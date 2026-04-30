Mario Delgado revela que mañana recibirán un pliego petitorio de la CNTE tras amago sobre protesta durante el Mundial

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública (SEP), confirma que el próximo viernes 01 de mayo recibirá a representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes le entregarán un pliego petitorio.
El encuentro se da en medio de las advertencias del magisterio de manifestarse durante la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México.
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“Los voy a recibir junto con la secretaria de Gobernación. Hay comunicación permanente; siempre les hemos dicho que no hay necesidad de tener este tipo de expresiones, aunque evidentemente somos respetuosos”, señala Delgado, quien agrega que “siempre se ha atendido a los maestros”.
Información en proceso...
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