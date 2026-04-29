México

Murió sin testamento: así se reparten sus bienes según la ley mexicana

Los honorarios, avalúos y tarifas oficiales pueden sumar cantidades altas dependiendo de la vía y el valor del legado

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El proceso se inicia al comprobar que no existe testamento. Para ello, se requiere el acta de defunción y el certificado del Registro Nacional de Avisos de Testamento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando una persona fallece en el país sin haber realizado un testamento, sus bienes pasan a un proceso llamado sucesión intestada.

La ley federal y los códigos civiles estatales determinan el procedimiento y definen quiénes serán los herederos legales, así como el modo en que se reparte el patrimonio.

PUBLICIDAD

El proceso se inicia al comprobar que no existe testamento. Para ello, se requiere el acta de defunción y el certificado del Registro Nacional de Avisos de Testamento.

Una vez confirmado que la persona murió intestado, los interesados pueden acudir ante notario o juez civil, según el caso y el monto de la herencia, para tramitar la declaración de herederos. El trámite notarial es posible cuando hay acuerdo entre los herederos y no existen menores de edad o incapaces.

PUBLICIDAD

Orden de herederos y reparto de bienes en la sucesión intestada

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El trámite notarial es posible cuando hay acuerdo entre los herederos y no existen menores de edad o incapaces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Código Civil Federal establece un orden de prelación para determinar quiénes tienen derecho a heredar. En primer lugar, los bienes se distribuyen entre los descendientes: hijos y, en ausencia de estos, nietos.

Si no hay descendientes, el derecho pasa al cónyuge y a los ascendientes (padres y abuelos).

En caso de no existir descendientes, cónyuge ni ascendientes, los hermanos y, en su defecto, los sobrinos pueden ser llamados a heredar. La ley también reconoce derechos hereditarios al concubino o concubina bajo ciertas condiciones, siempre y cuando la relación cumpla los requisitos legales.

Si ninguna de estas personas existe o reclama la herencia, los bienes pueden pasar a parientes colaterales más lejanos, hasta el cuarto grado.

Finalmente, en ausencia de todos los anteriores, la herencia se declara vacante y los bienes se destinan a la beneficencia pública.

El reparto de los bienes se realiza conforme al grado de parentesco y las reglas de adjudicación previstas en la ley.

El notario o el juez expiden la declaratoria de herederos, documento indispensable para proceder con la partición del patrimonio.

Procedimiento y requisitos para tramitar la sucesión intestada

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El procedimiento incluye la publicación de edictos, inventario y avalúo de bienes, pago de deudas hereditarias y, finalmente, la adjudicación y entrega de los bienes a los herederos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para iniciar la sucesión intestada, es necesario presentar ante notario o juez el acta de defunción, el certificado de inexistencia de testamento, documentos que acrediten el parentesco de los solicitantes y, en su caso, pruebas de la relación de concubinato.

Si hay menores de edad, incapaces o desacuerdo entre posibles herederos, el procedimiento debe realizarse ante un juzgado civil.

El procedimiento incluye la publicación de edictos, inventario y avalúo de bienes, pago de deudas hereditarias y, finalmente, la adjudicación y entrega de los bienes a los herederos.

La intervención judicial puede prolongar el proceso, sobre todo si existen controversias.

Costos vigentes de la sucesión intestada en México (2026)

  • Los costos aproximados según una estimación de ABA Abogados para el procedimiento notarial son:

- Honorarios: entre $25,000 y $60,000 MXN.

- Inscripción en Registro Público: $3,000 a $10,000 MXN.

- Avalúo de inmuebles: $2,000 a $8,000 MXN.

- Gastos administrativos: $2,000 a $5,000 MXN.

- Costo total estimado: entre $35,000 y $90,000 MXN, o 3 % a 7 % del valor de la herencia.

  • Los costos según Cronoshare , Intestados MX para el procedimiento judicial son:

- Honorarios de abogado: $40,000 a $120,000 MXN.

- Edictos: $3,000 a $8,000 MXN.

