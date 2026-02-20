Líder del SNTE respalda ajustes a los libros de texto tras el despido de Marx Arriaga

El SNTE respalda ajustes a los libros de texto, pero advierte que el mayor desafío es el recorte presupuestal a la capacitación docente.

El senador y dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, aseguró que el magisterio respaldará las correcciones que se realicen a los libros de texto gratuitos, tras la salida de Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Entrevistado en el Senado, Cepeda coincidió con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en que “todo es perfectible”.

Sostuvo que, en esencia, los materiales educativos mantienen un enfoque adecuado y que cualquier ajuste contará con el respaldo de maestras y maestros del país.

Los libros de texto gratuitos son perfectibles y pueden ajustarse sin perder su enfoque pedagógico. (X/ @NoticierosGREM)

“El enfoque es correcto y las correcciones que tengan que hacerse serán aceptadas por el magisterio”, afirmó el también legislador de Morena, al tiempo que subrayó que la distribución de los nuevos libros representó una “conquista sindical”, pues integrantes del SNTE dialogaron incluso con gobernadores de oposición para garantizar su entrega ante resistencias iniciales.

El verdadero problema: recorte de más de mil 200 millones a la capacitación

Más allá del debate sobre los contenidos, Cepeda advirtió que el problema de fondo es presupuestal.

Señaló que la implementación del modelo de la Nueva Escuela Mexicana enfrenta una reducción drástica de recursos destinados a la actualización y capacitación docente.

El recorte superior a mil 200 millones de pesos en capacitación docente pone en riesgo la correcta aplicación del modelo educativo. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Detalló que en 2018 el presupuesto para ese rubro ascendía a mil 450 millones de pesos, mientras que actualmente apenas alcanza los 230 millones, incluidos cinco millones adicionales gestionados recientemente.

La diferencia, afirmó, supera los mil 200 millones de pesos, lo que representa un recorte superior al 500 por ciento.

“Hay una diferencia enorme y no son suficientes esos recursos”, enfatizó, al advertir que sin formación adecuada será difícil consolidar el modelo educativo impulsado desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que continúa en la actual administración.

Salida de Marx Arriaga y tensión en la SEP

La discusión sobre los libros ocurre tras la salida de Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos. El exfuncionario permaneció varios días en su oficina antes de firmar la notificación oficial de su separación del cargo.

La salida de Marx Arriaga marca un punto de inflexión en la política de materiales educativos de la SEP.. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Arriaga sostuvo que su desacuerdo surgió ante solicitudes de modificación a los contenidos, particularmente en temas relacionados con memoria histórica y enfoque pedagógico. Según su versión, las propuestas de cambio no provenían directamente de la Presidencia, sino de otras áreas administrativas.

La presidenta Sheinbaum reconoció su trabajo en la elaboración de los materiales, aunque confirmó que existieron diferencias respecto a la posibilidad de realizar ajustes.

Cambios en la Dirección de Materiales Educativos

Tras la salida de Arriaga, fue designada Nadia López García como nueva responsable del área. El relevo abre una etapa de revisión en los contenidos que podrían modificarse para el próximo ciclo escolar.

La designación de Nadia López García abre una nueva etapa en la revisión de los libros de texto gratuitos.

Mientras tanto, desde el SNTE se insiste en que los libros pueden perfeccionarse, pero se requiere garantizar condiciones presupuestales para que el magisterio pueda aplicar correctamente el modelo educativo en las aulas.

Entre los elementos que marcaron su salida destacan:

Permaneció varios días en su oficina antes de recibir la notificación formal de despido.

Manifestó desacuerdo con cambios solicitados a los contenidos de los libros.

Señaló diferencias con áreas internas de la SEP sobre el enfoque pedagógico.

Defendió el modelo de la Nueva Escuela Mexicana como una propuesta crítica y social.

Fue relevado del cargo tras un desencuentro por la modificación de materiales.

El debate sobre los libros de texto gratuitos continúa, ahora en medio de ajustes administrativos y cuestionamientos sobre los recursos disponibles para consolidar la transformación educativa.