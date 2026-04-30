¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 30 de abril

La calidad del aire afecta especialmente a grupos vulnerables como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias preexistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México publicó su más reciente reporte sobre la calidad del aire y las posibles afectaciones a la salud en la capital del país y en la zona conurbada.

Todos los días y cada hora, las autoridades capitalinas dan a conocer el estado del oxígeno que se respira y la intensidad de los rayos Ultra Violeta en la Ciudad de México y la zona conurbadas del Estado de México.

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Luego de conocer la calidad del aire en la Ciudad de México y en la zona conurbada del Estado de México, se hacen recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y grupos sensibles.

Mientras que las autoridades capitalinas también toman medidas ambientales para mejorar la calidad del aire, como la aplicación de la contingencia ambiental y el doble Hoy No Circula.

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Aquí está el reporte de las 15:00 horas de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México este 30 de abril.

Calidad del aire

La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es "Mala", lo que significa un riesgo "Alto" para la salud, de acuerdo con el más reciente reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la ciudad.

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Esto debe ser considerado por todos los ciudadanos que realicen actividades al aire libre, sobre todo si se trata de aquellas que forman parte de grupos vulnerables.

En cuanto a la intensidad del sol, se alcanzó un nivel 7 en el índice de los Rayos Ultravioleta Esto significa que "necesita protección" si se va a estar al aire libre.

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Al respecto, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:

Se requiere protección contra los daños por radiación solar UV.

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Usa ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filtro UV.

Aplica un protector solar con FPS de 30+.

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Procura permanecer en la sombra o en interiores.

Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.

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Tlalpan (AJM): Mala

Benito Juárez (BJU): Mala

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Azcapotzalco (CAM): Aceptable

Coyoacán (CCA): Mala

Cuajimalpa (CUA): Buena

Gustavo A. Madero (GAM): Aceptable

Cuauhtémoc (HGM): Mala

Iztacalco (IZT): Mala

Venustiano Carranza (MER): Aceptable

Miguel Hidalgo (MGH): Mala

Álvaro Obregón (PED): Mala

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Mala

Tláhuac (TAH): Mala

Coyoacán (UAX): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (UIZ): Mala

Por su parte en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en la entidad mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Mala

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Sin datos o en mantenimiento

Naucalpan (FAC): Mala

Nezahualcóyotl (FAR): Mala

Ecatepec (LLA): Aceptable

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Aceptable

Nezahualcóyotl (NEZ): Mala

Ecatepec (SAG): Aceptable

Tlalnepantla (TLA): Mala

Tultitlán (TLI): Mala

Coacalco (VIF): Aceptable

Ecatepec (XAL): Aceptable

Cabe mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.

Las recomendaciones por la calidad del aire

La intensidad del sol también puede provocar daños a la salud, es por eso que también se mide la intencidad de los rayos UV (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México divide en cinco niveles la calidad del aire en la ciudad y el territorio mexiquense.

Identificada con el color verde, el primer índice es el “Bueno”, en el que se considera mínimo el riesgo para la salud y tanto la población en general como los grupos sensibles pueden disfrutar de las actividades al aire libre.

Le sigue el nivel “Aceptable”, identificado con el color amarillo, en el que las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios (como los asmáticos), un posible agravamiento de enfermedad pulmonar y cardiaca en personas con comorbilidades y adultos mayores. En este índice las personas de grupos sensibles tienen que considerar limitar las actividades físicas vigorosas al aire libre, mientras que el resto de la población aún puede hacerlo.

De color naranja, está el índice “Malo”, en la que hay un alza importante en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles. Mientras que en personas con enfermedades respiratorias y cardiacas hay aumento en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

A partir de aquí, tanto las personas que forman parte del grupos sensibles como la población en general deberá tomar mucho mayor precauciones a la hora de realizar actividades al aire libre.

En el nivel “Muy Malo”, identificado con el color rojo, se agravan los síntomas respiratorios en poblaciones sensibles y en personas con enfermedad pulmonar, así como los síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en personas enfermas del corazón, además existe una mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

El último nivel, detectado con el color morado, está el “Extremadamente Malo”, en el que hay un incremento importante en la probabilidad de síntomas severos respiratorios en población general, así como serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles y con enfermedad pulmonar, sin mencionar el agravamiento de síntomas cardiovasculares en enfermos del corazón y en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardiaca.

Es importante mencionar que los grupos sensibles referidos por las autoridades incluyen niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas y hasta trabajadores.

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