseo de la Reforma destaca como un marcador del hundimiento del suelo. Inaugurado en 1910, el monumento de 36 metros ha visto cómo se han tenido que añadir 14 escalones a su base para compensar el descenso gradual del terreno que lo rodea.

David Bekaert, miembro del equipo científico, subrayó que “Ciudad de México es un punto crítico conocido en lo que respecta a hundimientos, e imágenes como esta son solo el comienzo para NISAR”. El especialista anticipó una oleada de hallazgos globales gracias a la capacidad única y la cobertura permanente del satélite.

Innovación tecnológica y alcance global del satélite NISAR

La misión NISAR, dirigida por la NASA y la Organización India de Investigación Espacial, fue lanzada desde el Centro Espacial Satish Dhawan en la India. El Laboratorio de Propulsión a Chorro lideró el desarrollo del radar de banda L y el reflector de antena, mientras que ISRO aportó el bus espacial y el radar de banda S.

Es el primer satélite en llevar dos sistemas SAR de distintas longitudes de onda y monitoriza la superficie terrestre y los hielos del planeta dos veces cada 12 días. Utiliza un gigantesco reflector de 12 metros de diámetro, el más grande de su tipo que la NASA ha colocado en órbita, para recolectar información detallada y constante sobre el comportamiento del suelo en cualquier parte del mundo.

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