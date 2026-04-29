México

Cumplimentan orden de aprehensión contra comisario de Seguridad de Jilotzingo y cuatro agentes por secuestro exprés

Los agentes fueron detenidos cuando atendían un reporte por el robo a un camión

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El director de seguridad municipal habría intentado sobornar a los elementos estatales que realizaron la detención. Crédito: SSEM
El director de seguridad municipal habría intentado sobornar a los elementos estatales que realizaron la detención. Crédito: SSEM

En el Estado de México fueron cumnplimentadas ordenes de aprehensión en contra de seis sujetos por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro exprés. Entre los detenidos está Víctor Martín “N”, u hombre que tenía el cargo de Comisario de Seguridad Pública del municipio de Jilotzingo.

De igual manera, fueron detenidos cinco elementos municipales de la corporación, según informó la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) el 28 de abril.

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Las investigaciones de las autoridades indican que el 7 de marzo pasado, personas que viajaban en un vehículo de carga en inmediaciones de la colonia Miguel Tecpan fueron interceptados por sujetos que iban en una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública de la entidad.

De la unidad oficial bajó Víctor Martín “N”, quien estaba acompañado por dos elementos de seguridad. Los sujetos cuestionaron a los tripulantes del vehículo de carga sobre la mercancía que llevaban.

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Cumplimentan orden de aprehensión comisario de Seguridad de Jilotzingo y a cuatro de sus agentes por secuestro exprés
(FGJEM)

Amagaron con arma de fuego y los subieron a una patrulla

Tras estas acciones, los uniformados les dijeron a las víctimas que estaban cometiendo una supuesta infracción, razón por la que serían llevados al Ministerio Público.

Aunado a lo anterior, las víctimas fueron amagadas con un arma de fuego, se les habría exigido el pago de una cantidad de dinero y parte del cargamento de la unidad, “además las obligaron a subir a la patrulla y las abandonaron metros adelante”, sostiene el informe.

Víctor Martín “N” fue detenido por efectivos de la Secretaría de Seguridad mexiquense (SSEM) el 21 de abril pasado junto con otras nueve personas (cinco agentes de seguridad y cuatro civiles) cuando los elementos atendían una alerta por el robo de un camión que transportaba llantas.

Los hechos descritos fueron informados por Infobae México el pasado 22 de abril, en dicha ocasión fueron incautadas un par de unidades oficiales de la policía municipal, un vehículo particular, cinco armas de fuego, seis cargadores, 134 cartuchos útiles, seis teléfonos celulares y mercancía.

Cumplimentan orden de aprehensión comisario de Seguridad de Jilotzingo y a cuatro de sus agentes por secuestro exprés
Los cinco agentes detenidos (FGJEM)

Las nueve personas capturadas fueron llevadas al Ministerio Público por su presunta responsabilidad en acciones de cohecho, lo anterior debido a que habrían ofrecido dinero a los elementos de la SSEM y a los agentes municipales de Tlalnepantla para que las personas no fueran presentadas al Ministerio Público.

Víctor Martín “N” fue llevado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla por el delito de cohecho y por esta razón le fue cumplemntada la orden de aprehensión en reclusión por el delito de secuestro exprés.

Mientras que los otros agentes de seguridad de Jilotzingo fueron identificadas como Rogelio “N”, Francisco Javier “N”, Jonathan Yael “N”, Abel “N” y Juan Francisco “N”. Junto con Víctor Martín “N” fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para que sea determinada su situación jurídica.

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