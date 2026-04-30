Senador de Morena acusado de presuntos nexos con el narcotráfico formará parte de la Comisión Permanente en el Senado

El secretario de Gobierno de Sinaloa, Enrique Inzunza, brindó algunos detalles del enfrentamiento. (Gobierno de Sinaloa)

El Pleno del Senado aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para designar a las 18 senadoras y senadores titulares, así como a sus respectivos sustitutos, que integrarán la Comisión Permanente del Congreso de la Unión durante el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura.

Entre la lista, trascendió el nombre de Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena que estuvo incluido en la lista de 9 funcionarios investigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusados de presuntos nexos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa.

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Luego de que la tarde del 30 de abril de 2026 el gobierno estadounidense hiciera pública esta información —con las debidas reservas que solicita su legislación— el senador negó toda acusación en su contra y acusó de falsas y dolosas las declaraciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por vincularlo con nexos criminales.

“Seamos claros: es también un ataque y una insidia dirigida al Partido Morena y a nuestro máximo referente político y mexicano de excepción: el Presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo toleraremos”, escribió en sus redes sociales el funcionario morenista.

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Senado aprueba Comisión Permanente del Congreso de la Unión

El Pleno del Senado aprobó con 98 votos a favor la lista de senadores que estarán facultados para legislar durante los recesos del Congreso.

Entre sus funciones, está recibir iniciativas, ratificar nombramientos federales, convocar a período extraordinarios y conceder licencias a la presidenta de la República.

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La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, notificó a las y los legisladores electos que la instalación de la Comisión Permanente se realizará hoy miércoles a las 16 horas.

Así quedó conformada la lista.

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Por parte de Morena, los titulares designados son Laura Itzel Castillo Juárez, Verónica Noemí Camino Farjat, Enrique Inzunza Cázarez, Óscar Cantón Zetina, Homero Davis Castro, Julieta Ramírez Padilla, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, María Martina Kantún Can y Ana Lilia Rivera Rivera.

Sus respectivos sustitutos serán Adán Augusto López Hernández, Ignacio Mier Velazco, Sasil de León Villard, Nora Elena Yu Hernández, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Martha Lucía Micher Camarena, Alejandro Murat Hinojosa, Gerardo Fernández Noroña y Simey Olvera Bautista.

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El PAN estará representado por Enrique Vargas del Villar, Mayuli Latifa Martínez Simón y Lilly Téllez García, con Erik Iván Jaimes Archundia, Ricardo Anaya Cortés y José Máximo García López como sus suplentes.

Por el PVEM, figuran Juanita Guerra Mena y Jorge Carlos Ramírez Marín como titulares, con Karen Castrejón Trujillo y Luis Armando Melgar Bravo como sustitutos.

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El PRI tendrá como integrantes a Carolina Víggiano Austria y Manuel Añorve Baños, con Anabell Ávalos Zempoalteca y Alejandro Moreno Cárdenas como suplentes.

En representación del PT estará Lizeth Sánchez García, con Geovanna Bañuelos De La Torre como sustituta. Por Movimiento Ciudadano, participarán Clemente Castañeda Hoeflich como titular y Néstor Camarillo Medina como suplente.

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La Comisión Permanente será instalada esta tarde y asumirá las funciones legislativas durante el receso, conforme a lo dispuesto por el Congreso de la Unión.