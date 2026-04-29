Pensiones ISSSTE 2026: este es el drástico cambio que busca el SNTE

Durante el XIV Pleno Extraordinario de la Sección 4, realizado en Campeche y encabezado por el secretario general Cepeda Salas, se ratificó la postura del gremio en todo el país. (Cepeda Salas Archivo/SNTE)

El SNTE presentó una exigencia para modificar el esquema de pensiones del ISSSTE. La organización demanda la eliminación de las cuentas individuales y el regreso al sistema solidario de beneficio definido para los trabajadores al servicio del Estado.

Durante el XIV Pleno Extraordinario de la Sección 4, realizado en Campeche y encabezado por el secretario general Cepeda Salas, se ratificó la postura del gremio.

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El dirigente afirmó que el SNTE busca una reforma a la Ley del ISSSTE que permita incrementar el tope salarial en UMAs y, principalmente, desaparecer las cuentas individuales para garantizar a los trabajadores una pensión bajo el sistema solidario.

Cepeda sostuvo que la organización sindical, al contar con el mayor número de servidores públicos afiliados, ha logrado consolidar derechos laborales que trascienden al magisterio y benefician a todos los trabajadores al servicio del Estado.

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Según el líder sindical, el avance más relevante en los últimos años ha sido la reforma que reconoce la autonomía sindical, permitiendo que los trabajadores decidan de manera libre sobre la vida interna de sus organizaciones y estableciendo sanciones para quienes intenten vulnerar esa libertad.

Propuesta de cambio en el esquema de pensiones ISSSTE

La organización sostiene que el actual esquema de cuentas individuales no garantiza pensiones dignas para los trabajadores de la educación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda central del SNTE consiste en eliminar el modelo de cuentas individuales implementado por la Ley del ISSSTE de 2007.

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El sindicato plantea regresar al esquema solidario, conocido como sistema de beneficio definido, donde las pensiones se calculan en función del salario y los años de servicio, no del ahorro individual en cuentas administradas de manera privada.

La organización sostiene que el actual esquema de cuentas individuales no garantiza pensiones dignas para los trabajadores de la educación. Consideran que el sistema solidario permite mayor certeza y protección social, ya que los riesgos y fondos son compartidos por el colectivo de trabajadores y el Estado.

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Negociaciones y demandas adicionales

En el marco de las negociaciones del Pliego Nacional de Demandas 2026, el SNTE también solicitó un incremento salarial del 13% para los docentes y el aumento del tope salarial en UMAs.

Las conversaciones para definir estos puntos concluirán en los próximos días.

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El sindicato destaca que, aunque la petición de eliminar las cuentas individuales es una aspiración, la prioridad inmediata es asegurar mejores condiciones para el magisterio. La dirigencia considera que cualquier avance en esta materia sentará precedentes para otros sectores del empleo público.

Argumentos del SNTE y contexto sindical

El SNTE argumenta que la consolidación de derechos laborales, como la autonomía sindical, fortalece la capacidad de negociación del gremio ante las autoridades. El reconocimiento de este derecho, aseguran, es un logro reciente que protege la independencia de los trabajadores y sanciona a quienes intenten intervenir en la vida interna de las organizaciones sindicales.

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La exigencia de regresar al sistema solidario de pensiones se presenta como parte de un paquete más amplio de demandas orientadas a restituir y ampliar los derechos laborales de los trabajadores de la educación en México.

Debate sobre la Ley del ISSSTE, antecedentes y resoluciones judiciales

Desde la promulgación de la Ley del ISSSTE de 2007, diversas organizaciones han expresado posturas divergentes sobre la viabilidad y justicia del modelo de cuentas individuales. (Foto: SCJN/ISSSTE)

La discusión sobre la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE y la eliminación de las cuentas individuales tiene raíces profundas en el ámbito sindical y jurídico de México.

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Desde la promulgación de la Ley del ISSSTE de 2007, diversas organizaciones han expresado posturas divergentes sobre la viabilidad y justicia del modelo de cuentas individuales.

El SNTE ha sostenido por años la demanda de terminar con el régimen de cuentas individuales, argumentando que este esquema no garantiza estabilidad ni suficiencia para las pensiones de los trabajadores de la educación. El sindicato ha gestionado propuestas ante distintos gobiernos desde 2019, presentando argumentos de índole técnica y presupuestal para justificar un retorno al sistema solidario. Esta postura contrasta con la de la CNTE, que exige la derogación total de la Ley del ISSSTE, mientras que el SNTE, encabezado por Cepeda Salas, defiende una reforma puntual pero no la abrogación completa.

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En paralelo, el marco legal ha puesto límites a las aspiraciones sindicales. Un fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que los afiliados al ISSSTE no pueden cambiar de régimen de pensión una vez que han hecho su elección. Esta decisión implica que quienes ya optaron por cuentas individuales no podrán regresar al sistema solidario, lo que añade complejidad al debate y restringe el alcance inmediato de las demandas sindicales.

La coyuntura actual, marcada por el Pliego Nacional de Demandas 2026 y la reactivación del tema en la agenda pública, refleja la persistencia del conflicto y la relevancia de la discusión para millones de trabajadores al servicio del Estado. Cada avance o limitación en la materia sienta precedentes para el futuro del régimen de pensiones en México.