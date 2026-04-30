México

Producción para el Bienestar 2026: estas son las fechas de pago por cultivo desde hoy 30 de abril

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural estableció cuatro fechas durante el año para las entregas directas del apoyo

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El primer pago correspondió a quienes siembran maíz, milpa y sorgo. Estas personas recibieron el apoyo económico directo por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar. (X/ @Agricultura_mex)
El primer pago correspondió a quienes siembran maíz, milpa y sorgo. Estas personas recibieron el apoyo económico directo por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar. (X/ @Agricultura_mex)

Producción para el Bienestar 2026: fechas de pago por cultivo a partir del 30 de abril

El programa Producción para el Bienestar anunció el calendario de pagos para este año. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural estableció un esquema de entregas segmentadas según el cultivo registrado por cada productor. Los depósitos comenzaron el 30 de abril y continuarán hasta septiembre.

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El primer pago correspondió a quienes siembran maíz, milpa y sorgo. Estas personas recibieron el apoyo económico directo por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar.

El siguiente grupo recibirá su pago el 18 de mayo; en esta fecha, el beneficio alcanzará a productores de frijol, caña de azúcar, amaranto, ajonjolí, cacahuate, calabaza, cártamo, chía, colza, garbanzo, girasol, haba, lenteja, soya y trigo.

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El 15 de junio, el turno será para quienes cultivan arroz. Finalmente, el 7 de septiembre se entregará el apoyo a productores de café, cacao, miel, nopal, frijol Nayarit, cebada, arvejón, avena y otros productos enlistados por la dependencia federal.

Fechas de pago según tipo de producto

El apoyo económico se entrega una vez al año y varía según el tipo de producto agrícola y la cantidad de hectáreas reportadas. (Cortesía/Gobierno de México)
El apoyo económico se entrega una vez al año y varía según el tipo de producto agrícola y la cantidad de hectáreas reportadas. (Cortesía/Gobierno de México)

La programación oficial de pagos para 2026 quedó organizada de la siguiente manera:

  • 30 de abril:

- Maíz - Milpa - Sorgo

  • 18 de mayo:

- Frijol - Caña de azúcar - Amaranto - Ajonjolí - Cacahuate - Calabaza - Cártamo - Chía - Colza - Garbanzo - Girasol - Haba - Lenteja - Soya - Trigo

  • 15 de junio:

- Arroz

  • 7 de septiembre:

- Café - Cacao - Miel - Nopal - Frijol Nayarit - Cebada - Arvejón - Avena - Otros cultivos definidos por la Secretaría

Montos y condiciones del apoyo

El apoyo económico se entrega una vez al año y varía según el tipo de producto agrícola y la cantidad de hectáreas reportadas.

El depósito se realiza directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar de cada beneficiario. No se utilizan intermediarios para la entrega. El programa prioriza a productoras y productores de pequeña y mediana escala.

Entrega directa y recomendaciones

La entrega del apoyo se realiza sin intermediarios y de forma directa, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

El programa prioriza a quienes trabajan el campo en pequeña y mediana escala, con el objetivo de fortalecer el desarrollo rural.

Si alguna persona tiene dudas sobre su registro o la fecha en la que recibirá el pago, puede acudir al Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) más cercano.

A quién va dirigido el programa

Producción para el Bienestar forma parte de los programas sociales del gobierno federal.

Su objetivo es respaldar la economía de quienes trabajan el campo en pequeña y mediana escala. El monto entregado depende del tipo de cultivo y del número de hectáreas reportadas por cada beneficiario en el registro oficial.

Esta programación busca mantener el respaldo directo a quienes producen alimentos básicos en México, bajo un esquema transparente y calendarizado.

Contexto e historia del programa Producción para el Bienestar

Primer plano de una mano sosteniendo una mazorca de maíz con hojas verdes y granos blancos; una persona vestida de beige en el fondo
A diferencia de sus antecesores, el programa estableció la entrega de recursos antes de las siembras, buscando que las y los agricultores pudieran invertir en tiempo y mejorar la productividad de sus predios. (Gobierno de México)

Producción para el Bienestar surgió como una respuesta a la necesidad de fortalecer la autosuficiencia alimentaria en México y reducir la dependencia de importaciones agrícolas.

El gobierno federal presentó el programa en febrero de 2019, cuando sustituyó a esquemas anteriores como Procampo y Proagro Productivo.

La nueva política limitó el apoyo a productores pequeños y medianos, con cuotas diferenciadas según la escala de producción.

A diferencia de sus antecesores, el programa estableció la entrega de recursos antes de las siembras, buscando que las y los agricultores pudieran invertir en tiempo y mejorar la productividad de sus predios.

Desde su origen, la política priorizó a quienes cultivan maíz, frijol, trigo y arroz, y en mayo de 2019 sumó a productores de café y caña de azúcar.

El esquema eliminó la intervención de intermediarios, pues los apoyos se depositan de forma directa a través del Banco del Bienestar.

Además, Producción para el Bienestar integró a beneficiarios de otros programas como PIMAF y articuló acciones con iniciativas de precios de garantía y distribución de fertilizantes.

Esta estrategia forma parte de los objetivos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que busca elevar la producción y el bienestar en el campo mexicano.

El programa atiende principalmente a los estados del sur y sureste del país, donde se concentra la mayor cantidad de personas beneficiarias y los recursos asignados.

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