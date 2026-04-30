Pemex presume impulso a biocombustibles en el Senado, pero enfrenta caída histórica y busca alianza con Brasil

La participación de Pemex en el foro del Senado refleja su interés por posicionarse en la agenda de transición energética.

Petróleos Mexicanos (Pemex) participó en un foro sobre biocombustibles en el Senado de la República, donde presentó su enfoque en materia de transición energética.

A través de su área de Transformación Energética, la empresa planteó que el impulso al bioetanol forma parte de su estrategia para reducir emisiones en el sector transporte y diversificar las fuentes de energía.

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Durante el encuentro, actores del sector energético coincidieron en que los biocombustibles pueden contribuir a disminuir la huella de carbono, particularmente en segmentos donde la electrificación aún enfrenta limitaciones.

También se señaló que la infraestructura y capacidad logística de Pemex podrían facilitar la incorporación de estos combustibles en el mercado nacional.

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No obstante, el desarrollo de este tipo de energías en México aún es incipiente y enfrenta retos regulatorios, de inversión y de escalabilidad.

Señalamientos sobre el rol de Pemex en la estrategia energética nacional

En el mismo foro, representantes del sector público destacaron que Pemex sigue siendo un actor central en la política energética del país, tanto por su peso en la producción de hidrocarburos como por su posible participación en proyectos de energías limpias.

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La empresa ha sostenido que su estrategia busca combinar la explotación de recursos fósiles con el desarrollo de alternativas más sostenibles.

Sin embargo, analistas han señalado que la dependencia de los ingresos petroleros y la limitada inversión en energías renovables han retrasado una transición más acelerada.

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Sheinbaum informa sobre posible cooperación tecnológica con Petrobras

Un día después del foro, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Pemex y Petrobras mantienen conversaciones para compartir tecnología en exploración y extracción de crudo.

Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se enmarcan en los esfuerzos por fortalecer la cooperación tecnológica en el sector energético. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

En conferencia de prensa, detalló que la empresa brasileña ha desarrollado metodologías avanzadas en producción petrolera, así como en biocombustibles como biodiésel y etanol, que podrían ser de interés para México.

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Como parte de estos acercamientos, un equipo técnico de Petrobras tiene prevista una visita al país para trabajar con especialistas mexicanos.

La mandataria aclaró que, hasta ahora, no existe un acuerdo formal ni compromisos de explotación conjunta en el Golfo de México, y que las conversaciones se mantienen en fase de evaluación.

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Crisis estructural: producción a la baja y presión financiera

El anuncio de posibles alianzas ocurre en un momento de alta presión para Pemex.

La empresa enfrenta una caída sostenida en la producción de hidrocarburos, que al cierre de 2025 se ubicó en alrededor de 1.63 millones de barriles diarios, el nivel más bajo en 46 años.

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La situación actual de Pemex refleja una crisis estructural marcada por presiones financieras, operativas y productivas. REUTERS/Daniel Becerril/Foto de archivo

A esto se suma una deuda financiera superior a los 100 mil millones de dólares, así como problemas de liquidez que han afectado su operación cotidiana.

Empresas proveedoras han reportado retrasos en pagos, lo que en algunos casos ha derivado en la suspensión de servicios, incluyendo plataformas petroleras.

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Entre los principales elementos de la situación actual destacan:

Reducción de la producción por madurez de yacimientos y falta de inversión sostenida.

Pérdidas financieras y limitada capacidad de flujo de efectivo.

Adeudos acumulados con proveedores que afectan la cadena de suministro .

Dependencia de apoyos fiscales y transferencias del gobierno federal.

Derrame en el Golfo de México agrava el contexto operativo

A este escenario se suma un derrame petrolero registrado en el Golfo de México, originado por una fuga en un oleoducto cercano a la plataforma Cantarell.

El derrame en el Golfo de México agrava el contexto operativo y ambiental que enfrenta Pemex.

El incidente comenzó en febrero de 2026 y generó una mancha de crudo de más de 300 kilómetros cuadrados, con impactos en costas de Tabasco y Veracruz.

Pemex reconoció el hecho de manera posterior y confirmó que hubo omisiones en la información inicial, lo que derivó en la separación de funcionarios.

El derrame también provocó afectaciones a comunidades pesqueras y daños ambientales en zonas costeras.

En conjunto, la participación de Pemex en foros sobre energías limpias y la búsqueda de colaboración internacional contrastan con los desafíos estructurales que enfrenta la empresa, en un contexto donde su viabilidad financiera, operativa y ambiental continúa bajo escrutinio.