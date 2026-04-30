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Las lesiones que puedes tener en la pantorrilla por no calentar bien antes de ir al gimnasio

Preparar el cuerpo antes de entrenar es fundamental para tu salud

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Ilustración naturalista de una pierna humana adulta de perfil, con el muslo lateral en azul y la tibia medial en rojo, sobre un fondo texturado beige.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La pantorrilla es una de las zonas más vulnerables durante el entrenamiento si no se realiza un calentamiento adecuado. Los músculos gemelos y el sóleo, que forman esta parte de la pierna, están involucrados en movimientos como correr, saltar y levantar peso.

Omitir o reducir el tiempo de calentamiento puede provocar lesiones que limitan el desempeño y obligan a suspender la actividad física.

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Las lesiones en la pantorrilla suelen presentarse de manera súbita, con dolor intenso o dificultad para caminar. Los síntomas pueden aparecer durante el entrenamiento o en las horas posteriores. Un calentamiento correcto incrementa el flujo sanguíneo, prepara las fibras musculares y reduce el riesgo de daño en los tejidos blandos.

Desgarro muscular: la lesión más frecuente al no calentar

Ilustración de una mujer sentada en la cama por la noche, llorando y sujetándose la pantorrilla con la mano debido a un calambre, con la luna visible por la ventana.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El desgarro de los músculos de la pantorrilla ocurre cuando las fibras se estiran más allá de su capacidad. Factores que lo provocan:

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  • Falta de calentamiento previo.
  • Movimientos explosivos o cambios de dirección bruscos.
  • Uso de calzado inadecuado.
  • Fatiga acumulada por entrenamientos intensos.

Síntomas comunes:

  • Dolor agudo y repentino en la parte posterior de la pierna.
  • Hinchazón o moretones en la zona afectada.
  • Dificultad para apoyar el pie o caminar.

Contractura muscular: rigidez y dolor persistente

La contractura es una contracción involuntaria y sostenida del músculo. Se asocia a:

  • No realizar estiramientos dinámicos antes de entrenar.
  • Sobrecarga por ejercicios repetitivos.
  • Entrenamientos en superficies duras sin protección.

Manifestaciones:

  • Sensación de tirantez o “nudo” en la pantorrilla.
  • Dolor continuo al caminar, correr o saltar.
  • Disminución en la amplitud de movimiento.

Tendinitis en el tendón de Aquiles: inflamación por falta de preparación

Un atleta visiblemente adolorido se sienta en una pista de atletismo roja, sosteniendo su pantorrilla. Viste camiseta amarilla y hay una botella de agua a su lado.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El tendón de Aquiles conecta los músculos de la pantorrilla con el talón. La falta de calentamiento puede generar inflamación y microdesgarros en esta estructura. Causas principales:

  • Iniciar ejercicios intensos sin aumentar gradualmente la intensidad.
  • Realizar saltos o carreras de velocidad sin preparación.
  • Ignorar el dolor inicial y continuar con la rutina.

Síntomas frecuentes:

  • Dolor en la parte baja de la pantorrilla o cerca del talón.
  • Sensibilidad al tacto o al mover el pie.
  • Rigidez matutina o después de periodos de inactividad.

Recomendaciones para prevenir lesiones en la pantorrilla:

  • Dedica al menos 10 minutos al calentamiento antes de entrenar.
  • Realiza estiramientos dinámicos y ejercicios de movilidad articular.
  • Aumenta la intensidad del ejercicio de forma progresiva.
  • Usa calzado adecuado y mantén una hidratación constante.
  • Escucha las señales de dolor y descansa si es necesario.

Un calentamiento adecuado protege la pantorrilla y permite entrenar con menor riesgo de lesiones.

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