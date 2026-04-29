México

Hombre levanta polémica al no ceder su asiento a una adulta mayor en el Metrobús

El incidente divide opiniones en redes sociales y ocurrió en la línea 1 de este sistema de transporte

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Interior de Metrobús con una mujer de pie señalando a un hombre sentado con mochila lila, mientras otros pasajeros graban la escena con sus teléfonos.
Una mujer confronta a un hombre en el Metrobús de la Ciudad de México, quien se niega a ceder su asiento, aunque no era un lugar reservado, mientras otros pasajeros documentan la polémica con sus teléfonos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En redes sociales circula un video que ha levantado polémica y el enojo de muchas personas, pues un hombre se negó a ceder su asiento a una adulta mayor.

En la grabación se puede ver que el sujeto va sentado junto a su pareja en un metrobús bi-articulado correspondiente a la línea 1 —que recorre de Indios Verdes a El Caminero—.

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El hombre se cruza de brazos y se niega a ponerse de pie, en el video se vio que una pareja de adolescentes intentó presionarlo para ceder el asiento al igual que la persona que graba el video.

Los comentarios han señalado que el usuario habría sido egoísta o carente de empatía, pero en la grabación se ve que tanto él como su pareja sugirieron que la adulta mayor pidiera que le cedieran el asiento en el primer vagón, el cual es exclusivo para mujeres y personas con discapacidad.

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El video captó un incidente entre pasajeros a bordo, pues querían que se pusiera de pie aunque no viajara en el vagón exclusivo o un espacio designado (Redes sociales)

El video dividió opiniones, ya que mucha gente respaldó la decisión del usuario al no ponerse de pie por la presión social, pues la decisión de brindar el asiento es totalmente opcional si no se viaja en espacios reservados.

Al concluir el video se pudo ver que otra persona le cedió el asiento a la adulta mayor.

¿El hombre debía pararse?

En sentido estricto y a pesar de la opinión pública, el usuario de Metrobús no estaba obligado a ceder su asiento, ya que estaba ocupando un lugar en el área mixta que no estaba marcado como reservado.

Las personas con movilidad reducida, discapacidad o mujeres de la tercera edad pueden pedir que se les ceda el asiento reservado en el vagón exclusivo caso de que esté ocupado.

Los hombres de la tercera edad y sin discapacidad pueden solicitar lo mismo en los asientos designados del área mixta.

¿Cuándo es obligatorio ceder el asiento?

Asientos reservados (identificados con pictogramas junto a las puertas, en todos los vagones)

  • Se deben ceder a cualquier persona del grupo prioritario que lo solicite o que lo necesite visiblemente.

Área exclusiva del primer vagón (Metrobús)

  • Espacio destinado únicamente a los grupos con prioridad absoluta. Quien no pertenezca a esas categorías no puede ocuparlo.
(FB/MetrobusCDMX)
(FB/MetrobusCDMX)

A quién se le debe ceder el asiento

  • Mujeres embarazadas
  • Mujeres con menor en brazos
  • Niñas y niños menores de 12 años
  • Personas con discapacidad (física, mental, intelectual o sensorial, permanente o temporal)
  • Personas que usen bastón o tengan movilidad reducida
  • Adultos mayores

Qué dice la ley si no se cede el asiento en el Metrobús

El Artículo 230, fracción XIX de la Ley de Movilidad prohíbe expresamente ocupar los asientos reservados cuando otra persona del grupo prioritario los necesita.

La sanción, según el Artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica, va de 2 mil 279 a 3 mil 257 pesos de multa, o bien arresto de 25 a 36 horas, o trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

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