- Trámites y notificaciones: $2,000 a $6,000 MXN.

- Avalúos judiciales: $3,000 a $10,000 MXN.

- Costo total estimado: puede superar $150,000 MXN en casos complejos; algunos abogados cobran 8 % a 15 % del valor de la herencia.

  • Las tarifas oficiales adicionales según el Colegio de Notarios CDMX:

- Protocolización de inventario y avalúos: 0.75 % del valor del activo.

- Declaratoria y cotejo de documentos: $3,000 a $5,000 MXN.

  • Consideraciones generales:

- El costo final depende de la complejidad , número de herederos y valor de los bienes.

- Se recomienda solicitar cotización previa a notarios o abogados.

- La duración y los gastos pueden aumentar si existen controversias o bienes en diferentes estados.

Qué pasa con tus bienes si mueres sin testamento

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cuando no se localizan herederos conforme a la ley, la herencia se declara vacante. En este caso, los bienes pasan a la beneficencia pública federal o local, según el domicilio del fallecido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando no se localizan herederos conforme a la ley, la herencia se declara vacante. En este caso, los bienes pasan a la beneficencia pública federal o local, según el domicilio del fallecido. El Estado administra estos bienes y puede destinarlos a instituciones de asistencia social o salud.

La sucesión intestada puede implicar trámites complejos si no existe acuerdo entre los interesados o la documentación no es suficiente.

Temas Relacionados

MéxicoHerenciaCodigo Civil FederalTestamentoNotariotramiteshijosCDMXmexico-noticiasmexico-serviciosNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 30 de abril

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 30 de abril

Estaciones del Metrobús sin servicio en esta última hora de este 30 de abril

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Estaciones del Metrobús sin servicio en esta última hora de este 30 de abril

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 30 de abril

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 30 de abril

Investigadores advierten: ciertas frutas podrían aumentar el riesgo de cáncer de pulmón

Un estudio reciente investiga el posible impacto negativo que el consumo frecuente de frutas y verduras podría tener sobre la salud

Investigadores advierten: ciertas frutas podrían aumentar el riesgo de cáncer de pulmón

Temblor hoy 30 de abril en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 30 de abril en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Trasladan a ‘El Jardinero’, líder del CJNG, al penal de El Altiplano

Trasladan a ‘El Jardinero’, líder del CJNG, al penal de El Altiplano

Quiénes son ‘La Fresa’ y ‘El Serio’, los capos que podrían tomar las riendas del grupo de ‘El Jardinero’ en el CJNG

El polémico saludo que ‘El 40′, capo del Cártel de Sinaloa, le habría enviado a Maza Clan en La Mansión VIP

Juez de EEUU ordena detener a mexicano acusado de esconder más de 200 mil dosis de fentanilo en muebles

Dictan prisión preventiva para Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, líder del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen públicamente en Hermosillo a días de su aniversario

Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen públicamente en Hermosillo a días de su aniversario

Guadalupe Pineda lamentó la cancelación de la boda de Ángela Aguilar y Nodal: defendió a su sobrina de ataques en redes

Alessandra Rosaldo reacciona a la millonaria fortuna de Eugenio Derbez que circula en internet: “La gente puede creer que eso tienes en el banco”

BTS México 2026: las seis canciones sorpresa que podrían sonar en sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

Resurge video donde Leonardo Aguilar criticó a Emiliano y lo descartó de la gira familiar: “No canta, no entretiene”

DEPORTES

Toluca pierde 2-1 ante el LAFC en el tiempo extra: así fueron los goles en el BMO Stadium

Toluca pierde 2-1 ante el LAFC en el tiempo extra: así fueron los goles en el BMO Stadium

Es un hecho, Canelo Álvarez asistirá a la pelea del Zurdo Ramírez vs David Benavidez

Estadio Ciudad de México acelera últimos detalles en su remodelación: estas son las nuevas butacas que están instalando

Checo Pérez y Cadillac podrían no correr el GP de Miami por mal clima

Oficial, estas son las rutas de transporte RTP para el América vs Pumas en el Estadio Banorte