Sujeto apuñala a hombre cuando estaba con su pareja sobre Paseo de la Reforma y provoca movilización policiaca

El lesionado fue trasladado a un hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una agresión con arma blanca se registró la mañana de este miércoles 29 de abril en Paseo de la Reforma e Hidalgo, en la zona centro de la Ciudad de México, que dejó como saldo un hombre lesionado de gravedad.

De acuerdo con los primeros reportes, una pareja de comerciantes que se encontraba en la zona fue agredida por un sujeto presuntamente motivado por una riña, lo que provocó una intensa movilización por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital.

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La víctima fue un hombre que se encontraba en compañía de su pareja, así como de una carriola en la que transportaban dos gatos. Los datos señalan que fue atacado en cuello y tórax con un arma blanca, lo que le provocó lesiones graves.

Una riña que habría comenzado calles atrás y que culminó con su desvanecimiento

Las primeras versiones refieren que la agresión se cometió cerca del Museo Panteón de San Fernando, desde donde habría caminado con el puñal enterrado en el pecho hasta Paseo de la Reforma, donde se desvaneció.

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El hombre permaneció un par de minutos herido sobre la acera en espera del arribo de paramédicos, mientras que un grupo de elementos de la SSC lo custodiaban junto a su pareja.

El hombre permaneció herido sobre la acera frente a la Iglesia de San Hipólito. Fotos: Cuartoscuro

Tras los hechos, un hombre fue detenido al ser identificado como el presunto agresor. De acuerdo con reportes, fue la pareja de la víctima quien habría señalado al sujeto como el responsable del apuñalamiento.

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La agresión y la búsqueda del responsable provocó una movilización policiaca en la zona, donde más de 15 elementos se desplegaron para atender la emergencia.

Hasta el momento se reporta que el hombre lesionado partió rumbo al hospital en calidad de grave, mientras que el detenido ya fue presentado ante el agente del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

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*Información en desarrollo...