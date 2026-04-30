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Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 30 de abril

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

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Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 30 de abril
Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 30 de abril

En la última jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 17,46 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,42% si se compara con los 17,53 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense marca una subida 0,2%; por el contrario en términos interanuales aún acumula una disminución del 10,14%.

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Si comparamos el valor con jornadas anteriores, puso el fin a dos sesiones de racha positiva. La cifra de la volatilidad fue inferior a la acumulada en el último año, de forma que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo esperado.

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