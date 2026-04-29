Acta de defunción digital en México: cómo se tramita en línea y qué documentos se requieren

El sistema nacional cubre todos los estados y las actas digitales tienen la misma validez que las impresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente tramitar el acta de defunción para tu familiar fallecido en línea es un proceso digital fácil y con plena validez jurídica a nivel nacional.

Las plataformas oficiales del Registro Civil permiten solicitar copias certificadas digitales desde cualquier estado, lo que agiliza trámites y reduce la necesidad de acudir presencialmente, especialmente en momentos delicados.

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El acta de defunción es necesaria para realizar trámites como reclamaciones de seguros, pensiones, procesos sucesorios y procesos notariales.

La versión digital cuenta con firma electrónica avanzada, sello digital, código QR de verificación y clave única de registro. Estos elementos garantizan la autenticidad y aceptación legal ante autoridades, bancos e instituciones públicas y privadas.

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Digitalización y validez legal del acta de defunción

Desde 2024, el trámite digital permite solicitar el acta de defunción en línea en todo el país, sin importar la entidad donde ocurrió el fallecimiento.

El sistema nacional cubre todos los estados y las actas digitales tienen la misma validez que las impresas.

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La documentación puede usarse en procedimientos judiciales, notariales y administrativos, según la información oficial del Registro Civil.

Cualquier persona con interés legítimo puede realizar el trámite: familiares directos, representantes legales acreditados, albaceas o personas con interés jurídico comprobable.

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Para no familiares, es indispensable acreditar la representación mediante carta poder notariada y copias de identificaciones de testigos.

Requisitos y documentación necesaria

El costo estándar del trámite digital es de $110 pesos mexicanos, aunque puede variar entre $50 y $200 pesos dependiendo del estado y el tipo de trámite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para tramitar el acta de defunción en línea se solicitan los siguientes datos y documentos:

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Tener una cuenta activa en la plataforma Llave MX, para verificar la identidad del solicitante.

CURP del fallecido registrada en el sistema.

Identificación oficial vigente del solicitante (INE, pasaporte); en caso de contarla, también la del fallecido.

Datos registrales: nombre completo, fecha y lugar de fallecimiento, municipio o alcaldía, y número de acta si se conoce.

Si aplica, carta poder firmada ante notario y copias de identificaciones de dos testigos.

Comprobante de domicilio reciente del solicitante.

Especificar parentesco o interés jurídico y el motivo del trámite.

En registros iniciales, puede ser necesario presentar el certificado médico de defunción expedido por autoridad sanitaria.

El costo estándar del trámite digital es de $110 pesos mexicanos, aunque puede variar entre $50 y $200 pesos dependiendo del estado y el tipo de trámite. Para búsquedas especiales o actas antiguas, el costo puede incrementarse. La apostilla para uso internacional tiene un costo adicional de $200 a $350 pesos.

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Proceso paso a paso para tramitar el acta de defunción en línea

El procedimiento para solicitar el acta de defunción digital es el siguiente:

1. Ingresar al portal oficial del Registro Civil nacional o estatal y elegir la opción “Acta de defunción en línea”.

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2. Iniciar sesión con la cuenta Llave MX.

3. Llenar el formulario con los datos solicitados de la persona fallecida y del solicitante o representante legal.

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4. Verificar que la información capturada sea correcta.

5. Realizar el pago de derechos correspondiente mediante tarjeta bancaria, transferencia electrónica o pago en tiendas de conveniencia como OXXO y 7-Eleven.

6. Descargar el acta de defunción digital en formato PDF tras la validación del pago.

La entrega del documento es inmediata para actas recientes y digitalizadas. Si se requiere búsqueda ampliada, el sistema puede tardar hasta 48 horas en localizar y validar el acta. Para quienes piden envío físico, el plazo es de 3 a 5 días hábiles.

Uso, destinatarios y limitaciones

El sistema permite tramitar actas de años anteriores siempre que estén digitalizadas en la base de datos nacional del Registro Civil.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El acta de defunción digital puede utilizarse para trámites notariales, sucesorios, reclamaciones de seguros y pensiones.

Tiene una vigencia administrativa de seis meses para trámites, aunque su validez jurídica es permanente para efectos históricos. Si se requiere para trámites internacionales, se puede solicitar la versión apostillada, que implica un costo adicional y hasta cinco días hábiles de espera.

El sistema permite tramitar actas de años anteriores siempre que estén digitalizadas en la base de datos nacional del Registro Civil. Si no se localiza automáticamente, se recomienda ingresar la mayor cantidad de datos posible para facilitar la búsqueda.

Para trámites especiales o atención personalizada, las plataformas oficiales ofrecen canales de consulta y soporte técnico, así como la opción de acudir presencialmente en casos excepcionales.