México

Pensiones ISSSTE 2026: este es el drástico cambio que busca el SNTE

Según la organización sindical, el cambio permitiría que las pensiones de trabajadores estatales sean calculadas sobre salario y antigüedad, y no únicamente con base en aportaciones individuales

Guardar
Durante el XIV Pleno Extraordinario de la Sección 4, realizado en Campeche y encabezado por el secretario general Cepeda Salas, se ratificó la postura del gremio en todo el país. (Cepeda Salas Archivo/SNTE)
Durante el XIV Pleno Extraordinario de la Sección 4, realizado en Campeche y encabezado por el secretario general Cepeda Salas, se ratificó la postura del gremio en todo el país. (Cepeda Salas Archivo/SNTE)

El SNTE presentó una exigencia para modificar el esquema de pensiones del ISSSTE. La organización demanda la eliminación de las cuentas individuales y el regreso al sistema solidario de beneficio definido para los trabajadores al servicio del Estado.

Durante el XIV Pleno Extraordinario de la Sección 4, realizado en Campeche y encabezado por el secretario general Cepeda Salas, se ratificó la postura del gremio.

PUBLICIDAD

El dirigente afirmó que el SNTE busca una reforma a la Ley del ISSSTE que permita incrementar el tope salarial en UMAs y, principalmente, desaparecer las cuentas individuales para garantizar a los trabajadores una pensión bajo el sistema solidario.

Cepeda sostuvo que la organización sindical, al contar con el mayor número de servidores públicos afiliados, ha logrado consolidar derechos laborales que trascienden al magisterio y benefician a todos los trabajadores al servicio del Estado.

PUBLICIDAD

Según el líder sindical, el avance más relevante en los últimos años ha sido la reforma que reconoce la autonomía sindical, permitiendo que los trabajadores decidan de manera libre sobre la vida interna de sus organizaciones y estableciendo sanciones para quienes intenten vulnerar esa libertad.

Propuesta de cambio en el esquema de pensiones ISSSTE

Un profesor señala el 24 de abril de 2026 en un calendario de la SEP en la pizarra. Una docena de estudiantes de primaria están sentados en sus pupitres.
La organización sostiene que el actual esquema de cuentas individuales no garantiza pensiones dignas para los trabajadores de la educación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda central del SNTE consiste en eliminar el modelo de cuentas individuales implementado por la Ley del ISSSTE de 2007.

El sindicato plantea regresar al esquema solidario, conocido como sistema de beneficio definido, donde las pensiones se calculan en función del salario y los años de servicio, no del ahorro individual en cuentas administradas de manera privada.

La organización sostiene que el actual esquema de cuentas individuales no garantiza pensiones dignas para los trabajadores de la educación. Consideran que el sistema solidario permite mayor certeza y protección social, ya que los riesgos y fondos son compartidos por el colectivo de trabajadores y el Estado.

Negociaciones y demandas adicionales

En el marco de las negociaciones del Pliego Nacional de Demandas 2026, el SNTE también solicitó un incremento salarial del 13% para los docentes y el aumento del tope salarial en UMAs.

Las conversaciones para definir estos puntos concluirán en los próximos días.

El sindicato destaca que, aunque la petición de eliminar las cuentas individuales es una aspiración, la prioridad inmediata es asegurar mejores condiciones para el magisterio. La dirigencia considera que cualquier avance en esta materia sentará precedentes para otros sectores del empleo público.

Argumentos del SNTE y contexto sindical

El SNTE argumenta que la consolidación de derechos laborales, como la autonomía sindical, fortalece la capacidad de negociación del gremio ante las autoridades. El reconocimiento de este derecho, aseguran, es un logro reciente que protege la independencia de los trabajadores y sanciona a quienes intenten intervenir en la vida interna de las organizaciones sindicales.

La exigencia de regresar al sistema solidario de pensiones se presenta como parte de un paquete más amplio de demandas orientadas a restituir y ampliar los derechos laborales de los trabajadores de la educación en México.

Debate sobre la Ley del ISSSTE, antecedentes y resoluciones judiciales

Desde la promulgación de la Ley del ISSSTE de 2007, diversas organizaciones han expresado posturas divergentes sobre la viabilidad y justicia del modelo de cuentas individuales. (Foto: SCJN/ISSSTE)
Desde la promulgación de la Ley del ISSSTE de 2007, diversas organizaciones han expresado posturas divergentes sobre la viabilidad y justicia del modelo de cuentas individuales. (Foto: SCJN/ISSSTE)

La discusión sobre la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE y la eliminación de las cuentas individuales tiene raíces profundas en el ámbito sindical y jurídico de México.

