Hamburguesas de plátano macho y quinoa: la combinación que ayuda a regular la digestión

El sabor dulzón y la textura única del plátano se combinan con la quinoa en una hamburguesa que sorprende por su simpleza y su valor nutricional.
Una opción fácil, sin carne, perfecta para sumar proteína vegetal y fibra al plato de todos los días.
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Estas hamburguesas son ideales para quienes buscan alternativas a base de plantas, pero sin perder el toque criollo y el sabor a hogar. Se pueden servir en pan, con ensaladas frescas, o como parte de un plato principal con vegetales al horno.
Receta de hamburguesas de plátano y quinoa
Las hamburguesas de plátano y quinoa combinan quinoa cocida, plátano maduro pisado, cebolla salteada y especias.
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El resultado es una hamburguesa dorada por fuera y suave por dentro, con un perfil de sabor que se adapta tanto a preparaciones saladas como a versiones más agridulces.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 2 plátanos maduros
- 1 taza de quinoa cocida
- 1 cebolla chica
- 1 diente de ajo
- 2 cucharadas de avena arrollada fina (opcional, para dar cuerpo)
- 1 huevo (puede reemplazarse por 1 cucharada de fécula de maíz disuelta en 2 cucharadas de agua, para versión vegana)
- Sal y pimienta a gusto
- 1 cucharadita de comino o curry (opcional)
- Aceite de oliva, cantidad necesaria
Cómo hacer hamburguesas de plátano y quinoa, paso a paso
- Cocinar la quinoa siguiendo las instrucciones del envase. Reservar y dejar enfriar.
- Picar la cebolla y el ajo. Saltearlos en sartén con un chorrito de aceite hasta transparentar.
- Pelar y pisar los plátanos en un bol grande.
- Agregar la quinoa cocida, la cebolla y el ajo salteados, y la avena (si se usa).
- Incorporar el huevo o el reemplazo vegano, salpimentar y sumar las especias.
- Mezclar bien hasta obtener una masa húmeda pero moldeable. Si está muy blanda, agregar más avena.
- Formar hamburguesas con las manos húmedas.
- Cocinar en sartén con apenas de aceite, a fuego medio, 4-5 minutos de cada lado, hasta dorar bien.
- Servir calientes, acompañadas con ensalada fresca o en pan con hojas verdes y rodajas de tomate.
Consejos técnicos:
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- Usar plátanos bien maduros para lograr la textura y sabor ideales.
- No mover mucho las hamburguesas en la sartén para evitar que se desarmen.
- Si se desea, pueden freezarse crudas separadas con film.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 a 5 hamburguesas medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 110 kcal
- Grasas: 2 gr
- Carbohidratos: 21 gr
- Proteínas: 4 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera: hasta 3 días, en recipiente cerrado. En congelador: hasta 2 meses, crudas o cocidas, separadas por papel manteca.
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