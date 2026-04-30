Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), revisa el estado de tu vuelo y evita sorpresas.
El aeropuerto cuenta una página oficial en la que actualiza en vivo el estatus de sus operaciones.
Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 18:00 horas de este miércoles.
Los vuelos cancelados y demorados hoy
Vuelo: AM717
Destino: Bogota Co
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 00:30
Estado: Demorado
Vuelo: AC992
Destino: Toronto
Aerolínea: Air Canada
Hora: 01:05
Estado: Demorado
Vuelo: AM694
Destino: Vancouver
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 01:10
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4422
Destino: La Paz
Aerolínea: Volaris
Hora: 06:05
Estado: Demorado
Vuelo: Y4180
Destino: Tijuana
Aerolínea: Volaris
Hora: 06:30
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4100
Destino: Cancun
Aerolínea: Volaris
Hora: 06:45
Estado: Demorado
Vuelo: AM9468
Destino: Tijuana
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 06:50
Estado: Demorado
Vuelo: Y4440
Destino: Oaxaca
Aerolínea: Volaris
Hora: 06:55
Estatus: Demorado
Vuelo: AC2097
Destino: Vancouver
Aerolínea: Air Canada
Hora: 07:00
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1016
Destino: Cancun
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 07:00
Estado: Demorado
Vuelo: Y4800
Destino: Dallas
Aerolínea: Volaris
Hora: 07:00
Estado: Demorado
Vuelo: VB1380
Destino: Cancun
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 07:00
Estatus: Demorado
Vuelo: AA379
Destino: Dallas
Aerolínea: American Airlines
Hora: 07:00
Estado: Demorado
Vuelo: Y4220
Destino: Merida Yuc
Aerolínea: Volaris
Hora: 07:10
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1118
Destino: Monterrey
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 07:25
Estado: Demorado
Vuelo: UA718
Destino: S.Francisco
Aerolínea: United Airlines
Hora: 08:00
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4148
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Volaris
Hora: 08:10
Estado: Demorado
Vuelo: UA784
Destino: Denver
Aerolínea: United Airlines
Hora: 08:15
Estatus: Demorado
Vuelo: Y45617
Destino: Monterrey
Aerolínea: Volaris
Hora: 08:15
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1414
Destino: Chetumal
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 10:34
Estado: Demorado
Vuelo: AA264
Destino: Miami
Aerolínea: American Airlines
Hora: 10:58
Estado: Demorado
Vuelo: Y4280
Destino: P.Vallarta
Aerolínea: Volaris
Hora: 11:00
Estatus: Demorado
Vuelo: LR633
Destino: San Jose Cr
Aerolínea: Lacsa Airlines
Hora: 13:03
Estado: Demorado
Vuelo: VB1130
Destino: Monterrey
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 14:30
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4470
Destino: Zihuatanejo
Aerolínea: Volaris
Hora: 14:45
Estado: Demorado
Vuelo: VB1254
Destino: Tijuana
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 15:00
Estatus: Demorado
Vuelo: AA2547
Destino: L.Angeles
Aerolínea: American Airlines
Hora: 15:00
Estatus: Demorado
Vuelo: DL642
Destino: Salt Lake
Aerolínea: Delta Air Lines
Hora: 15:05
Estado: Demorado
Vuelo: VB1168
Destino: P.Vallarta
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 15:10
Estado: Demorado
Vuelo: LP2471
Destino: Lima
Aerolínea: LATAM Airlines
Hora: 15:10
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4282
Destino: P.Vallarta
Aerolínea: Volaris
Hora: 16:05
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1398
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 16:28
Estado: Demorado
Vuelo: AM37
Destino: Barcelona
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 18:05
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4104
Destino: Cancun
Aerolínea: Volaris
Hora: 18:20
Estado: Demorado
Vuelo: JJ8113
Destino: Sao.Paulo
Aerolínea: LATAM Airlines
Hora: 18:20
Estado: Demorado
Vuelo: DL630
Destino: L.Angeles
Aerolínea: Delta Air Lines
Hora: 18:30
Estatus: Demorado
Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.
¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos
Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.
En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.
Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:
El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.
Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.
Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.
La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.
