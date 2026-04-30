México

Senador de Morena acusado de presuntos nexos con el narcotráfico formará parte de la Comisión Permanente en el Senado

El morenista se encuentra entre los 18 senadoras y senadores que se encargarán de la legislación mexicana mientras dura el receso de la Cámara

Guardar
El secretario de Gobierno de Sinaloa, Enrique Inzunza, brindó algunos detalles del enfrentamiento. (Gobierno de Sinaloa)
El secretario de Gobierno de Sinaloa, Enrique Inzunza, brindó algunos detalles del enfrentamiento. (Gobierno de Sinaloa)

El Pleno del Senado aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para designar a las 18 senadoras y senadores titulares, así como a sus respectivos sustitutos, que integrarán la Comisión Permanente del Congreso de la Unión durante el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura.

Entre la lista, trascendió el nombre de Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena que estuvo incluido en la lista de 9 funcionarios investigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusados de presuntos nexos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa.

PUBLICIDAD

Luego de que la tarde del 30 de abril de 2026 el gobierno estadounidense hiciera pública esta información —con las debidas reservas que solicita su legislación— el senador negó toda acusación en su contra y acusó de falsas y dolosas las declaraciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por vincularlo con nexos criminales.

“Seamos claros: es también un ataque y una insidia dirigida al Partido Morena y a nuestro máximo referente político y mexicano de excepción: el Presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo toleraremos”, escribió en sus redes sociales el funcionario morenista.

PUBLICIDAD

Senado aprueba Comisión Permanente del Congreso de la Unión

El Pleno del Senado aprobó con 98 votos a favor la lista de senadores que estarán facultados para legislar durante los recesos del Congreso.

Entre sus funciones, está recibir iniciativas, ratificar nombramientos federales, convocar a período extraordinarios y conceder licencias a la presidenta de la República.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, notificó a las y los legisladores electos que la instalación de la Comisión Permanente se realizará hoy miércoles a las 16 horas.

Así quedó conformada la lista.

Por parte de Morena, los titulares designados son Laura Itzel Castillo Juárez, Verónica Noemí Camino Farjat, Enrique Inzunza Cázarez, Óscar Cantón Zetina, Homero Davis Castro, Julieta Ramírez Padilla, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, María Martina Kantún Can y Ana Lilia Rivera Rivera.

Sus respectivos sustitutos serán Adán Augusto López Hernández, Ignacio Mier Velazco, Sasil de León Villard, Nora Elena Yu Hernández, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Martha Lucía Micher Camarena, Alejandro Murat Hinojosa, Gerardo Fernández Noroña y Simey Olvera Bautista.

El PAN estará representado por Enrique Vargas del Villar, Mayuli Latifa Martínez Simón y Lilly Téllez García, con Erik Iván Jaimes Archundia, Ricardo Anaya Cortés y José Máximo García López como sus suplentes.

Por el PVEM, figuran Juanita Guerra Mena y Jorge Carlos Ramírez Marín como titulares, con Karen Castrejón Trujillo y Luis Armando Melgar Bravo como sustitutos.

El PRI tendrá como integrantes a Carolina Víggiano Austria y Manuel Añorve Baños, con Anabell Ávalos Zempoalteca y Alejandro Moreno Cárdenas como suplentes.

En representación del PT estará Lizeth Sánchez García, con Geovanna Bañuelos De La Torre como sustituta. Por Movimiento Ciudadano, participarán Clemente Castañeda Hoeflich como titular y Néstor Camarillo Medina como suplente.

La Comisión Permanente será instalada esta tarde y asumirá las funciones legislativas durante el receso, conforme a lo dispuesto por el Congreso de la Unión.

Temas Relacionados

MorenaseguridadSinaloaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

NASA revela las zonas de hundimiento de la Ciudad de México: se registran 2 centímetros mensuales de descenso

El fenómeno fue reportado por primera vez en 1925 y, para finales del siglo pasado, algunas zonas descendían hasta 35 centímetros por año

NASA revela las zonas de hundimiento de la Ciudad de México: se registran 2 centímetros mensuales de descenso

Licuado de durazno, avena y yogur: receta fácil, nutritiva y lista en minutos

Bebida cremosa y refrescante con preparación rápida que combina ingredientes simples para una opción práctica en cualquier momento del día

Licuado de durazno, avena y yogur: receta fácil, nutritiva y lista en minutos

Sheinbaum prioriza ir a China y pone en duda su asistencia a la cumbre en Madrid

La presidenta confirmó su intención de asistir a a la Cumbre APEC en noviembre, lo que podría impedir su presencia en la Cumbre Iberoamericana de Madrid

Sheinbaum prioriza ir a China y pone en duda su asistencia a la cumbre en Madrid

Frutas para diabéticos: cuáles sí puedes comer y cuáles elevan el azúcar

Conocer el índice glucémico y las porciones adecuadas es clave para incluir fruta en la dieta sin descontrolar la glucosa

Frutas para diabéticos: cuáles sí puedes comer y cuáles elevan el azúcar

Fiscalía de CDMX ya trabaja en la extradición de la suegra de Carolina Flores tras su detención en Venezuela

Bertha Alcalde anunció que el proceso para que Erika María “N” sea trasladada a México ya inició

Fiscalía de CDMX ya trabaja en la extradición de la suegra de Carolina Flores tras su detención en Venezuela
MÁS NOTICIAS

NARCO

Narconómina de Los Chapitos: pagaban entre 30 y 300 mil pesos a mandos policiacos de Sinaloa

Narconómina de Los Chapitos: pagaban entre 30 y 300 mil pesos a mandos policiacos de Sinaloa

Quién es Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán señalado por EEUU de presuntamente recibir sobornos de Los Chapitos

Asesinan a “El Borrego”, líder de taxistas en Tecolutla: se encontraba con su esposa e hijos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de abril: detienen a dos presuntos integrantes de grupo criminal con 80 kilos de marihuana en Venustiano Carranza

Trasladan a ‘El Jardinero’, líder del CJNG, al penal de El Altiplano

ENTRETENIMIENTO

Los Alegres del Barranco vuelven a Jalisco: anuncian concierto tras polémica por apología del CJNG

Los Alegres del Barranco vuelven a Jalisco: anuncian concierto tras polémica por apología del CJNG

Hijo de Josemith Bermúdez muere en México en vísperas del aniversario luctuoso de la presentadora de TV

Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen públicamente en Hermosillo a días de su aniversario

Guadalupe Pineda lamentó la cancelación de la boda de Ángela Aguilar y Nodal: defendió a su sobrina de ataques en redes

Alessandra Rosaldo reacciona a la millonaria fortuna de Eugenio Derbez que circula en internet: “La gente puede creer que eso tienes en el banco”

DEPORTES

Panamá recibe buenas noticias previo a su debut en el Mundial 2026: FIFA brindará apoyo económico a la FEPAFUT

Panamá recibe buenas noticias previo a su debut en el Mundial 2026: FIFA brindará apoyo económico a la FEPAFUT

Técnico del LAFC elogia al mexicano Carlos Vela: “Era como Maradona en el 86”

México 86: El día que la selección de Argentina tuvo que comprar sus uniformes en Tepito

Exjugador de Cruz Azul revela los costosos regalos que ofrecía la directiva del equipo para ganar la Liga MX

Tala Rangel enfurece a fans de Chivas por priorizar a la Selección Mexicana: “Lárgate a tu Mundial y no vuelvas”