México

Hamburguesas de plátano macho y quinoa: la combinación que ayuda a regular la digestión

Te decimos la receta para que la prepares desde casa

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Primer plano de una hamburguesa dorada de plátano macho y quinoa con aguacate y cebolla morada, acompañada de una ensalada de hojas verdes en un plato de cerámica rústica.
Una hamburguesa vegetariana de plátano macho y quinoa, coronada con aguacate y cebolla morada, servida con una fresca ensalada de hojas verdes en un plato rústico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sabor dulzón y la textura única del plátano se combinan con la quinoa en una hamburguesa que sorprende por su simpleza y su valor nutricional.

Una opción fácil, sin carne, perfecta para sumar proteína vegetal y fibra al plato de todos los días.

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Estas hamburguesas son ideales para quienes buscan alternativas a base de plantas, pero sin perder el toque criollo y el sabor a hogar. Se pueden servir en pan, con ensaladas frescas, o como parte de un plato principal con vegetales al horno.

Receta de hamburguesas de plátano y quinoa

Las hamburguesas de plátano y quinoa combinan quinoa cocida, plátano maduro pisado, cebolla salteada y especias.

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El resultado es una hamburguesa dorada por fuera y suave por dentro, con un perfil de sabor que se adapta tanto a preparaciones saladas como a versiones más agridulces.

Primer plano de plátanos machos, un cuenco de quinoa cocida y pilas de especias (canela, anís, pimienta, pimentón, cúrcuma) sobre tabla de madera.
Plátanos machos, quinoa cocida y diversas especias como canela, anís estrellado, pimienta, pimentón y cúrcuma, dispuestas sobre una tabla de madera bajo luz natural, listas para preparar una comida nutritiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 2 plátanos maduros
  2. 1 taza de quinoa cocida
  3. 1 cebolla chica
  4. 1 diente de ajo
  5. 2 cucharadas de avena arrollada fina (opcional, para dar cuerpo)
  6. 1 huevo (puede reemplazarse por 1 cucharada de fécula de maíz disuelta en 2 cucharadas de agua, para versión vegana)
  7. Sal y pimienta a gusto
  8. 1 cucharadita de comino o curry (opcional)
  9. Aceite de oliva, cantidad necesaria

Cómo hacer hamburguesas de plátano y quinoa, paso a paso

  1. Cocinar la quinoa siguiendo las instrucciones del envase. Reservar y dejar enfriar.
  2. Picar la cebolla y el ajo. Saltearlos en sartén con un chorrito de aceite hasta transparentar.
  3. Pelar y pisar los plátanos en un bol grande.
  4. Agregar la quinoa cocida, la cebolla y el ajo salteados, y la avena (si se usa).
  5. Incorporar el huevo o el reemplazo vegano, salpimentar y sumar las especias.
  6. Mezclar bien hasta obtener una masa húmeda pero moldeable. Si está muy blanda, agregar más avena.
  7. Formar hamburguesas con las manos húmedas.
  8. Cocinar en sartén con apenas de aceite, a fuego medio, 4-5 minutos de cada lado, hasta dorar bien.
  9. Servir calientes, acompañadas con ensalada fresca o en pan con hojas verdes y rodajas de tomate.
Primer plano de una hamburguesa de plátano macho y quinoa dorada en un pan de hamburguesa, servida en un plato rústico con hojas verdes frescas a un lado.
Esta hamburguesa vegetariana de plátano macho y quinoa, con su vibrante color dorado, se presenta elegantemente junto a una guarnición de hojas verdes frescas en un plato de cerámica rústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

  • Usar plátanos bien maduros para lograr la textura y sabor ideales.
  • No mover mucho las hamburguesas en la sartén para evitar que se desarmen.
  • Si se desea, pueden freezarse crudas separadas con film.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 a 5 hamburguesas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 110 kcal
  • Grasas: 2 gr
  • Carbohidratos: 21 gr
  • Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días, en recipiente cerrado. En congelador: hasta 2 meses, crudas o cocidas, separadas por papel manteca.

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