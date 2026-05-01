México

Gobierno CDMX inaugura la primera Utopía en Azcapotzalco, cuenta con la escuela “Robotopía”

Niños, niñas y adolescentes podrán aprender de robótica, tecnología, inteligencia artificial y nuevas formas de cultivo sustentable

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Un robot humanoide gris con cara iluminada en azul interactúa con un grupo de personas sonrientes y aplaudiendo. Algunos graban con teléfonos móviles
Gobierno de la CDMX inaugura primera Utopía en Azcapotzalco, dando la bienvenida a los asistentes con un robot

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró este jueves 30 de abril la primera Unidad de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (Utopía) Azcapotzalco en la colonia Euskadi, que incluye una escuela de robótica.

La mandataria capitalina detalla que este espacio supera los 30 mil metros cuadrados destinados al bienestar de la población, integrándose a una red con más de 600 mil metros cuadrados de espacio público renovado en la ciudad.

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Durante la inauguración, Brugada Molina resaltó la inversión superior a 5 mil millones de pesos en políticas para la infancia.

La mandataria agregó que su gobierno impulsa la creación de 200 Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil en la capital y el fortalecimiento del Sistema Público de Cuidados.

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Cuatro mujeres, dos en batas blancas y dos con ropa bordada colorida, sonríen junto a un equipo médico blanco en una habitación
Más de 53 mil personas se benefician directamente de esta transformación que acerca servicios de calidad y reduce desigualdades en el territorio, señala Clara Brugada.

UTOPÍAS transforman el espacio público

La Utopía Azcapotzalco ofrece 46 disciplinas deportivas y más de 50 espacios para actividades culturales, sociales y de cuidado, incluyendo alberca semiolímpica, canchas de fútbol con pasto sintético, gimnasio equipado y pista de tartán.

En cuanto a educación tecnológica, destaca la apertura de la primera Escuela de Robotopía, dedicada a la robótica e inteligencia artificial para niñas, niños y jóvenes.

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, expone que la unidad fue edificada en el Deportivo Ceylán, sitio donde antes existían instalaciones deportivas básicas.

Basulto Luviano detalla que, de los casi 30 mil metros cuadrados intervenidos, 7 mil corresponden a áreas techadas construidas desde cero y 23 mil metros cuadrados a espacios abiertos rehabilitados.

Siguientes pasos de la administración de CDMX

Durante el evento, la jefa de gobierno recordó que en el marco de celebración del Día del Niño y la Niña y a unos cuantos para celebrar el Día de las Madres, se planea un concierto con Lila Downs, que tendrá lugar el 16 de mayo.

Respecto a lo anterior, hizo mención de los eventos que habrá durante este período en la CDMX, entre los que se encuentra el Mundial de Futbol 2026, así como 18 festivales futboleros a lo largo y ancho de la ciudad.

“Aquí en Azcapotzalco, en el parque Tezozomoc, van a estar las grandes pantallas, las pantallas gigantes para recibir a la población y a la cultura y van a estar todos los días.

“Van a estar 39 días con actividades culturales, deportivas, recreativas y todos los días con los partidos de futbol. Así que Parque Tezozomoc se convierte en el gran festival futbolero de aquí de Azcapotzalco. Gratuito para toda la población.”, agregó al final de su participación.

Clara Brugada también señaló que su gobierno está en planes de abrir la siguiente Utopía en Azcapotzalco en un espacio cercano a la Unidad El Rosario, en el que se planea utilizar 20 mil metros para su construcción.

Además, mencionó que la meta para la alcaldía Azcapotzalco es construir 6 Utopías.

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