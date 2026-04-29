México

CFE presume ingresos récord en 2025 y afirma que ascendieron a más de 681 mil millones de pesos

La Comisión aseguró que la venta de energía se incrementó en 2.3%

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La CFE presume fortalecimiento de su salud operativa tras ingresos récord obtenidos en 2025. (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
La CFE presume fortalecimiento de su salud operativa tras ingresos récord obtenidos en 2025. (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó ingresos totales por 681,999 millones de pesos al cierre de 2025, impulsados por una mayor demanda y una base de usuarios diversificada.

El resultado fortalece la posición financiera y operativa de la empresa pública, que mantiene una razón de activos sobre pasivos de 1.4 veces, según los datos proporcionados.

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La deuda de corto plazo disminuye 36%, lo que reduce presiones de liquidez para el siguiente año. El nivel de apalancamiento financiero bajó 10.2% en comparación con el cierre de 2024. CFE sostuvo que la disciplina en la gestión de sus obligaciones financieras se refleja en mejores indicadores de rentabilidad y solvencia.

Ingresos récord y mayor demanda en 2025

Los ingresos totales de CFE han crecido 2.2% respecto a 2024 y presentan un crecimiento promedio anual de 3.2% desde 2018. Las ventas de energía representan el 76.6% del total de ingresos, con un aumento anual de 2.3%. Los principales sectores que impulsan este crecimiento son:

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  • Suministro calificado, con un crecimiento de 30.9%
  • Segmento doméstico, con un incremento de 7.2%
  • Sector comercial, con un alza de 3.8%
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La venta de combustibles a terceros y el transporte de energía aportan 39,585 millones de pesos, 38.9% más que en el ejercicio anterior. El alza en los precios internacionales del gas natural, derivada de la estacionalidad y factores climáticos, explica este resultado.

Rentabilidad y eficiencia operativa

El EBITDA de CFE se ubica en 200,624 millones de pesos, con un margen de 29.4% sobre los ingresos totales. Este nivel coincide con el de empresas eléctricas líderes a nivel internacional. La utilidad neta asciende a 130,740 millones de pesos, con un margen de 19.2%, lo que contribuye al fortalecimiento patrimonial de la empresa.

Los costos y gastos de operación suman 575,123 millones de pesos, 12.7% más que en 2024. El aumento de 34.8% en el precio del gas natural impacta tanto a la CFE como a los Productores Externos de Energía.

Solidez financiera y activos en crecimiento

El activo total de CFE crece 12.1% en el año, impulsado por un aumento de 18.0% en plantas, instalaciones y equipo. El pasivo total muestra un alza marginal de 0.4%. El indicador de solvencia mejora, con una razón de activos sobre pasivos 7.7% superior al cierre anterior.

Al cierre de 2025, la empresa pública destaca una gestión disciplinada que le permite mantener una posición financiera sólida y cumplir con su compromiso de promover la seguridad energética en el país.

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