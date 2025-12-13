México

Maestros del SNTE van por incremento salarial del 13% para 2026: “Se lo merecen”

Buscarán impulsar la derogación de la USICAMM por afectaciones al desarrollo profesional y los derechos del sector

El secretario general del SNTE,
El secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, aseguró que en 2026 buscarán que los maestros tengan un aumento salarial del 13%. (Foto: SNTE)

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) plantea para el próximo año una demanda que podría marcar un precedente: sus integrantes buscan un aumento salarial del 13% en 2026. Las conversaciones internas reflejan la expectativa de que el incremento hacia el personal educativo sea equiparable al otorgado al salario mínimo, el cual fue anunciado a inicios de diciembre por la presidenta Claudia Sheinbaum, conforme lo expresó en Baja California Sur el secretario general Alfonso Cepeda Salas.

SNTE busca dignificación y reconocimiento docente

Este 13 de diciembre de 2025, Alfonso Cepeda Salas, al dialogar con los representantes y secretarios generales delegacionales en la entidad, puntualizó que, si bien ha habido mejoras en los años recientes, todavía “hay una deuda con los docentes”.

Insistió en que la meta es “luchar porque se dignifique salarialmente a las maestras y los maestros, porque se lo merecen”. Esta reivindicación forma parte del Pliego Nacional de Demandas, donde el sindicato exigirá que se reconozca tanto “el esfuerzo y la responsabilidad social del magisterio” como su papel esencial en el desarrollo nacional.

El líder sindical reiteró que la agenda del SNTE no solo busca incrementos en el ingreso, sino también avanzar en prestaciones laborales y sociales, priorizando derechos y el fortalecimiento de la educación pública. En este contexto, la organización ha decidido resguardar el diálogo y la negociación como las vías institucionales para defender sus causas.

Maestros del SNTE se reunieron
Maestros del SNTE se reunieron en Baja California Sur para reafirmar sus exigencias en el Pliego Nacional de Demandas. (Foto: SNTE)

Reformas estructurales y agenda de derechos laborales para los maestros del SNTE

Entre las preocupaciones más apremiantes de la agrupación destaca la exigencia de una reforma a la Ley del ISSSTE que garantice mejores condiciones de pensión y seguridad social. Cepeda Salas también remarcó la necesidad de derogar el marco legislativo actual de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), aludiendo a los obstáculos que ha representado para el desarrollo profesional y los derechos de los profesores.

Durante el mismo encuentro, Elmuth Dubeth Castillo Sandoval, secretario general de la Sección 3, agradeció la visita del dirigente nacional y reiteró el compromiso del magisterio sudcaliforniano con la mejora de las condiciones laborales, prestacionales y asistenciales.

El profesor José Fernando Sandoval Angulo, representante del Comité Ejecutivo Nacional en la Sección 3, también formó parte de la reunión, consolidando el respaldo sindical en torno a la estrategia de fortalecer la defensa de los derechos del gremio.

Estas son las demandas más destacadas del SNTE para 2026

  1. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) demandará un aumento salarial del 13% para 2026, equiparable al incremento otorgado al salario mínimo.
  2. Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE, enfatizó la necesidad de dignificar el salario de los maestros y reconocer su papel en el desarrollo nacional como parte del Pliego Nacional de Demandas.
  3. La agenda sindical incluye no solo mejoras salariales sino también el fortalecimiento de prestaciones laborales y sociales, priorizando el respeto a los derechos y la educación pública.
  4. El SNTE exige una reforma a la Ley del ISSSTE para garantizar mejores condiciones de pensión y seguridad social, y propone derogar la normativa actual de la USICAMM por afectar el desarrollo profesional de los docentes.

