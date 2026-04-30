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México sale de lista negra de EEUU en propiedad intelectual y abre la puerta a nuevas inversiones, asegura Marcelo Ebrard

La decisión del gobierno estadounidense reduce el monitoreo especial y fortalece la confianza económica rumbo a la revisión del T-MEC

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La salida de México de la lista de vigilancia especial de Estados Unidos refuerza su imagen como un país más confiable para la inversión y la innovación. REUTERS/Henry Romero/File Photo
La salida de México de la lista de vigilancia especial de Estados Unidos refuerza su imagen como un país más confiable para la inversión y la innovación. REUTERS/Henry Romero/File Photo

La salida de México de la lista de vigilancia especial en materia de propiedad intelectual del gobierno de Estados Unidos marca un giro relevante en la relación comercial bilateral y en la percepción internacional sobre el país.

El anuncio fue dado a conocer por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien calificó la decisión como una señal positiva para atraer inversiones y fortalecer sectores estratégicos.

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México mejora su evaluación en el Informe Especial 301

La medida fue confirmada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, que en su Reporte Especial 301 de 2026 informó que México dejó de formar parte de la llamada “Lista de Seguimiento Especial” (Special Watch List).

Este informe evalúa cada año a los países en función de su cumplimiento en la protección de derechos de autor, patentes y marcas.

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La Special Watch List es un mecanismo clave mediante el cual Estados Unidos evalúa el nivel de protección de la propiedad intelectual en otros países.
La Special Watch List es un mecanismo clave mediante el cual Estados Unidos evalúa el nivel de protección de la propiedad intelectual en otros países.

Salir de esta clasificación implica que México ya no será considerado un país con deficiencias significativas en la protección de la propiedad intelectual, lo que mejora su posición frente a socios comerciales y organismos internacionales.

Inversión extranjera recibe impulso tras decisión de EEUU

De acuerdo con Marcelo Ebrard, uno de los principales beneficios de esta decisión es el impacto directo en la inversión extranjera.

Al no estar bajo vigilancia especial, empresas internacionales encuentran un entorno más confiable para establecer operaciones en el país.

Comunicado de Marcelo Ebrard.

Sectores clave como el desarrollo tecnológico, la industria farmacéutica, la innovación digital y la inteligencia artificial podrían verse particularmente beneficiados, ya que dependen de marcos sólidos de protección intelectual.

Trabajo coordinado del gobierno logra el resultado

El funcionario explicó que la salida de la lista es resultado de un trabajo conjunto entre diversas dependencias del gobierno federal, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre las instituciones que participaron destacan:

  • El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
  • La Secretaría de Economía
  • La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)
  • La Secretaría de Salud

Este esfuerzo se llevó a cabo durante aproximadamente un año, con el objetivo de fortalecer el marco legal y operativo en materia de propiedad industrial e intelectual.

Qué es la lista de seguimiento especial y cómo funciona

El Reporte Especial 301 funciona como una herramienta de evaluación comercial del gobierno de Estados Unidos para medir el nivel de protección de la propiedad intelectual en otros países.

La Special Watch List es una clasificación que el gobierno de Estados Unidos utiliza dentro del Reporte Especial 301.
La Special Watch List es una clasificación que el gobierno de Estados Unidos utiliza dentro del Reporte Especial 301.

Incluye aspectos como:

  • Protección de patentes (medicamentos, tecnología, innovación)
  • Derechos de autor (contenido digital, software, industrias creativas)
  • Registro y defensa de marcas
  • Combate a la piratería y falsificación

Estar en esta lista implica vigilancia adicional y posibles presiones comerciales si no hay avances.

México se prepara para revisión del T-MEC con mejores condiciones

Este avance ocurre en un momento clave, ya que México se alista para la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, programada para iniciar el 26 de mayo.

TMEC
El T-MEC es el acuerdo comercial que regula la relación económica entre México, Estados Unidos y Canadá, y es clave para el comercio regional.

La decisión del gobierno estadounidense podría fortalecer la posición negociadora del país en este proceso.

Además, coloca a México en una situación distinta frente a otras economías que aún permanecen en listas de vigilancia, como China, India o Venezuela, que continúan bajo observación por parte de Washington.

¿Qué mide la lista y por qué es relevante?

  • Evalúa la protección de propiedad intelectual en cada país
  • Funciona como referencia para inversionistas internacionales
  • Puede influir en decisiones comerciales y acuerdos bilaterales
  • Sirve como mecanismo de presión para mejorar regulaciones
  • Impacta directamente en la confianza económica global

La salida de México de esta lista representa un reconocimiento a los avances institucionales y legales del país, al tiempo que abre nuevas oportunidades para consolidar su atractivo como destino de inversión.

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