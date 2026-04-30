México

Fuerte incendio en el Hospital La Raza del IMSS provoca el desalojo de 300 personas

Personal de Bomberos de la CDMX atendieron la emergencia de manera inmediata; no se reportan personas lesionadas

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Se registró un fuerte incendio en las instalaciones del hospital La Raza (X/ @JefeVulcanoCova)
Se registró un fuerte incendio en las instalaciones del hospital La Raza (X/ @JefeVulcanoCova)

Un incendio en las instalaciones del Hospital General La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) provocó una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia la tarde de este miércoles 29 de abril; alrededor de las 18:00 horas el personal médico detectó esta situación, por lo que pidieron la rápida intervención de los Bomberos de la Ciudad de México.

Una columna de humo alarmó al personal médico, por lo que activaron los protocolos de emergencia, pues el humo empezó a esparcirse por la zona de terapia intensiva. De inmediato, llegaron Bomberos Ciudad de México llegaron al lugar.

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Personal de Protección Civil empezó con la evacuación de los pacientes que se encontraban en la zona de terapia intensiva. Los primeros reportes indicaron que el siniestro se debió a un corto circuito en las instalaciones eléctricas, lo que generó un chispazo y el inicio del fuego.

Bomberos de la Ciudad de México atendieron el reporte de un incendio que se originó en las instalaciones del Centro Médico Nacional "La Raza" en la alcaldía Azcapotzalco (X/ @JefeVulcanoCova)

Evacuan a pacientes del Hospital La Raza por incendio

Personal de Protección Civil y la Cruz Roja atendieron el siniestro, así que realizaron la evacuación de 300 personas que se encontraban en la zona donde se originó el fuego. No se reportaron heridos por la situación, únicamente atendieron a personas con crisis nerviosas.

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Fue por medio de redes sociales que los Bomberos de la CDMX explicaron que “se realizó la evacuación de 300 personas. El fuego se originó por un cortocircuito. Informo que hemos extinguido en su totalidad el incendio. Realizamos labores de remoción y enfriamiento”.

Fue hasta las 18:25 horas que las autoridades reportaron el control del incendio y comenzó el trabajo de enfriamiento, minutos más tarde confirmaron que la situación estaba totalmente controlada, confirmaron que el accidente fue debido a un corto circuito.

No fue necesario el traslado de pacientes, pero algunos familiares reportaron que las autoridades les negaron información sobre la situación de las personas al interior del hospital y que no fueron desalojadas, posteriormente la situación se controló.

Incendios simultáneos afectan Lomas de Chapultepec y Azcapotzalco en medio de la ola de calor en CDMX

El edificio contiguo presenta una puerta metálica con la numeración 248, se sabe que es una fábrica de telas (X/@JefeVulcanoCova)

Incendios simultáneos afectaron Lomas de Chapultepec y la alcaldía Azcapotzalco hoy 29 de abril, en medio de la ola de calor que vive la Ciudad de México. El Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia principal en una fábrica de telas de tres mil metros cuadrados, ubicada en la colonia San Francisco Tetecala, donde se registró una explosión que alarmó a la zona, según el reporte de las 17:07 del Jefe Vulcano Cova.

El incendio en Azcapotzalco se concentra cerca del predio 248, en la confluencia de las calles San Isidro y Santo Domingo, dentro de una zona industrial con diversas fábricas aledañas. Las primeras labores de los equipos de emergencia priorizan evitar la propagación a inmuebles cercanos. La autoridad solicita a la población evitar el área y permitir el acceso de los equipos de rescate. La extinción completa podría demorar varias horas.

En paralelo, se reporta fuego en la parte alta del hospital La Raza. El Jefe Vulcano Cova informó que este incidente se habría originado por un corto circuito. Las acciones de bomberos continúan sin que hasta el momento se registren personas heridas en ninguno de los puntos intervenidos.

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