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Dólar hoy en México: cotización de cierre del 29 de abril

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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Dólar hoy en México: cotización de cierre del 29 de abril
Dólar hoy en México: cotización de cierre del 29 de abril

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 17,54 pesos mexicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,86% si se compara con el dato de la jornada previa, cuando cotizó a 17,39 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un incremento 1,16% aunque, por el contrario, desde hace un año mantiene aún una disminución del 9,25%.

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Con respecto a días previos, sumó dos fechas seguidas en cifras positivas. La cifra de la volatilidad presentó un balance claramente inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, de manera que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este contexto.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

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Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

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