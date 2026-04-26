México

Procesan a Efrén “N”, presunto integrante de la Familia Michoacana, por secuestro exprés en Toluca

De ser encontrado culpable, enfrentaría hasta 90 años de prisión

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FGJEM Fiscalía Mexiquense Sede
Procesan a Efrén “N”, presunto integrante de la Familia Michoacana (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró la vinculación a proceso de Efrén “N”, señalado como probable responsable del delito de secuestro exprés con fines de extorsión, luego de presentar pruebas suficientes ante un juez con sede en Toluca.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 18 de septiembre de 2024 sobre la calle López Portillo, en la capital mexiquense, donde la víctima fue interceptada por dos sujetos armados que descendieron de un vehículo color negro.

Los agresores, quienes dijeron pertenecer a un grupo delictivo con origen en Michoacán, amagaron a la persona y la obligaron a subir al automóvil.

Una vez dentro de la unidad, la víctima fue retenida contra su voluntad y amenazada. Según las indagatorias, en el interior del vehículo se encontraba Efrén “N”, quien presuntamente participó directamente en las intimidaciones, exigiendo a la víctima el pago de un porcentaje de las ganancias de su negocio a cambio de no causarle daño.

La víctima fue liberada

Vinculación a proceso Efrén N secuestro extorsión Familia Michoacana
Vinculación a proceso Efrén N secuestro extorsión Familia Michoacana (FGJEM)

Tras concretar la amenaza, los implicados liberaron a la víctima en otro punto del mismo municipio. Posteriormente, la persona afectada denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió a la Fiscalía mexiquense iniciar las investigaciones correspondientes para identificar y ubicar a los responsables.

Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de Efrén “N”.

Una vez cumplimentado el mandamiento judicial, el detenido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, el juez determinó que existían elementos suficientes para vincularlo a proceso por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión. Asimismo, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Este delito es considerado de alto impacto en el Estado de México, debido a su modalidad, que implica la privación ilegal de la libertad por un periodo corto con el objetivo de obtener un beneficio económico inmediato mediante amenazas o coacción. En caso de ser declarado culpable, Efrén “N” podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión, de acuerdo con la legislación vigente.

Las autoridades reiteraron que, conforme al principio de presunción de inocencia, el detenido debe ser considerado inocente hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra.

La FGJEM también hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en la denuncia de posibles delitos relacionados con este individuo o con otros casos similares.

El combate al secuestro exprés y la extorsión continúa siendo una de las prioridades para las autoridades mexiquenses, quienes han reforzado operativos e investigaciones para desarticular células delictivas que operan bajo este esquema en la entidad.

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