Desde la promulgación de la Ley del ISSSTE de 2007, diversas organizaciones han expresado posturas divergentes sobre la viabilidad y justicia del modelo de cuentas individuales.

El SNTE ha sostenido por años la demanda de terminar con el régimen de cuentas individuales, argumentando que este esquema no garantiza estabilidad ni suficiencia para las pensiones de los trabajadores de la educación. El sindicato ha gestionado propuestas ante distintos gobiernos desde 2019, presentando argumentos de índole técnica y presupuestal para justificar un retorno al sistema solidario. Esta postura contrasta con la de la CNTE, que exige la derogación total de la Ley del ISSSTE, mientras que el SNTE, encabezado por Cepeda Salas, defiende una reforma puntual pero no la abrogación completa.

En paralelo, el marco legal ha puesto límites a las aspiraciones sindicales. Un fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que los afiliados al ISSSTE no pueden cambiar de régimen de pensión una vez que han hecho su elección. Esta decisión implica que quienes ya optaron por cuentas individuales no podrán regresar al sistema solidario, lo que añade complejidad al debate y restringe el alcance inmediato de las demandas sindicales.

La coyuntura actual, marcada por el Pliego Nacional de Demandas 2026 y la reactivación del tema en la agenda pública, refleja la persistencia del conflicto y la relevancia de la discusión para millones de trabajadores al servicio del Estado. Cada avance o limitación en la materia sienta precedentes para el futuro del régimen de pensiones en México.

Temas Relacionados

SNTEISSSTEPensionesReformaTrabajadoresJubiladosmexico-noticiasmexico-serviciosNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de abril

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de abril

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 29 de abril

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 29 de abril

Registro a Pensiones del Bienestar 2026: a qué adultos mayores les toca hacer la inscripción hoy miércoles 29 de abril

Los registros se realizan de manera ordenada y presencial en los módulos del Bienestar

Registro a Pensiones del Bienestar 2026: a qué adultos mayores les toca hacer la inscripción hoy miércoles 29 de abril

¿Es seguro usar bicarbonato de sodio como desodorante? Esto opinan los expertos

El uso de bicarbonato de sodio como desodorante genera debate entre quienes buscan alternativas naturales y quienes desconfían de sus efectos en la piel

¿Es seguro usar bicarbonato de sodio como desodorante? Esto opinan los expertos

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 29 de abril

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 29 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de abril

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de abril

México reconoce ayuda de inteligencia de EEUU en la captura de “El Jardinero”, presunto jefe del CJNG

Carta enviada a la Sedena en 2021 alertó sobre ‘El Jardinero’ y sus operaciones en Nayarit, según José Luis Montenegro

Fuerza Civil de Nuevo León detiene a seis presuntos implicados en bloqueos tras captura de líder criminal en Tamaulipas

Nacidos en Michoacán y un inicio criminal en EEUU: los paralelismos que unen a ‘El Mencho’ y ‘El Jardinero’ del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Conciertos de BTS en México: fan projects confirmados para los shows del 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros

Conciertos de BTS en México: fan projects confirmados para los shows del 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros

Trajineras de BTS en Xochimilco: fechas, precio y cómo llegar al embarcadero

Emiliano Aguilar lanza indirecta a Christian Nodal y Ángela Aguilar tras su reaparición pública

Festival Aleph 2026: fechas, actividades y sedes del encuentro de arte y ciencia en la UNAM

Así hablaba Ángela Aguilar sobre Cazzu antes de antes de ser la esposa de Nodal: “La admiro muchísimo, la quiero mucho”

DEPORTES

Qué fue de Felipe Baloy, el capitán que le dio a Panamá su histórico único gol en Mundiales

Qué fue de Felipe Baloy, el capitán que le dio a Panamá su histórico único gol en Mundiales

Así le ganó la “Hormiga” González a Henry Martín un lugar en la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Tigres vence 1-0 a Nashville y da un paso firme rumbo a la final de la Concachampions

Tigres vs Nashville: estos son los precios para la semifinal de vuelta de la Concachampions en el Volcán

Ya es un hecho, Miguel Herrera regresa al frente del Atlante en la Liga MX