Licencia de conducir Edomex 2026: documentos y unidades móviles para tramitar el permiso de manera rápida esta semana

Esta iniciativa tiene como propósito agilizar el procedimiento para quienes requieren obtener el permiso

Esta semana se implementarán distintas unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (Gobierno Edomex)
La Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México mantiene su despliegue semanal de unidades móviles destinadas a facilitar la gestión de la licencia de conducir.

Esta iniciativa tiene como propósito agilizar el procedimiento para quienes requieren obtener el permiso, documento exigido por ley para que los habitantes del Edomex puedan manejar sus automóviles.

PUBLICIDAD

Ubicaciones de las unidades móviles para solicitar la licencia esta semana

Horario de atención en todas las ubicaciones: Lunes a viernes, de 09:00 a 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Nezahualcóyotl

PUBLICIDAD

  • Fecha: 28 de abril
  • Dirección: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809 (estacionamiento estadio Neza 86)

Polotitlán

  • Fecha: 28 de abril
  • Dirección: Portal Hidalgo 7, Mz. 002, C.P. 54200, Polotitlán de la Ilustración (frente al Palacio Municipal)

Cuautitlán Izcalli

  • Fechas: 28 al 30 de abril
  • Dirección: Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769 (estacionamiento de outlets punta norte)

Capulhuac

  • Fechas: 28 al 30 de abril
  • Dirección: Plaza Hombres Ilustres 13, Col. Centro, C.P. 52700 (frente al Palacio Municipal)
Teotihuacán

  • Fechas: 28 de abril al 2 de mayo
  • Dirección: Juárez s/n, Col. Teotihuacan Centro, C.P. 55800 (frente al Palacio Municipal)

Toluca

  • Fecha: 29 de abril
  • Dirección: Calle Osa Mayor s/n, Conjunto Urbano Galaxia, San Pablo Autopan, C.P. 50295 (frente a la primaria Mesoamericana)

Jaltenco

  • Fechas: 28 al 30 de abril
  • Dirección: Av. Vicente Guerrero s/n, Col. San Andrés Jaltenco, C.P. 55780 (frente al Palacio Municipal)

Chimalhuacán

  • Fecha: 28 de abril
  • Dirección: Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335 (estacionamiento de plaza Chimalhuacán)

Zacazonapan

  • Fechas: 28 y 29 de abril
  • Dirección: Mz. 047 s/n, Col. Centro, C.P. 51160 (frente al Palacio Municipal)

Chalco

  • Fechas: 29 y 30 de abril
  • Dirección: Carretera Chalco San Gregorio s/n, Col. San Gregorio Cuautzingo, C.P. 56640

Cuautitlán

  • Fechas: 29 y 30 de abril
  • Dirección: Calle Venustiano Carranza 1, Col. El Infiernillo, C.P. 54878 (plaza Cuautitlán)
Tultitlán

  • Fecha: 30 de abril
  • Dirección: Calle Isidro Fabela 72-A, Barrio Nativitas, C.P. 54900 (clínica de consulta externa Tultitlán)

Otzoloapan

  • Fechas: 30 de abril y 2 de mayo
  • Dirección: Plaza De La Constitución s/n, Colonia Centro, C.P. 51130 (frente al Palacio Municipal)
Documentos para tramitar el permiso en las unidades móviles

El trámite exige presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF). Para la licencia tipo C, es necesario entregar el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y demostrar la aprobación del examen de conocimientos.

Además, la Secretaría de Movilidad (Semov) solicita el acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio y el comprobante de pago de derechos, el cual puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

Para consultar información detallada sobre el permiso vehicular, se puede ingresar al sitio smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

