Estas son las obras en CDMX que terminarán en mayo rumbo al Mundial 2026, según Clara Brugada

Clara Brugada asegura que la CDMX estará lista sin obras para mayo rumbo al Mundial 2026 (Jefatura Gobierno CDMX)

La conclusión de obras en CDMX rumbo al Mundial 2026 representa una fase esencial para el desarrollo de la capital. Proyectos prioritarios serán entregados durante mayo, esto con el objetivo de transformar la ciudad y aportar beneficios duraderos tanto a sus habitantes como a los miles de visitantes que se esperan durante el torneo de la FIFA.

Diversas obras estratégicas estarán concluidas en la Ciudad de México este mayo, según lo anunciado por Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX. Entre ellas destacan la modernización de principales avenidas como Calzada de Tlalpan e Insurgentes, mejoras en el Tren Ligero, rehabilitación de espacios públicos, intervención integral en el entorno del Estadio Ciudad de México y la instalación de nueva iluminación en el Centro Histórico.

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Estas acciones son parte de los preparativos para recibir el Mundial 2026 y buscan dejar una infraestructura renovada para residentes y visitantes.

Obras de movilidad y transporte clave para el Mundial 2026

Las obras en las zonas cercanas al Estadio Ciudad de México contemplan la rehabilitación de fachadas y la instalación de ecotecnologías en más de 7 mil viviendas (Luz Coello/ Infobae México)

Una parte central de la preparación para el evento recae en la modernización de la movilidad en la capital. Clara Brugada subraya que la renovación de los corredores viales principales, como Calzada de Tlalpan e Insurgentes, involucra obras peatonales, ciclovías, nueva luminaria y la transformación de banquetas, lo que favorece la conexión y el desplazamiento de miles de personas.

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En el ámbito del transporte público, destaca la modernización del Tren Ligero, que implicará nuevas unidades y estaciones renovadas. Además, se expanden los proyectos de electromovilidad, sumando cerca de 100 kilómetros adicionales a la red, lo que fortalece la infraestructura de movilidad sustentable en la Ciudad de México.

Estas mejoras permitirán trayectos más rápidos y seguros tanto para residentes como para los visitantes, lo que resulta determinante ante la afluencia prevista durante el Mundial 2026.

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Modificarán el horario del Tren Ligero CDMX por obras (X/ @caminalex)

Las obras en las zonas cercanas al Estadio Ciudad de México contemplan la rehabilitación de fachadas y la instalación de ecotecnologías en más de 7 mil viviendas, incluyendo sistemas para captar agua de lluvia, calentadores solares y huertos urbanos. Todo ello tiene como meta mejorar la calidad de vida en la zona y garantizar servicios eficientes antes del evento deportivo internacional.

En el plano deportivo, se destacan la rehabilitación de más de 300 canchas de fútbol a lo largo de la ciudad, así como la preparación de festivales, eventos culturales y un desfile especial en las vísperas del Mundial.

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Dentro de las prioridades también sobresale la infraestructura urbana. En mayo se entregará la nueva iluminación del Centro Histórico, con una extensión de 42 kilómetros que incluye calles antes desatendidas y se ampliará hacia vialidades primarias importantes en la capital.

Mejoras en infraestructura urbana rumbo al Mundial 2026

Dentro de las prioridades también sobresale la infraestructura urbana (Gobierno CDMX)

La inversión incluye pintura y señalética en ejes viales principales, con la cromática representativa de este gobierno y diseños alusivos a especies endémicas como el ajolote. Según el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, estos trabajos no han supuesto incrementos significativos en el presupuesto asignado.

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El monto total destinado a todas estas obras asciende a 16 mil millones de pesos, de los cuales 12 mil millones corresponden a recursos locales y cerca de 4 mil millones provienen del Fondo Mixto. El objetivo compartido es entregar una ciudad lista para el evento mundialista y, al mismo tiempo, elevar la calidad de vida de sus habitantes.