Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 29 de abril

Tijuana, en Baja California, cuenta con la frontera más transitada del planeta al colindar con SanDiego, California en Estados Unidos, esto debido a sus tres garitas: la de OtayMesa, la de Chaparral y sobre todo la de San Ysidro.
Debido a ello, los tiempos de espera para cruzar de territorio mexicano a estadounidense y viceversa, cambian constantemente, ya sea que el paso sea a pie o a través de un vehículo.
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Es por eso que aquí te dejamos el estado de las tres garitas de Tijuana y cuántos minutos tarda en pasarlas la mañana de este miércoles 29 deabril.
En vivo: el estado de las garitas de Tijuana
Garita San Ysidro
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Tiempo de espera por automóvil:
General
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4 líneas abiertas
3:12 horas
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Sentri
14 líneas abiertas
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24 minutos
ReadyLane
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10 líneas abiertas
1:35 horas
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Tiempo de espera caminando:
General
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4 líneas abiertas
2:00 horas
ReadyLane
1 línea abierta
8 minutos
Garita Otay Mesa
Tiempo de espera por automóvil:
General
2 líneas abiertas
46 minutos
Sentri
3 líneas abiertas
42 minutos
ReadyLane
3 líneas abiertas
1:52 horas
Tiempo de espera caminando:
General
6 líneas abiertas
52 minutos
Garita Chaparral
Tiempo de espera caminando:
General
2 líneas abiertas
En espera..
ReadyLane
3 líneas abiertas
En espera..
Los horarios de las garitas de Tijuana
Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.
Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).
La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:
Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.
Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.
En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.
Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.
En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.
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