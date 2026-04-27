Registro a las Pensiones del Bienestar 2026: documentos y calendario oficial de inscripciones

Los registros a las Pensiones del Bienestar comenzarán a partir del 16 de febrero (Banco del B)

Las Pensiones del Bienestar es una iniciativa social promovida por el Gobierno de México que busca respaldar económicamente a la población adulta mediante la entrega de un apoyo monetario cada dos meses.

Este recurso se deposita de manera directa a los beneficiarios por medio de la tarjeta del Banco Bienestar, lo que les permite disponer del dinero en cualquier ventanilla o cajero automático de la institución, sin necesidad de intermediarios.

El objetivo de estas políticas es que cada adulto mayor cuente con un ingreso regular que les ayude a tener una vejez digna y plena. Esta cobertura continuará ampliándose como el año anterior, y a partir del lunes 27 de abril inicia un nuevo periodo de registros.

Beneficiarios de programas sociales como la Pensión para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar hacen fila para recoger sus tarjetas, vitales para acceder a sus apoyos económicos, en un módulo del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Registros y calendario oficial para incorporarse a las Pensiones del Bienestar

El proceso de registro será ordenado siguiendo la primera letra de la CURP del interesado: el lunes 27 de abril corresponderá a quienes tengan las letras A, B o C; el martes 28 de abril a quienes su inicial sea D, E, F, G o H; el miércoles 29 de abril será para I, J, K, L o M; el jueves 30 de abril se atenderá a N, Ñ, O, P, Q o R; el viernes 1 de mayo para S, T, U, V, W, X, Y o Z; y el sábado 2 y domingo 3 de mayo para todas las letras.

Las iniciativas que ampliarán su cobertura en este periodo serán la Pensión para Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar. Cada persona interesada debe acudir el día asignado según la inicial de su primer apellido, lo que permite organizar y agilizar el acceso para quienes cumplen los requisitos.

El registro se llevará a cabo en los Módulos de Bienestar instalados en todo el país, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Letras A, B, C | lunes 27 de abril

Letras D, E, F, G, H | martes 28 de abril

Letras I, J, K, L, M | miércoles 29 de abril

Letras N, Ñ, O, P, Q, R | jueves 30 de abril

Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z | viernes 1 de mayo

Todas las letras | sábado 2 y domingo 3 de mayo

Al igual que el año pasado, estas iniciativas continuarán ampliando su cobertura y a partir de este lunes 27 de abril se abrirá un nuevo periodo de registros (X@A_MontielR)

Documentos para registrase

Los documentos requeridos para el trámite son: identificación oficial vigente (como credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad), CURP de impresión reciente, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses (teléfono, luz, gas, agua o predial) y teléfonos de contacto celular y de casa.

Identificación oficial vigente: credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad

CURP de impresión reciente

Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: teléfono, luz, gas, agua o predial

Teléfono de contacto celular y de casa

Se puede registrar una persona auxiliar; debe presentar los mismos documentos

Para cualquier duda o aclaración se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la misma.