México

Paletas de pay de limón cremosas: receta casera fácil y refrescante para un postre helado irresistible

Versión congelada de un clásico dulce con textura suave, notas cítricas y base crujiente que recuerda al postre tradicional

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Postres y paletas de pay de limón con capas de galleta, relleno amarillo, merengue blanco, palitos de madera y ralladura de limón, sobre una bandeja de mármol.
Una bandeja de mármol presenta paletas y postres individuales de pay de limón cremoso, con capas de galleta, relleno de limón y merengue tostado, adornados con ralladura de limón y merenguitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las paletas de pay de limón representan una adaptación práctica de un postre clásico que combina frescura y cremosidad en un formato helado. Su atractivo principal radica en el contraste entre el sabor ácido del limón y la suavidad de la mezcla láctea.

Esta preparación no requiere horno ni técnicas complejas, lo que facilita su elaboración en casa con ingredientes accesibles. El resultado es un postre equilibrado que conserva la esencia del pay tradicional, pero en una versión más ligera y refrescante.

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A continuación, se detalla el proceso para lograr una textura adecuada, un sabor bien balanceado y una estructura que permita mantener la forma al momento de servir.

Ingredientes y base de la receta

Tres paletas de pay de limón cremosas con merengue tostado y ralladura de limón en un soporte de madera. Una paleta tiene un mordisco.
Tres paletas de pay de limón cremosas, cubiertas con merengue tostado y ralladura de limón, se presentan en un soporte de madera junto a limones frescos y una tarjeta de receta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de limón es el elemento central de esta preparación, ya que define el carácter del postre. Su incorporación debe hacerse de manera gradual para evitar que la mezcla se corte o resulte demasiado ácida.

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La leche condensada y la crema aportan la base dulce y cremosa que equilibra el sabor, mientras que las galletas tipo maría replican la textura característica del pay original.

La ralladura de limón añade aroma y refuerza el perfil cítrico sin alterar la consistencia de la mezcla, logrando un resultado más completo.

Ingredientes

  • 1 taza de leche condensada
  • 1 taza de crema para batir o media crema
  • 1/2 taza de jugo de limón
  • Galletas tipo maría trituradas
  • Ralladura de limón al gusto
  • Moldes para paleta

Preparación paso a paso

Primer plano de una paleta helada de pay de limón con crema amarilla y blanca veteada, merengue tostado en un extremo y un palo de madera.
Esta paleta casera de pay de limón cremoso con merengue tostado ofrece una experiencia refrescante e irresistible, ideal para disfrutar en días cálidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso comienza con la integración de los ingredientes lácteos, cuidando que la mezcla mantenga una textura uniforme antes de añadir el limón.

El orden de los pasos es clave para obtener una consistencia adecuada, ya que el equilibrio entre acidez y cremosidad define el resultado final del postre.

Preparación

  • Mezclar la leche condensada con la crema hasta integrar completamente
  • Agregar el jugo de limón poco a poco mientras se mezcla
  • Incorporar la ralladura de limón
  • Colocar una capa de galletas trituradas en el fondo de los moldes
  • Verter la mezcla sobre las galletas
  • Insertar los palitos en cada molde
  • Congelar durante varias horas hasta que solidifiquen
  • Desmoldar cuidadosamente antes de servir

Presentación y recomendaciones finales

Primer plano de varias paletas de pay de limón con merengue tostado y rodajas de limón sobre una tabla de madera, con limones enteros al fondo.
Varias paletas de pay de limón cremosas con merengue tostado y rodajas de limón fresco, presentadas sobre una tabla de madera, evocan un postre helado irresistible y perfecto para cualquier ocasión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las paletas deben servirse directamente del congelador para conservar su estructura firme y su textura cremosa. Su apariencia con capas visibles de galleta las hace más atractivas al momento de presentarlas.

Para intensificar el sabor, puede añadirse un poco más de ralladura de limón antes de la congelación, lo que aporta un aroma más marcado sin modificar la consistencia.

Se recomienda mantenerlas congeladas hasta el consumo para evitar que pierdan su forma. Esta preparación conserva el espíritu del pay de limón en una versión práctica, fresca y adaptada a climas cálidos.

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