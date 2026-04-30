México

Citlalli Hernández increpa a Alito Moreno por exigir entrega a EEUU de Rocha Moya: “No tienes la mínima autoridad”

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones le recordó al dirigente de PRI el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum

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Citlalli Hernández rechazó que Alejandro Moreno exigiera la entrega de Rubén Rocha Moya y los 9 funcionarios acusados por Estados Unidos.
Citlalli Hernández rechazó que Alejandro Moreno exigiera la entrega de Rubén Rocha Moya y los 9 funcionarios acusados por Estados Unidos.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, increpó en redes sociales al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, luego de que exigiera al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum la entrega del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 9 funcionarios, a las autoridades estadounidenses.

Alito Moreno “no tiene autoridad política ni moral”

“¿No escuchaste la postura de la presidenta?”, cuestionó la morenista, al tiempo que explicó la posición del gobierno federal ante las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos:

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“No habrá impunidad si hay algún delito que perseguir, pero tampoco se va a permitir que se vulneren los procesos, las leyes y la soberanía mexicana”.

Cabe destacar que el también senador del tricolor aseguró a través de un video que los señalamientos realizados por Estados Unidos, “no se trata de rumores, ni de medios, ni de adversarios políticos. Aquí acusa un fiscal federal frente a un jurado”.

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El gobernador de Sinaloa aseguró haber hablado con la presidenta Claudia Sheinbaum tras las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (Fotos: EFE)
El gobernador de Sinaloa aseguró haber hablado con la presidenta Claudia Sheinbaum tras las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (Fotos: EFE)

Tras los señalamientos, la exfuncionaria le reprochó al dirigente del PRI el tema del desafuero por acusaciones de las que ha sido objeto el político:

No tienes la mínima autoridad política ni moral para que tu politiquería sea tomada en serio. Tú te has salvado de que te desafueren porque vaya que tienes acusaciones serias. Ojalá la Cámara de Diputados pronto se ponga las pilas con eso”.

Esto dijo Sheinbaum sobre acusaciones de EEUU

Durante la conferencia en Palacio Nacional este 30 de abril, Claudia Sheinbaum aseguró que en caso de que la Fiscalía General de la República (FGR) reciba “pruebas contundentes e irrefutables” en contra del gobernador de Sinaloa, se procederá con la investigación de los señalados:

Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.

La presidenta fue contundente al fijar postura en cuanto a la soberanía nacional:

“Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Esta es nuestra posición”.

Un historial de respaldo público y colaboración entre ambos mandatarios antecede a la denuncia por supuestos vínculos con una organización criminal según diversos documentos gubernamentales y declaraciones recogidas en los últimos años.
Un historial de respaldo público y colaboración entre ambos mandatarios antecede a la denuncia por supuestos vínculos con una organización criminal según diversos documentos gubernamentales y declaraciones recogidas en los últimos años.

SRE recibió solicitud de extradición

El 28 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió documentación de la Embajada de los Estados Unidos relacionada con solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Conforme a la Ley de Extradición Internacional, la SRE turnó la información a la Fiscalía General de la República para que, bajo la legislación mexicana, se evalúen dichas solicitudes.

Tras la revisión jurídica realizada por la SRE en el marco del Tratado de Extradición bilateral, se concluye que los documentos entregados no contienen elementos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad de las personas mencionadas en las solicitudes.

No obstante, corresponde a la Fiscalía General de la República analizar si existen elementos probatorios conforme al sistema jurídico mexicano y determinar la viabilidad de proceder con las detenciones provisionales con fines de extradición.

La SRE informó que los tratados vigentes en materia de extradición incluyen provisiones específicas sobre la confidencialidad de la información intercambiada. Por este motivo, se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos debido a la manera en que se difundió dicha información.

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